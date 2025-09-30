Original-Research
CLINUVEL Pharmaceuticals Limited (von Parmantier & Cie. Gm...
- CLINUVEL stärkt Marktposition durch US-Produktion.
- Nasdaq-Uplisting erhöht Sichtbarkeit und Investorenbasis.
- Strategische Resilienz gegen Handelsbarrieren etabliert.
Original-Research: CLINUVEL Pharmaceuticals Limited - from Parmantier & Cie. GmbH
30.09.2025 / 10:52 CET/CEST
Classification of Parmantier & Cie. GmbH to CLINUVEL Pharmaceuticals Limited
Company Name: CLINUVEL Pharmaceuticals Limited ISIN: AU000000CUV3
Reason for the research: Update
Recommendation: Buy
from: 30.09.2025
Target price: 26.50 AU$
Target price on sight of: 12 month
Last rating change: none
Analyst: Thomas Schiessle, Daniel Großjohann
CLINUVEL strengthens global position with tariff advantage and Nasdaq uplisting
Frankfurt am Main, 30 September 2025. Parmantier & Cie highlights in its latest research note the strategic decisions taken by CLINUVEL Pharmaceuticals Limited (ASX: CUV; Nasdaq ADR: CLVLY),
combining operational resilience with a clear capital markets strategy. The company is positioning itself strongly for its next phase of growth.
A key element of CLINUVEL's strategy is its effective protection against potential trade barriers in the United States. While many international pharma and biotech companies are facing the impact
of looming import tariffs, CLINUVEL remains largely unaffected thanks to its forward-looking production and logistics setup. By expanding its own manufacturing capacities in the US, the company has
effectively shielded itself from potential 100% import tariffs. This tariff resilience not only safeguards margins and supply chains but also provides a clear competitive advantage in an
increasingly protectionist environment.
At the same time, CLINUVEL is advancing the internationalisation of its capital markets presence. By the end of 2025, the company plans to upgrade its American Depositary Receipt (ADR) programme
from Level I to Level II on the Nasdaq. This move will meet the more demanding regulatory requirements of US capital markets and open the door to new investor groups, particularly institutional
investors in North America. With more than 250 listed companies and a market capitalisation of approximately USD 1.22 trillion, the Nasdaq Biotechnology Index (NBI) is the world's leading
marketplace for biotech firms. Uplisting to Level II will significantly increase CLINUVEL's visibility in the US and broaden its investor base - without the need for a capital increase.
The timing of this step is well chosen. The ongoing interest rate cuts by the US Federal Reserve are creating a supportive environment for equity markets, particularly for biotech stocks. CLINUVEL
is taking advantage of this momentum to strengthen its presence in the US capital markets and to further implement its global growth strategy, while maintaining its primary listing on the
Australian Securities Exchange (ASX).
By combining operational robustness against tariff risks with the upcoming Nasdaq uplisting, CLINUVEL is sending a clear strategic signal. The company is uniting stability with expansion potential, laying the foundation for sustainable international growth.
Full research report available at:
Bloomberg ; FactSet ; LSEG
Online: https://www.parmantiercie.com/research
About PARMANTIER & CIE. GmbH
PARMANTIER & CIE. is a modern merchant bank based in Frankfurt am Main. The firm advises companies on all aspects of financing - equity, debt, and hybrid instruments - and also invests its own capital in listed and private companies. PARMANTIER & CIE. stands for integrity, foresight, and tailored financing solutions with entrepreneurial commitment.
You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=219fe91c1d9596a5c938b7af2a1d8a22
Contact for questions:
Parmantier & Cie. Research
Hungener Straße 6
60389 Frankfurt am Main
E-mail: info@parmantiercie.com
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Clinuvel Pharmaceuticals Aktie
Die Clinuvel Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 6,525 auf Tradegate (30. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Clinuvel Pharmaceuticals Aktie um +3,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Clinuvel Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 327,06 Mio..
