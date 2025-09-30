Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

30.09.2025 / 10:58 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 21.00 to EUR 19.00.

Final results for the financial year ending 30 June were below both our forecasts and guidance given with the Q3 results on 8 May. Sales climbed 1.3% to EUR447.4m (FBe: EUR459.2m; 2023/24: EUR441.5m) while EBIT fell 3.7% to EUR27.2m (FBe: EUR31.1m; 2023/24: EUR28.2m). Guidance provided on 8 May was for sales growth of ca. 4% and EBIT at the lower end of a EUR31m-EUR33m range. Volume, sales growth and profitability weakened in Q4 as already fragile consumer sentiment was adversely affected by the changes in U.S. trade policy. For 2025/26 SWA's management is guiding towards slight increases in volume and sales, and EBIT in the range of EUR30m-EUR33m. The expected improvement in performance is driven primarily by the Germany and France segments. In Germany consumer sentiment should benefit from the government's expansive fiscal policy as well as further increases in wages and salaries. In France management is expecting positive changes in the product mix and procurement prices to boost the gross margin. The tariff agreement concluded between the EU and the U.S. in August will dampen economic activity relative to the previous no-tariff position but has at least reduced uncertainty to some degree. We have reduced our 2025/26 sales and EBIT forecasts by 5% and 11.6% respectively in alignment with company guidance. We maintain our Buy recommendation but have lowered the price target to EUR19 (previously: EUR21). Upside: 30%.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 21,00 auf EUR 19,00.

Die endgültigen Ergebnisse für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr lagen sowohl unter unseren Prognosen als auch unter der Guidance, die SWA mit den Ergebnissen des dritten Quartals am 8. Mai veröffentlicht hatte. Der Umsatz stieg um 1,3 % auf EUR447,4 Mio. (FBe: EUR459,2 Mio.; 2023/24: EUR441,5 Mio.), während das EBIT um 3,7 % auf EUR27,2 Mio. zurückging (FBe: EUR31,1 Mio.; 2023/24: EUR28,2 Mio.). Die am 8. Mai abgegebene Prognose sah ein Umsatzwachstum von ca. 4 % und ein EBIT am unteren Ende einer Spanne von EUR31 Mio. bis EUR33 Mio. vor. Volumen, Umsatzwachstum und Rentabilität schwächten sich im vierten Quartal ab, da die ohnehin fragile Konsumstimmung durch die Änderungen in der US-Handelspolitik negativ beeinflusst wurde. Für 2025/26 rechnet das Management von SWA mit einem leichten Anstieg von Volumen und Umsatz sowie einem EBIT in der Größenordnung von EUR30 Mio. bis EUR33 Mio. Die erwartete Leistungssteigerung wird vor allem von den Segmenten Deutschland und Frankreich getragen. In Deutschland dürfte die Konsumentenstimmung von der expansiven Fiskalpolitik der Regierung sowie von weiteren Lohn- und Gehaltssteigerungen profitieren. In Frankreich erwartet das Management positive Veränderungen im Produktmix und bei den Einkaufspreisen, die die Bruttomarge steigern dürften. Das im August zwischen der EU und den USA geschlossene Zollabkommen wird die Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zur bisherigen zollfreien Situation dämpfen, hat aber zumindest die Unsicherheit bis zu einem gewissen Grad verringert. Wir haben unsere Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2025/26 der Unternehmensguidance um 5 % bzw. 11,6 % gesenkt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel auf EUR19 (zuvor:EUR21) gesenkt. Aufwärtspotenzial: 30 %.

