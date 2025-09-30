Aufträge steigen, Mitarbeiter fehlen
Wehrdienst wird den Druck auf die Industrie massiv verschärfen (FOTO)
Berlin (ots) - Schon heute kämpfen metallverarbeitende Betriebe mit leeren
Bewerberlisten. Gleichzeitig locken Milliardenaufträge aus
Verteidigungsprojekten. Doch ein möglicher Wehrdienst droht die Lage weiter zu
verschärfen: Jedes Jahr würden mehrere Tausend junge Menschen dem Arbeitsmarkt
entzogen, auch in Branchen, die jetzt schon händeringend Personal suchen. Was
heute schon ein Engpass ist, könnte in wenigen Jahren zur echten Wachstumsbremse
werden.
Wer jetzt glaubt, der Wehrdienst sei ein fernes Thema, irrt sich. Für die
Industrie bedeutet er nicht nur zusätzliche Investitionen, sondern auch eine
massive Konkurrenz um Arbeitskräfte. Ohne klare Rekrutierungsstrategien und eine
Positionierung im Verteidigungssektor laufen viele Betriebe Gefahr, ins
Hintertreffen zu geraten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Firmen heute schon
gegensteuern können, um in einigen Jahren nicht in die Falle zu gehen.
Wehrdienst: Stärkung des Landes, Belastung für Betriebe
Die Rückkehr zum Wehrdienst könnte die Verteidigungsfähigkeit stärken und jungen
Menschen helfen, persönlich zu reifen. Für Unternehmen jedoch bedeutet sie eine
zusätzliche Herausforderung: Ausbildungsplätze lassen sich noch schwerer
besetzen, weil Schulabgänger später in den Arbeitsmarkt eintreten. Schon jetzt
fehlen Bewerber in technischen Ausbildungsberufen - der Wehrdienst würde diesen
Trend verschärfen.
Damit entsteht ein doppelter Druck. Einerseits verlangsamt sich der Einstieg
junger Fachkräfte in die Wirtschaft, andererseits wächst die Abhängigkeit von
systematischem Recruiting. Wer kein modernes Vorgehen hat, wird den Anschluss
verlieren.
Der kleine Kuchen der Rüstungsindustrie
Viele Betriebe hoffen, dass steigende Verteidigungsausgaben automatisch auch
ihnen zugutekommen. Doch dieser Gedanke ist trügerisch. Die Rüstungsindustrie in
Deutschland beschäftigt derzeit rund 150.000 Menschen - verglichen mit 1,5
Millionen in der Automobilbranche. Der Markt ist klein, der Wettbewerb groß und
der Zugang durch bürokratische Hürden erschwert. Ab einem Auftragsvolumen von 25
Millionen Euro entscheidet der Bundestag, Transportgenehmigungen müssen in jedem
Bundesland einzeln beantragt werden.
Hinzu kommt: Zulassungen, Qualitätssicherung und Netzwerke sind komplexe
Anforderungen. Ohne gezielte Vertriebsstrategien wird es kaum gelingen, von den
staatlichen Investitionen zu profitieren. Der vermeintlich große Kuchen ist in
Wahrheit überschaubar und nur wenige Stücke werden verteilt.
Verbindung von Vertrieb und Recruiting
Doch es gibt auch Möglichkeiten für Betriebe, sich den Wandel zu Nutze zu
machen: Mehr Soldaten bedeuten mehr Ausrüstung, und mehr Ausrüstung bedeutet