Ich bin ja eigentlich kein Freund von Verschwörungstheorien, aber mein Eindruck ist, dass mindestens 30% des Contents auf hotCopper, PharmaInvestor.io und finance.yahoo.com zu Clinuvel tatsächlich gezielte Falschinformation und Sentiment-Management der Shortseller ist. Ich lese dort seit Jahren mit, und von den Teilnehmern mit regelmäßig negativen Beiträgen ändern sich manchmal die biographischen Details (Herkunftsland, Alter, Beruf, ...), so dass naheliegt, dass hier mit scripted personalities gearbeitet wird (und wechselnde Autoren die Historie vergessen). Einige dieser Forumsteilnehmer haben zum 3. Mal in 2 Jahren "ihre gesamte Position verkauft" und sind jetzt bei -2 Positionen 😂
Wann immer JPMorgan (die offenbar der "Makler" für den größten Shortseller sind) eine Stimmrechts-Meldung veröffentlicht ("Becoming/Ceasing to be a substantial shareholder"), müssen sie alle Transaktionen offenlegen seit der letzten Meldung. Da sieht man dann auf manchmal mehr als 20 Seiten, dass sie im Bid wie im Ask täglich mit Positionen von <50 Aktien im Markt sind und somit vermutlich Preispflege im Sinne eines oder mehrerer nicht namentlich bekannter Shortseller machen. An einigen Tagen macht das Shortselling 30% des Tagesvolumen aus.
Das Management ist leider nicht ganz unschuldig daran. Auch wenn ich sehr froh über die klinischen Fortschritte insb bei Vitiligo bin, finde ich, dass die Kapitalmarktkommunikation verbessert werden kann (das letzte Vitiligo-Update war gut; der Newsletter wieder sehr inhaltsleer). Außerdem ist es nicht hilfreich, einen Aktienrückkauf anzukündigen, und dann nicht auszuführen. Angesichts der dünnen Newslage wg. des naturgemäß langsamen Fortschritts medizinischer Genehmigungen
sind dies die einzigen Handlungen, an denen sie gemessen werden können aktuell. Helfen wird in den kommenden 12-24 Monaten definitiv der klinische Fortschritt bei Vitiligo. Interessant wird auch, was das End Game der Shortseller ist, die mit 6% in einem sehr engen Markt die Tür finden müssen.
CO M M E R C I A L I S I N G T H E F I RST SYST E M I C R E P I G M E N TAT I O N T R E AT M E N T
Sehr geehrte Aktionäre, Freunde, Patienten,
Einer der vielen Gewinne aus dem American Academy of Dermatology Meeting (6.-11. März) war die Reaktion
der medizinischen Gemeinschaft hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Verwendung von SCENESSE® (Afamelanotid).
Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass die Rolle der neuen Behandlung bei Vitiligo jetzt von Experten anerkannt wird, und die Frage wird jetzt in
medizinischen Konferenzen von Dermatologen gestellt, welchen Platz und Position das Medikament in der dermatologischen Praxis in
Zukunft einnehmen wird. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wann und wie?
Warum bin ich mit meinen Ansichten so hartnäckig? Nun, die meisten Konkurrenten , die Medikamente für Vitiligo entwickeln, zielen darauf ab, das Immunsystem
zum Schweigen zu bringen. CLINUVEL ist insofern einzigartig, als es sich auf die Stammzellstimulation pluripotenter Zellen in der Nähe des Haarfollikels
und auf die Aktivierung der Pigmentierung durch den Einsatz seines Medikaments mit adjuvantem Schmalband-UVB (NB-UVB) konzentriert. Während alle anderen
therapeutischen Versuche in der Regel ein Jahr oder länger brauchen, um einige Ergebnisse bei ausgewählten Patienten zu erzielen, wird durch die Verwendung des körpereigenen Hormonanalogons innerhalb weniger Monate eine sichtbare Reaktion erzielt.
Einfacher ausgedrückt, haben wir über Jahrzehnte hinweg eine sichtbare Repigmentierung bei Vitiligo gesehen, die auf die Verwendung von SCENESSE® unter
in Verbindung mit NB-UVB zurückzuführen ist. Dies hat sich als sicherer und schneller Weg zur Wiederherstellung der Pigmentierung erwiesen.
Abschließend möchte ich den Patienten und Ärzten danken, für die wir weiterhin arbeiten.
.
