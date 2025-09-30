Einsatz digitaler Wasserzähler spart bis zu 25 % Trinkwasser in Wohngebäuden

Berlin/Brüssel (ots) - Die erste europaweite Studie ihrer Art, die heute in

Brüssel vorgestellt wurde, zeigt: Mit smarter Trinkwassermessung in Gebäuden

können bis zu 25 % des Verbrauchs eingespart werden.



"Ein Drittel der Menschen in Europa ist bereits heute von Wassermangel

betroffen. Daher ist es umso dringlicher, die Umsetzung der

EU-Wasserresilienzstrategie voranzutreiben. Diese sieht vor, bis 2030 eine

Reduktion des Verbrauchs um 10 % zu realisieren. Konsequente Verbraucherfassung

und -kontrolle ist dafür ein entscheidender Schritt", so

bved-Hauptgeschäftsführer und WE Data Europe CEO Markus Weidling.





Voraussetzung für langfristige Einsparungen in Wohngebäuden ist das Erfassen von

Kaltwasserverbräuchen mittels digitaler Wasserzähler und verbrauchsabhängiger

Abrechnungen. Digitalisierung ermöglicht zudem Leckageerkennungen.



"Ohne verpflichtende Kaltwassermessung bleiben vorhandene Einsparpotenziale

ungenutzt - auch in Deutschland. Während Warmwasser seit Jahrzehnten bundesweit

gemessen werden muss, existiert für die Kaltwassermessung lediglich ein

Flickenteppich an Landesregelungen. Man kann nur managen, was man misst", so

Weidling weiter.



Messen ist der Schlüssel. Werden dort Wasserzähler zur individuellen

Verbrauchserfassung eingebaut, wo es vorher keine gab, reduzieren sich die

Verbräuche um durchschnittlich 25 %. Der Wechsel von analogen zu

smarten/digitalen Wasserzählern ermöglicht zusätzliche Einsparpotentiale von 5

bis 8 %.



Schon der einfache Schritt von pauschaler Flächenabrechnung hin zur

verbrauchsabhängigen Kaltwasserabrechnung reduziert den Verbrauch in Deutschland

im Schnitt um mehr als 5 %.



Die Studie, durchgeführt vom Institut VITO im Auftrag des europäischen Verbandes

WE Data Europe (Schwesterverband des bved), wertete über eine halbe Million

Verbrauchsdaten aus sieben Ländern aus.



Die gesamte Studie sowie eine kompakte Zusammenfassung in deutscher Sprache

finden Sie hier. (https://bved.info/studie-zum-trinkwasserverbrauch/)



Der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement (bved) ist die

bundesweite Interessenvertretung der Dienstleistungsunternehmen für das Energie-

und Wasserdatenmanagement in Deutschland. Die im Bundesverband

zusammengeschlossenen Unternehmen betreuen als Partner der Wohnungswirtschaft

rund 80 Prozent des deutschen Wohnungsbestandes in Mehrfamilienhäusern.



