    Neues Whitepaper zeigt, wie Unternehmen ein Frühwarnsystem für mehr Effizienz und ein besseres Risikomanagement aufbauen

    Norderstedt (ots) - Mit den von der EU geplanten Vereinfachungen der
    ESG-Berichtspflichten entstehen für Unternehmen neue Handlungsspielräume. Denn
    statt endlos die regulatorischen Vorgaben abzuarbeiten, ist es nun möglich,
    ökologische und soziale Auswirkungen systematischer und passgenauer zu
    analysieren. Wie sich dadurch Risiken früher erkennen, Kosten verringern und
    Lieferketten resilienter aufstellen lassen, steht im Mittelpunkt des neuen
    Whitepapers "Nachhaltigkeit : Strategischer Kompass für eine höhere
    Wettbewerbsfähigkeit" von Lufthansa Industry Solutions.

    "Viele Unternehmen interpretieren niedrigere Compliance-Pflichten
    fälschlicherweise als Signal, dass ESG-Themen (Environmental, Social und
    Governance) künftig an Bedeutung verlieren", sagt Ulrike Stroh, ESG-Expertin bei
    Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Tatsächlich eröffnen sich dadurch jedoch
    neue Handlungsspielräume für ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, das
    über die reine Pflichterfüllung deutlich hinausgeht."

    Die von der EU angestoßenen Vereinfachungen sind beträchtlich. So sinkt die Zahl
    der verpflichtenden Datenpunkte um mehr als die Hälfte und die
    EU-Taxonomie-Meldebögen werden um 70 Prozent gekürzt. Insbesondere der
    Mittelstand könnte von dieser Entwicklung profitieren. Anstatt Ressourcen für
    aufwendige Dokumentationspflichten zu binden, können Unternehmen gezielt in
    nachhaltige Technologien und resiliente Prozesse investieren. So vermeiden etwa
    intelligente Energiemanagementsysteme Lastspitzen und senken die Betriebskosten,
    während neue Verfahren zur Nutzung industrieller Abwärme den Energiebedarf in
    der Produktion signifikant reduzieren.

    Doppelte Wesentlichkeitsanalyse als strategischer Kompass

    Als Kern einer zukunftsfähigen Nachhaltigkeitsstrategie empfiehlt LHIND die
    konsequente Anwendung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse - auch für
    Unternehmen, die nicht formal berichtspflichtig sind. "Sie entwickelt sich zum
    betriebswirtschaftlichen Frühwarnsystem", erklärt ESG-Expertin Stroh. "Plötzlich
    werden Risiken und Chancen sichtbar, die in traditionellen Controlling-Systemen
    bisher nicht erfasst wurden."

    Die Analyse erfasst systematisch die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt
    und Gesellschaft sowie die umgekehrten Einflüsse externer
    Nachhaltigkeitsentwicklungen auf das eigene Geschäftsmodell. "Nachhaltigkeit
    lässt sich nicht isoliert in einer Abteilung betrachten", betont Ulrike Stroh.
    "Sie erfordert strategische Abstimmung über Bereichsgrenzen hinweg und verändert
    die gesamte Unternehmenskultur."

    Praxisrelevanz statt Perfektionsanspruch

    Das LHIND-Whitepaper identifiziert insgesamt sieben zentrale Wettbewerbsvorteile
    nachhaltigen Wirtschaftens: von direkten Kostensenkungen durch
    Ressourceneffizienz über verbesserte Kapitalmarktzugänge bis hin zur
    Erschließung völlig neuer Märkte für klimaneutrale Industrieprodukte.

    Für die praktische Umsetzung bietet sich dabei ein evolutionärer Ansatz an.
    "Wichtig ist, nicht mit einem unrealistischen Perfektionsanspruch zu starten",
    rät LHIND-Beraterin Stroh. "Der erste Schritt sollte immer eine ehrliche
    Standortbestimmung sein. Wo stehen wir heute? Welche Themen rund um
    Nachhaltigkeit sind für unser spezifisches Geschäftsmodell wesentlich?"

    Digitale ESG-Plattformen könnten dabei den Verwaltungsaufwand drastisch
    reduzieren und gleichzeitig die Datenqualität für strategische Entscheidungen
    verbessern. Mit EPACTO (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/loesu
    ngen-produkte/epacto?q=epacto) bietet LHIND eine entsprechende Softwarelösung,
    die alle nachhaltigkeitsrelevanten Unternehmensdaten zentral aggregiert und für
    verschiedene Berichtsformate aufbereitet. Unternehmen profitieren zudem von
    anpassbaren Modulen und intelligenten Schnittstellen zu bestehenden Systemen.

    Das vollständige Whitepaper "Nachhaltigkeit: Strategischer Kompass für eine
    höhere Wettbewerbsfähigkeit" kann hier (https://www.lufthansa-industry-solutions
    .com/de-de/newsroom-downloads/news/whitepaper-nachhaltigkeit-als-wettbewerbsvort
    eil) kostenlos heruntergeladen werden: https://ots.de/ZXlO0g

    Über Lufthansa Industry Solutions

    Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung
    und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der
    digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl
    Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300
    Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
    Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in
    Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.

    Kontakt

    Ute Miszewski
    Tel.: +49 151 589 20715
    E-Mail: mailto:ute.miszewski@lhind.dlh.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128057/6128133
    OTS: Lufthansa Industry Solutions