Lachlan Hay
Amtierender Vorstandsvorsitzender, CLINUVEL
I) VI T I L I G O M I L E STO N E S (klinisch-regulatorisch, kommerziell)*
2025
-Mai CUV105 vollständige Rekrutierung (NB-UVB adjunct)
-Mitte CUV104 endgültige Ergebnisse (Afamelanotid-Monotherapie)
-17-20 September EADV-Kongress, Paris
-Laufend, 2H Zulassungsgespräche abgeschlossen CUV107 (pivotale Phase III)
-2H Beginn der CUV107-Studie
Q4 Letzter Patient, letzter Besuch CUV105-Behandlungsprotokoll
31. Dezember Schulung und Akkreditierung von 120 Spezialzentren
2026
-27-31 März Tagung der American Academy of Dermatology, Denver, Colorado
-2H CUV105 erste Ergebnisse
-2H CUV107 Rekrutierung abgeschlossen
*Klinische und regulatorische Meilensteine
I I ) D E V E L O P M E N T P AT H I N V I T I L I G O
Erste klinische Beobachtungen CUV105
CUV105 ist die erste fortgeschrittene Studie zu SCENESSE® bei Vitiligo,
an der 37 klinische Zentren in den USA, Europa und Afrika teilnehmen.
Die Studie hat die Rekrutierung abgeschlossen, wobei 5 % mehr Patienten aufgenommen wurden als geplant (n=210).
Der primäre Endpunkt der CUV105-Studie ist der Prozentsatz der Teilnehmer ( ), die am Tag 140 eine 50-prozentige Verbesserung der Repigmentierung des gesamten Körpers(ohne Hände und Füße) oder des T-VASI 50 erreichen. Zu den sekundären Endpunkten gehören F-VASI (Gesicht)
sowie eine Reihe von Ergebnissen, die von den Patienten selbst berichtet werden,
einschließlich VitiQoL, ein validierter Fragebogen zur Bewertung der Auswirkungen der Krankheit auf die Lebensqualität
Die ersten klinischen Beobachtungen, die bisher von CUV105 veröffentlicht wurden, zeigen eine Repigmentierung von vitiliginösen Läsionen im Gesicht, auf dem Rücken,
Armen oder Beinen nach der Behandlung mit Afamelanotid. Einige Patienten erlebten auch eine spontane Repigmentierung
nach Abschluss des Behandlungsprotokolls, das ist eine völlig neue Erkenntnis. Alle Fallstudienpatienten berichteten
Zufriedenheit mit den Behandlungsergebnissen und eine hohe Toleranz gegenüber Afamelanotid mit begleitender NB-UVB.
Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehört, dass man anstreben muss, ein paar Nuancen dunkler als der normale pigmentierte Teint zu sein, um
die besten Ergebnisse in den Vitiligo-Bereichen zu erzielen. Mit anderen Worten:
zu Beginn ist ein Kontrast zwischen normal pigmentierter Haut und Vitiligo zu erwarten, während die
betroffene Vitiligo-Haut nach einigen Wochen beginnt, in der Produktion und Intensität „aufzuholen“, wodurch der Kontrast abnimmt und verblasst.
Kurz gesagt, die vorübergehende Melanogenese (Verdunkelung) ist notwendig, um die pigmentproduzierenden Zellen in den Vitiligo-Läsionen wieder in Gang zu bringen.
I I I ) C O M M E R C I A L P AT H W A Y V I T I L I G O
In Erwartung der Nachfrage nach SCENESSE® zur Behandlung von Vitiligo-Patienten baut CLINUVEL seine kommerzielle Infrastruktur in Nordamerika aus.
Specialty Center Network: auf Kurs für 120 Zentren im Jahr 2025
SCENESSE® wurde in den USA für EPP-Patienten im Jahr 2020 eingeführt. In Kanada ist das Medikament seit 2023 über ein spezielles
Zugangsprogramm erhältlich.
CLINUVEL hat ein Netzwerk von 104 geschulten und akkreditierten
Zentren in ganz Nordamerika aufgebaut, um EPP-Patienten zu behandeln, und plant,
dieses Netzwerk bis Ende 2025 auf 120 Zentren zu erweitern. Da ein großer Prozentsatz
der Kliniker auch Vitiligo-Patienten behandelt, gehen wir davon aus, dass unser Netzwerk
in der Lage sein wird, die Behandlung von bis zu 6.000 Vitiligo-Patienten jährlich innerhalb
der ersten zwei Jahre nach der Markteinführung zu ermöglichen. Die Infrastruktur, die Systeme und die
Prozesse, die wir einrichten, sind für einen viel größeren Vertrieb geeignet.
Die Zusammenarbeit mit der breiteren dermatologischen Gemeinschaft
ist von wesentlicher Bedeutung.
