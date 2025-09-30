Technik-Frust beim Onboarding
Jede zwölfte Neueinstellung denkt in den ersten Tagen ans Kündigen (FOTO)
Berlin (ots) - Aktuelle Zahlen belegen: Veraltete Prozesse und fehlende
Technologien kosten deutsche Unternehmen Zeit, Geld und Vertrauen
- Nur 35 % der Beschäftigten erhalten einen klar strukturierten Onboarding-Plan
mit IT-Checkliste.
- Lediglich 38 % bekommen ihre Geräte rechtzeitig und ebenso 38 % Unterstützung
durch Mentoring.
- Jede:r Zwölfte denkt aufgrund von technischen Problemen im Onboarding bereits
in den ersten Tagen an Kündigung.
Der Start in einen neuen Job sollte für viele Mitarbeitende eigentlich eine
spannende Zeit sein. Doch anstatt einer Willkommenskultur und einem
strukturierten Tech-Onboarding erleben viele Arbeitnehmende in Deutschland
Frustration: Laut einer aktuellen Studie von Deel in Kooperation mit Censuswide
verliert fast jede:r Zweite (49 %) beim Onboarding wertvolle Zeit durch
technische Probleme oder fehlende Ausstattung. Das verursacht nicht nur messbare
Produktivitätsverluste, sondern trübt auch das Arbeitgeberimage. So denkt jede:r
Zwölfte schon in den ersten Tagen über eine Kündigung nach. Die Umfrage unter
1.000 Wissensarbeiter:innen in Deutschland zeigt deutlich, dass zwischen den
Erwartungen an einen professionellen technischen Start und der Realität eine
gefährliche Lücke klafft.
Fehlstart statt Willkommenskultur
Ein guter Onboarding-Prozess beginnt lange vor dem ersten Arbeitstag und prägt
das Bild, wie neue Mitarbeitende ein Unternehmen wahrnehmen. Doch viele
Arbeitgeber in Deutschland sehen das technische Onboarding lediglich als
einfache Routine: Hardware aushändigen, Zugänge freischalten, fertig. Zudem
musste jede:r Vierte (26,8 %) schon länger als einen Tag auf notwendige Tools
warten, was den Start ins Arbeitsleben drosselt. Statt Begeisterung macht sich
Frust breit - ein Fehlstart, der nicht nur das Arbeitsklima, sondern auch die
Arbeitgebermarke belastet.
Produktivitätskiller mit Preisschild
Die Studie zeigt deutlich, dass Mängel im technischen Onboarding für Unternehmen
messbare Folgen haben: Durchschnittlich verlieren Mitarbeitende durch technische
Probleme oder fehlende Ausstattung in den ersten vier Wochen 30,47 Minuten pro
Tag. Das kann sich direkt auf den Unternehmenserfolg auswirken. Die Konsequenzen
reichen jedoch weit darüber hinaus: Neue Mitarbeitende, die mit Notlösungen und
ineffizienten Prozessen konfrontiert sind, nehmen ihren Arbeitgeber nicht als
innovativ und professionell wahr, sondern als veraltet und bürokratisch.
Kündigung in den ersten Tagen - ein untragbares Risiko
Noch gravierender sind die Folgen für die Bindung von neuen Mitarbeitenden.
Tatsächlich denkt jede:r Zwölfte (8 %) aufgrund schlechter IT-Erfahrungen in den
ersten Tagen bereits über einen Arbeitgeberwechsel nach, fast jede:r Dritte
