    KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO)

    Hamburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2025 tritt Ronny Weigler (47) in die
    Geschäftsführung der Krongaard GmbH ein und übernimmt bei dem bundesweiten
    Personaldienstleister die neu geschaffene Position des Chief Executive Officers
    (CEO).

    "Mit Ronny Weigler gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur über
    tiefgehende Marktkenntnisse verfügt, sondern auch die Fähigkeit mitbringt, das
    Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Wir sind
    überzeugt, dass er die KRONGAARD in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", sagt
    Moritz Greve, Gründungspartner des Mehrheitsgesellschafter Maxburg Capital
    Partners.

    Weigler blickt auf eine langjährige Karriere in führenden
    Professional-Service-Unternehmen zurück. Zuletzt verantwortete er die Leitung
    und den Ausbau des übergreifenden Geschäftsfeldes "Consulting Financial
    Services" der AWADO-Gruppe. Zuvor war Weigler in verschiedenen
    Führungspositionen tätig - unter anderem als Geschäftsführer und
    Marktbereichsverantwortlicher der AWADO-Gruppe, außerdem als
    Gesellschaftervertreter und Berater für Dienstleistungsunternehmen.

    "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem
    kompetenten und erfahrenen Team von KRONGAARD. Wie kein anderer versteht
    KRONGAARD den Kundenbedarf umfassend und entwickelt passgenaue
    Besetzungsvorschläge mit hochqualifizierten freiberuflichen Beratern. Mit diesem
    Anspruch und Spirit werden wir neue Wachstumschancen erschließen und unsere
    Position im Markt nachhaltig ausbauen", betont Ronny Weigler.

    Über KRONGAARD GmbH

    Die Hamburger KRONGAARD GmbH ist seit 2008 ein führender Personaldienstleister
    mit Spezialisierung auf die Vermittlung hochqualifizierter, selbstständiger
    Experten. Von sechs Standorten aus betreut KRONGAARD bundesweit namhafte
    Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Mit einem klaren Fokus
    auf Qualität, Compliance und passgenaue Lösungen schafft das Unternehmen die
    Verbindung zwischen unternehmerischem Bedarf und hochqualifizieren Experten, die
    Projekte erfolgreich vorantreiben.

