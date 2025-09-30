    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Einsatz digitaler Wasserzähler spart bis zu 25 % Trinkwasser in Wohngebäuden

    Berlin/Brüssel (ots) - Die erste europaweite Studie ihrer Art, die heute in
    Brüssel vorgestellt wurde, zeigt: Mit smarter Trinkwassermessung in Gebäuden
    können bis zu 25 % des Verbrauchs eingespart werden.

    "Ein Drittel der Menschen in Europa ist bereits heute von Wassermangel
    betroffen. Daher ist es umso dringlicher, die Umsetzung der
    EU-Wasserresilienzstrategie voranzutreiben. Diese sieht vor, bis 2030 eine
    Reduktion des Verbrauchs um 10 % zu realisieren. Konsequente Verbraucherfassung
    und -kontrolle ist dafür ein entscheidender Schritt", so
    bved-Hauptgeschäftsführer und WE Data Europe CEO Markus Weidling.

    Voraussetzung für langfristige Einsparungen in Wohngebäuden ist das Erfassen von
    Kaltwasserverbräuchen mittels digitaler Wasserzähler und verbrauchsabhängiger
    Abrechnungen. Digitalisierung ermöglicht zudem Leckageerkennungen.

    "Ohne verpflichtende Kaltwassermessung bleiben vorhandene Einsparpotenziale
    ungenutzt - auch in Deutschland. Während Warmwasser seit Jahrzehnten bundesweit
    gemessen werden muss, existiert für die Kaltwassermessung lediglich ein
    Flickenteppich an Landesregelungen. Man kann nur managen, was man misst", so
    Weidling weiter.

    Messen ist der Schlüssel. Werden dort Wasserzähler zur individuellen
    Verbrauchserfassung eingebaut, wo es vorher keine gab, reduzieren sich die
    Verbräuche um durchschnittlich 25 %. Der Wechsel von analogen zu
    smarten/digitalen Wasserzählern ermöglicht zusätzliche Einsparpotentiale von 5
    bis 8 %.

    Schon der einfache Schritt von pauschaler Flächenabrechnung hin zur
    verbrauchsabhängigen Kaltwasserabrechnung reduziert den Verbrauch in Deutschland
    im Schnitt um mehr als 5 %.

    Die Studie, durchgeführt vom Institut VITO im Auftrag des europäischen Verbandes
    WE Data Europe (Schwesterverband des bved), wertete über eine halbe Million
    Verbrauchsdaten aus sieben Ländern aus.

    Die gesamte Studie sowie eine kompakte Zusammenfassung in deutscher Sprache
    finden Sie hier. (https://bved.info/studie-zum-trinkwasserverbrauch/)

    Der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement (bved) ist die
    bundesweite Interessenvertretung der Dienstleistungsunternehmen für das Energie-
    und Wasserdatenmanagement in Deutschland. Die im Bundesverband
    zusammengeschlossenen Unternehmen betreuen als Partner der Wohnungswirtschaft
    rund 80 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes in Mehrfamilienhäusern.

