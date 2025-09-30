DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft nahe an jenem aus dem Vorjahr. Damit würde der Konsens und das Wachstum aus dem Vorquartal nicht erreicht. In einem Vorab-Briefing habe der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere auf eine Schwäche in den Bereichen Lebensmittel und Getränke hingewiesen, genauso wie bei Verbraucherdüften und im Bereich Aromachemikalien./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 73,12EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

