    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft nahe an jenem aus dem Vorjahr. Damit würde der Konsens und das Wachstum aus dem Vorquartal nicht erreicht. In einem Vorab-Briefing habe der Aromen- und Duftstoffhersteller insbesondere auf eine Schwäche in den Bereichen Lebensmittel und Getränke hingewiesen, genauso wie bei Verbraucherdüften und im Bereich Aromachemikalien./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 73,12EUR auf Tradegate (30. September 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Virginie Boucher-Ferte
    Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +23,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SYMRISE AG auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte rechnet in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum aus …