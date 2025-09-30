    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Jede zwölfte Neueinstellung denkt in den ersten Tagen ans Kündigen (FOTO)

    Berlin (ots) - Aktuelle Zahlen belegen: Veraltete Prozesse und fehlende
    Technologien kosten deutsche Unternehmen Zeit, Geld und Vertrauen

    - Nur 35 % der Beschäftigten erhalten einen klar strukturierten Onboarding-Plan
    mit IT-Checkliste.
    - Lediglich 38 % bekommen ihre Geräte rechtzeitig und ebenso 38 % Unterstützung
    durch Mentoring.
    - Jede:r Zwölfte denkt aufgrund von technischen Problemen im Onboarding bereits
    in den ersten Tagen an Kündigung.

    Der Start in einen neuen Job sollte für viele Mitarbeitende eigentlich eine
    spannende Zeit sein. Doch anstatt einer Willkommenskultur und einem
    strukturierten Tech-Onboarding erleben viele Arbeitnehmende in Deutschland
    Frustration: Laut einer aktuellen Studie von Deel in Kooperation mit Censuswide
    verliert fast jede:r Zweite (49 %) beim Onboarding wertvolle Zeit durch
    technische Probleme oder fehlende Ausstattung. Das verursacht nicht nur messbare
    Produktivitätsverluste, sondern trübt auch das Arbeitgeberimage. So denkt jede:r
    Zwölfte schon in den ersten Tagen über eine Kündigung nach. Die Umfrage unter
    1.000 Wissensarbeiter:innen in Deutschland zeigt deutlich, dass zwischen den
    Erwartungen an einen professionellen technischen Start und der Realität eine
    gefährliche Lücke klafft.

    Fehlstart statt Willkommenskultur

    Ein guter Onboarding-Prozess beginnt lange vor dem ersten Arbeitstag und prägt
    das Bild, wie neue Mitarbeitende ein Unternehmen wahrnehmen. Doch viele
    Arbeitgeber in Deutschland sehen das technische Onboarding lediglich als
    einfache Routine: Hardware aushändigen, Zugänge freischalten, fertig. Zudem
    musste jede:r Vierte (26,8 %) schon länger als einen Tag auf notwendige Tools
    warten, was den Start ins Arbeitsleben drosselt. Statt Begeisterung macht sich
    Frust breit - ein Fehlstart, der nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die
    Arbeitgebermarke belastet.

    Produktivitätskiller mit Preisschild

    Die Studie zeigt deutlich, dass Mängel im technischen Onboarding für Unternehmen
    messbare Folgen haben: Durchschnittlich verlieren Mitarbeitende durch technische
    Probleme oder fehlende Ausstattung in den ersten vier Wochen 30,47 Minuten pro
    Tag. Das kann sich direkt auf den Unternehmenserfolg auswirken. Die Konsequenzen
    reichen jedoch weit darüber hinaus: Neue Mitarbeitende, die mit Notlösungen und
    ineffizienten Prozessen konfrontiert sind, nehmen ihren Arbeitgeber nicht als
    innovativ und professionell wahr, sondern als veraltet und bürokratisch.

    Kündigung in den ersten Tagen - ein untragbares Risiko

    Noch gravierender sind die Folgen für die Bindung von neuen Mitarbeitenden.
    Tatsächlich denkt jede:r Zwölfte (8 %) aufgrund schlechter IT-Erfahrungen in den
    ersten Tagen bereits über einen Arbeitgeberwechsel nach, fast jede:r Dritte
    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