Die jüngste Tagung der American Academy of Dermatology in Orlando hat einen neuen Standard für die
Gruppe gesetzt, mit über 100 neuen potenziellen Zentren, die in den drei Tagen von identifiziert wurden, während unsere breitere Geschichte etwa
20.000 Teilnehmern vorgestellt wurde.
Weitere globale Konferenzen sind geplant, mit einer physischen Präsenz des Unternehmens sowie zur Unterstützung der Präsentation von Daten und Beobachtungen.
Marktzugang und Kostenerstattung
Das Finanzspezialistenteam von CLINUVEL unterstützt Zentren und Patienten bei der Kostenerstattung und bei Versicherungsansprüchen, einschließlich
der Erleichterung des Zugangs zum SCENESSE® Patient Assistance Programm für berechtigte Patienten.
SCENESSE® ist für die Behandlung von EPP nach vorheriger Genehmigung (PA) erhältlich, und ein ähnlicher Ansatz wird für Viti-
ligo erwartet, wobei die Patienten die Behandlung über das Netzwerk der Specialty Center erhalten sollen. Dies ist ein Vorgriff auf die sich verändernde
Kostenträgerlandschaft in den USA, in der sich die Versicherungsunternehmen zunehmend darauf konzentrieren, dass die Patienten die am besten geeignete - und
kosteneffektive - Behandlung erhalten. CPT®- und J-Codes (siehe Kasten) wurden eingeführt, um das SCENESSE®
Behandlungsverfahren zu standardisieren und den für die Behandlung von Patienten in den USA erforderlichen Verwaltungsaufwand
zu verringern. Diese Codes können auch verwendet werden, um künftige, von der FDA zugelassene Indikationen von SCENESSE®
für privat oder staatlich versicherte Patienten abzudecken.
CLINUVEL hat im Rahmen seiner kommerziellen Planung für Vitiligo Preiserhebungen in Nordamerika durchgeführt, um die Meinungen und Ansichten der Kostenträger besser zu verstehen. Diese Untersuchungen helfen uns bei der Gestaltung unseres Ansatzes für die Preisgestaltung und Kostenerstattung
für SCENESSE® bei Vitiligo.
Lieferkette
CLINUVEL hat sein Vertriebsteam in den USA erweitert und arbeitet daran, seine Lieferkette für SCENESSE® zu stärken. Dies
beinhaltete die Verlagerung ausgewählter Produktions- und Vertriebsaktivitäten. Ein Teil des Ziels bestand darin, die
Lieferkette für SCENESSE® zu verkürzen, die vorgelagerten Abläufe zu verfeinern und Optionen einzubauen und gleichzeitig die Kontinuität
der Lieferung für den kommerziellen und klinischen Gebrauch zu gewährleisten. Dazu gehörte auch
die Implementierung neuer digitaler Systeme innerhalb des Geschäftsbereichs zur besseren Überwachung und Vorhersage der Produktversorgung in
einem Scale-up-Szenario.
Ein potenzieller Markt für SCENESSE® bei Vitiligo
Der gesamte adressierbare Markt für Vitiligo wird bis 2027 auf
auf 4,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt.
Eine personalisierte Behandlung basiert auf einer Reihe von Faktoren:
- Ort, Ausmaß und Dauer der Erkrankung
- Hauttyp
- Ob die Depigmentierung stabil (d.h. schlafend) oder
fortschreitend ist
- Begleitende Erkrankungen systemischer oder autoimmuner Natur
- Die psychosozialen Auswirkungen der Depigmentierung und mögliche
Behandlungsinterventionen
- Versuchtes und fehlgeschlagenes oder rezidivierendes Ansprechen auf eine frühere Behandlung
In jeder dieser Kategorien zielt CLINUVEL darauf ab, sich zunächst auf die Patienten zu konzentrieren, die am stärksten von der Krankheit betroffen sind
und somit den größten ungedeckten klinischen Bedarf haben, insbesondere diejenigen mit weit verbreiteter Depigmentierung an sichtbaren oder
empfindlichen Stellen (Gesicht, Kopf, Hals und/oder Genitalien), umfangreicher Depigmentierung (≥5% der gesamten Körperoberfläche) und dunkleren
Hauttypen (Fitzpatrick III-VI). Auf der Grundlage dieser Kriterien und anderen in unseren internen Entscheidungsmodellen ergibt sich eine Logik
für den Ansatz des Unternehmens, zuerst in Nordamerika zu vermarkten, wo schätzungsweise 6.000 Patienten pro Jahr
innerhalb der ersten zwei Jahre der Vermarktung für eine Behandlung in Frage kämen, bei einer potenziellen Gesamtpopulation von
330.000 Personen.
CLINUVEL rechnet mit einem potenziellen jährlichen Markt für SCENESSE® bei Vitiligo von 490 bis 570 Millionen Dollar innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Markteinführung in den USA
https://www.clinuvel.com/2025/06/scenesse-in-vitiligo-a-global-update-20250604/
verloren hat, ist ja nicht neu. Genau diese Analysen hatte der Chef schon vorher immer wieder erwähnt.
