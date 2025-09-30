    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KI-Turbo für die Apotheke - VISION.A kostenlos heute im Livestream!

    Berlin (ots) - Die Zukunftskonferenz VISION.A 2025 findet heute nicht nur vor
    Ort im Wintergarten Varieté Berlin, sondern auch live im Netz statt: Der
    kostenlose Livestream wird ab 14.00 Uhr über den YouTube- und Instagram-Kanal
    von APOTHEKE ADHOC (https://www.youtube.com/user/apothekeadhoc) sowie auf der
    VISION.A Website (https://vision.apotheke-adhoc.de/) übertragen.

    Top-Expertinnen und -Experten aus Apotheke, Wissenschaft und
    Gesundheitswirtschaft liefern Einschätzungen, Best Practices und praxisnahe
    Impulse, wie Künstliche Intelligenz die Apotheke digital stärkt - nicht als
    Ersatz, sondern als intelligentes Werkzeug zur Entlastung, Effizienzsteigerung
    und Zukunftssicherung.

    Das diesjährige Programm, moderiert von Nadine Tröbitscher und Patrick
    Hollstein, bietet Einblicke in den Einsatz von KI in Backoffice-Prozessen,
    Kundenkommunikation und pharmazeutische Beratung sowie Diskussionen zu Chancen,
    Grenzen und notwendigen Reformpfaden. Die Zukunftskonferenz VISION.A ist ein
    Format der ELPATO Medien GmbH, Berlin, und wird präsentiert von APOTHEKE ADHOC,
    ARZ Haan, PTA IN LOVE und APOTHEKENTOUR.

    250 Gäste im Wintergarten Varieté Berlin werden die Vorträge live verfolgen,
    alle Weiteren haben ebenfalls die Möglichkeit den Inhalten der hochkarätigen
    Speaker:innen zuzuhören. Die Zukunftskonferenz wird als Livestream auf dem
    YouTube Kanal, dem Instagram Account von APOTHEKE ADHOC sowie auf der VISION.A
    Website https://vision.apotheke-adhoc.de/ übertragen.

    Verfolgen Sie die Vorträge der hochkarätigen Speaker: innen 2025 im Livestream:

    - Prof. Dr. med. Sylvia Thun, Universitätsprofessorin (W3) für Digitale Medizin
    und Interoperabilität, Charité - Universitätsmedizin Berlin
    - Dr. Georg Kippels, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin
    für Gesundheit, MdB
    - Dr. Florian Fuhrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, gematik GmbH
    - Dr. Amir Reza Ashraf, Senior lecturer, Department of Pharmaceutics, University
    of Pécs, Hungary
    - Jürgen Hirsch, Technischer Geschäftsführer & CEO, Qyte Software & Solutions
    GmbH
    - Dr. Philipp Hoffmann, Inhaber Dr. Hoffmann-Apotheken
    - Dr. Martin Schwarz, Geschäftsführer SARTICON & Strategic Advisor OTC Cube
    - Heike Bollmann, Managing Director SW-House / Senior Manager Product, CGM LAUER
    - Tobias Schwaiger, Executive Creative Director, WEFRA LIFE Solutions GmbH
    - Marcus Diekmann, Chief Strategy, Digital & eCommerce Officer, Versandapotheke
    Sanicare

    Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden
    Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt
    im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen
    Kommunikation und Live-Events.

    Pressekontakt:

    VISION.A / ELPATO
    Sophie Tribula
    Franz-Ehrlich-Straße 12
    12489 Berlin
    Telefon: 030 - 802080500
    Internet: vision.apotheke-adhoc.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/138537/6128124
    OTS: VISION.A




