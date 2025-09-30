AKTIE IM FOKUS
Puma erholt nach weniger negativer Exane-Einstufung
- Puma-Aktien steigen um fast 6% auf 21,42 Euro.
- Analyst bewertet Puma nun mit "Neutral", Kursziel 21 Euro.
- Mögliche Übernahmeinteresse könnte Wert auf 30 Euro heben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Kurskorrektur sind die Aktien von Puma am Dienstag mit fast 6 Prozent Plus auf 21,42 Euro wieder über ihre 100-Tage-Linie zurückgekehrt. Auf Monatssicht haben sie sich nach heftigen Ausschlägen in beide Richtungen per saldo kaum verändert.
Analyst Warwick Okines von der Investmentbank Exane BNP Paribas gab in einem Kommentar seine negative Einschätzung auf und votiert für Puma nun mit "Neutral". Sein deutlich erhöhtes Kursziel von 21 Euro wurde am Morgen jedoch bereits erreicht.
Okines sieht Puma in einer Sondersituation. Der Turnaround könnte zwar schwieriger werden als beim Rivalen Adidas , es komme jedoch auch mögliches Übernahmeinteresse ins Spiel. In diesem Fall könnten Puma-Aktien auch 30 Euro wert sein.
Puma legt am 30. Oktober seine Quartalsergebnisse vor. Ab dem 5. Oktober wird Stillschweigen herrschen zwischen dem Konzern und dem Finanzmarkt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,89 % und einem Kurs von 21,34 auf Tradegate (30. September 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,15 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -24,21 %/+4,22 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Glaubt wirklich das er durch seine negative Sichtweise, den Kurs hier beeinflusst 🙈😂!
In 6 Monaten sehen wir Kurse, da wird der ein oder andere heulen, das er nicht bei den Kursen gekauft hat!
Vielleicht haben Artemis und mancher Anleger einfach mehr Zeit als Du - mein EK ist bei 20,8€…mich würden Kurse unter 20€ auch nicht stressen…würde ich gerne zukaufen. Mein Horizont geht weit über 2025 hinaus.
Bei fast jeder dieser Ereignisse war es eigentlich so, dass Interessierte bereits „heimlich“ anfingen Aktien unter den Meldeschwellen zu kaufen. Bspw der letzte Versuch bei Evotec vor ein paar Monaten ging ähnlich ab. Der immer wieder hochschießende Kurs mit Verkaufsspikes kann durchaus damit zusammenhängen, dass sich jemand oder mehrere bereits mit ein paar Prozent Aktien eindeckt unter die 3 %.