Solange Vitiligo als kosmetischer Behandlungsprozess verstanden wird von der FDA und den Krankenkassen macht
es keinen Sinn weitere Studien durchzuführen.
Manchmal ist es besser den Argumenten zu folgen, als in Resignation zu verfallen. Genau an diesem Punkt sind wir
bei Clinuvel, nicht ganz aber wir nähern uns diesem Sentiment.
Zurück zu den Aussagen zu Vitiligo: Nun wissen wir, das N = 210 Studienteilnehmer rekrutiert sind. In diesem Kontext
halte ich die weitere Aussage für wesentlich, das man ja der Anpassung des Studiendesigns nicht nur 100 Teilnehmer und
deren Auswertung erhält, sondern eher in Richtung 200, da die Zusage, wonach alle Teilnehmer zusätzlich mit Scenesse
behandelt werden, nachträglich gemacht wurde.
Hinzu kommt, das man die Studie CUV107 als reine Vorsichtsmassnahme vorsieht, um den Anforderungen der FDA
gerecht werden zu können, falls diese sich aus den Gesprächen mit der FDA zur CUV105 Studie ergeben. Ob die
Studie CUV107 in diesem Kontext tatsächlich erforderlich wird, bleibt abzuwarten.
Wenn man sich nun auf die Erfahrungen der Vergangenheit bezieht, so könnte sich dies als Fehler herausstellen, denn
der Studienverlauf macht es auch möglich erste Read-Outs früher bereitzustellen als im H2 2026. Mein Bauchgefühl
sagt mir, das Clinuvel vorsichtiger geworden ist, was die Erreichung der Meilensteine zu Vitiligo angeht.
All diese Einschätzungen sind nicht in den nachfolgenden Kennzahlen enthalten, die meine Einschätzung
darstellen. Ich stelle fest, das die operativen Kennzahlen immer attraktiver werden, die Bewertung jedoch
dem nicht folgt.
Wer also bisher die Geduld besessen hat Clinuvel als Invest mitzutragen, für den könnte sich ein
Ausstieg als Fehler herausstellen. Wir haben bekanntlich einige Milestones, abseits der Vitiligo Entwicklung
zu erwarten, die in nachfolgenden Kennzahlen nicht enthalten sind.
Die Shorties haben die Oberhand, möglicherweise auch einige Investoren, die dem Unternehmen nicht mehr
folgen wollen, weil sie resignieren. Dieser Prozess ist nicht beendet, allerdings kann das Sentiment sehr schnell
drehen wie wir wissen. Bleibt abzuwarten, welcher Auslöser dafür verantwortlich sein wird.
Hier meine Einschätzungen und Kennzahlenübersicht:
Bild: https://i.postimg.cc/tJ0PMR48/c79.png
Fazit: Ich bin auch nicht zufrieden mit allen Dingen, die Clinuvel abliefert, z.b.
das Aktienrückkaufprogramm, denn zum aktuellen Preis Stücke zu erwerben
sollte sehr attraktiv sein. Auch kann ich die Vorgehensweise im Vorfeld der
Kommerzialisierung der photokosmetischen Produkte nicht teilen, denn Ankündigungen
bleiben inhaltsleer und lösen keinen bleibenden, nachhaltigen Bedarf aus, bleiben nicht präsent, solange
nicht wirklich ein physisches Produkt, sei es als Teaser, präsentiert wird. Kommen diese
aber wie angekündigt, so kann das Interesse schnell steigen, denn allein in Australien erkranken
zwei von drei Einwohnern bis zum Alter von 70 an Hautkrebs.
https://aimatskincancer.org/de/%C3%9Cber-uns/Internationale-…
PS: Alles nur meine Einschätzung, jeder kommt eben zu anderen Bewertungen wie auch in diesem
Fall.
Gruß