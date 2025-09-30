Wehrdienst wird den Druck auf die Industrie massiv verschärfen (FOTO)

Berlin (ots) - Schon heute kämpfen metallverarbeitende Betriebe mit leeren

Bewerberlisten. Gleichzeitig locken Milliardenaufträge aus

Verteidigungsprojekten. Doch ein möglicher Wehrdienst droht die Lage weiter zu

verschärfen: Jedes Jahr würden mehrere Tausend junge Menschen dem Arbeitsmarkt

entzogen, auch in Branchen, die jetzt schon händeringend Personal suchen. Was

heute schon ein Engpass ist, könnte in wenigen Jahren zur echten Wachstumsbremse

werden.



Wer jetzt glaubt, der Wehrdienst sei ein fernes Thema, irrt sich. Für die

Industrie bedeutet er nicht nur zusätzliche Investitionen, sondern auch eine

massive Konkurrenz um Arbeitskräfte. Ohne klare Rekrutierungsstrategien und eine

Positionierung im Verteidigungssektor laufen viele Betriebe Gefahr, ins

Hintertreffen zu geraten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Firmen heute schon

gegensteuern können, um in einigen Jahren nicht in die Falle zu gehen.









Die Rückkehr zum Wehrdienst könnte die Verteidigungsfähigkeit stärken und jungen

Menschen helfen, persönlich zu reifen. Für Unternehmen jedoch bedeutet sie eine

zusätzliche Herausforderung: Ausbildungsplätze lassen sich noch schwerer

besetzen, weil Schulabgänger später in den Arbeitsmarkt eintreten. Schon jetzt

fehlen Bewerber in technischen Ausbildungsberufen - der Wehrdienst würde diesen

Trend verschärfen.



Damit entsteht ein doppelter Druck. Einerseits verlangsamt sich der Einstieg

junger Fachkräfte in die Wirtschaft, andererseits wächst die Abhängigkeit von

systematischem Recruiting. Wer kein modernes Vorgehen hat, wird den Anschluss

verlieren.



Der kleine Kuchen der Rüstungsindustrie



Viele Betriebe hoffen, dass steigende Verteidigungsausgaben automatisch auch

ihnen zugutekommen. Doch dieser Gedanke ist trügerisch. Die Rüstungsindustrie in

Deutschland beschäftigt derzeit rund 150.000 Menschen - verglichen mit 1,5

Millionen in der Automobilbranche. Der Markt ist klein, der Wettbewerb groß und

der Zugang durch bürokratische Hürden erschwert. Ab einem Auftragsvolumen von 25

Millionen Euro entscheidet der Bundestag, Transportgenehmigungen müssen in jedem

Bundesland einzeln beantragt werden.



Hinzu kommt: Zulassungen, Qualitätssicherung und Netzwerke sind komplexe

Anforderungen. Ohne gezielte Vertriebsstrategien wird es kaum gelingen, von den

staatlichen Investitionen zu profitieren. Der vermeintlich große Kuchen ist in

Wahrheit überschaubar und nur wenige Stücke werden verteilt.



Verbindung von Vertrieb und Recruiting



Doch es gibt auch Möglichkeiten für Betriebe, sich den Wandel zu Nutze zu

machen: Mehr Soldaten bedeuten mehr Ausrüstung, und mehr Ausrüstung bedeutet Seite 1 von 2 Seite 2 ►





