KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A kostenlos heute im Livestream!

Berlin (ots) - Die Zukunftskonferenz VISION.A 2025 findet heute nicht nur vor

Ort im Wintergarten Varieté Berlin, sondern auch live im Netz statt: Der

kostenlose Livestream wird ab 14.00 Uhr über den YouTube- und Instagram-Kanal

von APOTHEKE ADHOC (https://www.youtube.com/user/apothekeadhoc) sowie auf der

VISION.A Website (https://vision.apotheke-adhoc.de/) übertragen.



Top-Expertinnen und -Experten aus Apotheke, Wissenschaft und

Gesundheitswirtschaft liefern Einschätzungen, Best Practices und praxisnahe

Impulse, wie Künstliche Intelligenz die Apotheke digital stärkt - nicht als

Ersatz, sondern als intelligentes Werkzeug zur Entlastung, Effizienzsteigerung

und Zukunftssicherung.





Das diesjährige Programm, moderiert von Nadine Tröbitscher und Patrick

Hollstein, bietet Einblicke in den Einsatz von KI in Backoffice-Prozessen,

Kundenkommunikation und pharmazeutische Beratung sowie Diskussionen zu Chancen,

Grenzen und notwendigen Reformpfaden. Die Zukunftskonferenz VISION.A ist ein

Format der ELPATO Medien GmbH, Berlin, und wird präsentiert von APOTHEKE ADHOC,

ARZ Haan, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR.



250 Gäste im Wintergarten Varieté Berlin werden die Vorträge live verfolgen,

alle Weiteren haben ebenfalls die Möglichkeit den Inhalten der hochkarätigen

Speaker:innen zuzuhören. Die Zukunftskonferenz wird als Livestream auf dem

YouTube Kanal, dem Instagram Account von APOTHEKE ADHOC sowie auf der VISION.A

Website https://vision.apotheke-adhoc.de/ übertragen.



Verfolgen Sie die Vorträge der hochkarätigen Speaker: innen 2025 im Livestream:



- Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Universitätsprofessorin (W3) für Digitale Medizin

und Interoperabilität, Charité - Universitätsmedizin Berlin

- Dr. Georg Kippels, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin

für Gesundheit, MdB

- Dr. Florian Fuhrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, gematik GmbH

- Dr. Amir Reza Ashraf, Senior lecturer, Department of Pharmaceutics, University

of Pécs, Hungary

- Jürgen Hirsch, Technischer Geschäftsführer & CEO, Qyte Software & Solutions

GmbH

- Dr. Philipp Hoffmann, Inhaber Dr. Hoffmann-Apotheken

- Dr. Martin Schwarz, Geschäftsführer SARTICON & Strategic Advisor OTC Cube

- Heike Bollmann, Managing Director SW-House / Senior Manager Product, CGM LAUER

- Tobias Schwaiger, Executive Creative Director, WEFRA LIFE Solutions GmbH

- Marcus Diekmann, Chief Strategy, Digital & eCommerce Officer, Versandapotheke

Sanicare



Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden

Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt

im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen

Kommunikation und Live-Events.



