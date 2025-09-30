    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aufträge steigen, Mitarbeiter fehlen

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wehrdienst wird den Druck auf die Industrie massiv verschärfen (FOTO)

    Berlin (ots) - Schon heute kämpfen metallverarbeitende Betriebe mit leeren
    Bewerberlisten. Gleichzeitig locken Milliardenaufträge aus
    Verteidigungsprojekten. Doch ein möglicher Wehrdienst droht die Lage weiter zu
    verschärfen: Jedes Jahr würden mehrere Tausend junge Menschen dem Arbeitsmarkt
    entzogen, auch in Branchen, die jetzt schon händeringend Personal suchen. Was
    heute schon ein Engpass ist, könnte in wenigen Jahren zur echten Wachstumsbremse
    werden.

    Wer jetzt glaubt, der Wehrdienst sei ein fernes Thema, irrt sich. Für die
    Industrie bedeutet er nicht nur zusätzliche Investitionen, sondern auch eine
    massive Konkurrenz um Arbeitskräfte. Ohne klare Rekrutierungsstrategien und eine
    Positionierung im Verteidigungssektor laufen viele Betriebe Gefahr, ins
    Hintertreffen zu geraten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Firmen heute schon
    gegensteuern können, um in einigen Jahren nicht in die Falle zu gehen.

    Wehrdienst: Stärkung des Landes, Belastung für Betriebe

    Die Rückkehr zum Wehrdienst könnte die Verteidigungsfähigkeit stärken und jungen
    Menschen helfen, persönlich zu reifen. Für Unternehmen jedoch bedeutet sie eine
    zusätzliche Herausforderung: Ausbildungsplätze lassen sich noch schwerer
    besetzen, weil Schulabgänger später in den Arbeitsmarkt eintreten. Schon jetzt
    fehlen Bewerber in technischen Ausbildungsberufen - der Wehrdienst würde diesen
    Trend verschärfen.

    Damit entsteht ein doppelter Druck. Einerseits verlangsamt sich der Einstieg
    junger Fachkräfte in die Wirtschaft, andererseits wächst die Abhängigkeit von
    systematischem Recruiting. Wer kein modernes Vorgehen hat, wird den Anschluss
    verlieren.

    Der kleine Kuchen der Rüstungsindustrie

    Viele Betriebe hoffen, dass steigende Verteidigungsausgaben automatisch auch
    ihnen zugutekommen. Doch dieser Gedanke ist trügerisch. Die Rüstungsindustrie in
    Deutschland beschäftigt derzeit rund 150.000 Menschen - verglichen mit 1,5
    Millionen in der Automobilbranche. Der Markt ist klein, der Wettbewerb groß und
    der Zugang durch bürokratische Hürden erschwert. Ab einem Auftragsvolumen von 25
    Millionen Euro entscheidet der Bundestag, Transportgenehmigungen müssen in jedem
    Bundesland einzeln beantragt werden.

    Hinzu kommt: Zulassungen, Qualitätssicherung und Netzwerke sind komplexe
    Anforderungen. Ohne gezielte Vertriebsstrategien wird es kaum gelingen, von den
    staatlichen Investitionen zu profitieren. Der vermeintlich große Kuchen ist in
    Wahrheit überschaubar und nur wenige Stücke werden verteilt.

    Verbindung von Vertrieb und Recruiting

    Doch es gibt auch Möglichkeiten für Betriebe, sich den Wandel zu Nutze zu
    machen: Mehr Soldaten bedeuten mehr Ausrüstung, und mehr Ausrüstung bedeutet
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Aufträge steigen, Mitarbeiter fehlen Wehrdienst wird den Druck auf die Industrie massiv verschärfen (FOTO) Schon heute kämpfen metallverarbeitende Betriebe mit leeren Bewerberlisten. Gleichzeitig locken Milliardenaufträge aus Verteidigungsprojekten. Doch ein möglicher Wehrdienst droht die Lage weiter zu verschärfen: Jedes Jahr würden mehrere Tausend …