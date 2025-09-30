KRONGAARD beruft Ronny Weigler zum CEO (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2025 tritt Ronny Weigler (47) in die

Geschäftsführung der Krongaard GmbH ein und übernimmt bei dem bundesweiten

Personaldienstleister die neu geschaffene Position des Chief Executive Officers

(CEO).



"Mit Ronny Weigler gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die nicht nur über

tiefgehende Marktkenntnisse verfügt, sondern auch die Fähigkeit mitbringt, das

Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken. Wir sind

überzeugt, dass er die KRONGAARD in eine erfolgreiche Zukunft führen wird", sagt

Moritz Greve, Gründungspartner des Mehrheitsgesellschafter Maxburg Capital

Partners.





Weigler blickt auf eine langjährige Karriere in führenden

Professional-Service-Unternehmen zurück. Zuletzt verantwortete er die Leitung

und den Ausbau des übergreifenden Geschäftsfeldes "Consulting Financial

Services" der AWADO-Gruppe. Zuvor war Weigler in verschiedenen

Führungspositionen tätig - unter anderem als Geschäftsführer und

Marktbereichsverantwortlicher der AWADO-Gruppe, außerdem als

Gesellschaftervertreter und Berater für Dienstleistungsunternehmen.



"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem

kompetenten und erfahrenen Team von KRONGAARD. Wie kein anderer versteht

KRONGAARD den Kundenbedarf umfassend und entwickelt passgenaue

Besetzungsvorschläge mit hochqualifizierten freiberuflichen Beratern. Mit diesem

Anspruch und Spirit werden wir neue Wachstumschancen erschließen und unsere

Position im Markt nachhaltig ausbauen", betont Ronny Weigler.



Über KRONGAARD GmbH



Die Hamburger KRONGAARD GmbH ist seit 2008 ein führender Personaldienstleister

mit Spezialisierung auf die Vermittlung hochqualifizierter, selbstständiger

Experten. Von sechs Standorten aus betreut KRONGAARD bundesweit namhafte

Unternehmen - vom Mittelstand bis hin zu DAX-Konzernen. Mit einem klaren Fokus

auf Qualität, Compliance und passgenaue Lösungen schafft das Unternehmen die

Verbindung zwischen unternehmerischem Bedarf und hochqualifizieren Experten, die

Projekte erfolgreich vorantreiben.



