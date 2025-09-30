Nachhaltigkeit richtig nutzen
Neues Whitepaper zeigt, wie Unternehmen ein Frühwarnsystem für mehr Effizienz und ein besseres Risikomanagement aufbauen
ESG-Berichtspflichten entstehen für Unternehmen neue Handlungsspielräume. Denn
statt endlos die regulatorischen Vorgaben abzuarbeiten, ist es nun möglich,
ökologische und soziale Auswirkungen systematischer und passgenauer zu
analysieren. Wie sich dadurch Risiken früher erkennen, Kosten verringern und
Lieferketten resilienter aufstellen lassen, steht im Mittelpunkt des neuen
Whitepapers "Nachhaltigkeit : Strategischer Kompass für eine höhere
Wettbewerbsfähigkeit" von Lufthansa Industry Solutions.
"Viele Unternehmen interpretieren niedrigere Compliance-Pflichten
fälschlicherweise als Signal, dass ESG-Themen (Environmental, Social und
Governance) künftig an Bedeutung verlieren", sagt Ulrike Stroh, ESG-Expertin bei
Lufthansa Industry Solutions (LHIND). "Tatsächlich eröffnen sich dadurch jedoch
neue Handlungsspielräume für ein strategisches Nachhaltigkeitsmanagement, das
über die reine Pflichterfüllung deutlich hinausgeht."
der verpflichtenden Datenpunkte um mehr als die Hälfte und die
EU-Taxonomie-Meldebögen werden um 70 Prozent gekürzt. Insbesondere der
Mittelstand könnte von dieser Entwicklung profitieren. Anstatt Ressourcen für
aufwendige Dokumentationspflichten zu binden, können Unternehmen gezielt in
nachhaltige Technologien und resiliente Prozesse investieren. So vermeiden etwa
intelligente Energiemanagementsysteme Lastspitzen und senken die Betriebskosten,
während neue Verfahren zur Nutzung industrieller Abwärme den Energiebedarf in
der Produktion signifikant reduzieren.
Doppelte Wesentlichkeitsanalyse als strategischer Kompass
Als Kern einer zukunftsfähigen Nachhaltigkeitsstrategie empfiehlt LHIND die
konsequente Anwendung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse - auch für
Unternehmen, die nicht formal berichtspflichtig sind. "Sie entwickelt sich zum
betriebswirtschaftlichen Frühwarnsystem", erklärt ESG-Expertin Stroh. "Plötzlich
werden Risiken und Chancen sichtbar, die in traditionellen Controlling-Systemen
bisher nicht erfasst wurden."
Die Analyse erfasst systematisch die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt
und Gesellschaft sowie die umgekehrten Einflüsse externer
Nachhaltigkeitsentwicklungen auf das eigene Geschäftsmodell. "Nachhaltigkeit
lässt sich nicht isoliert in einer Abteilung betrachten", betont Ulrike Stroh.
"Sie erfordert strategische Abstimmung über Bereichsgrenzen hinweg und verändert
die gesamte Unternehmenskultur."
Praxisrelevanz statt Perfektionsanspruch
Das LHIND-Whitepaper identifiziert insgesamt sieben zentrale Wettbewerbsvorteile
nachhaltigen Wirtschaftens: von direkten Kostensenkungen durch
Ressourceneffizienz über verbesserte Kapitalmarktzugänge bis hin zur
Erschließung völlig neuer Märkte für klimaneutrale Industrieprodukte.
Für die praktische Umsetzung bietet sich dabei ein evolutionärer Ansatz an.
"Wichtig ist, nicht mit einem unrealistischen Perfektionsanspruch zu starten",
rät LHIND-Beraterin Stroh. "Der erste Schritt sollte immer eine ehrliche
Standortbestimmung sein. Wo stehen wir heute? Welche Themen rund um
Nachhaltigkeit sind für unser spezifisches Geschäftsmodell wesentlich?"
Digitale ESG-Plattformen könnten dabei den Verwaltungsaufwand drastisch
reduzieren und gleichzeitig die Datenqualität für strategische Entscheidungen
verbessern. Mit EPACTO (https://www.lufthansa-industry-solutions.com/de-de/loesu
ngen-produkte/epacto?q=epacto) bietet LHIND eine entsprechende Softwarelösung,
die alle nachhaltigkeitsrelevanten Unternehmensdaten zentral aggregiert und für
verschiedene Berichtsformate aufbereitet. Unternehmen profitieren zudem von
anpassbaren Modulen und intelligenten Schnittstellen zu bestehenden Systemen.
Das vollständige Whitepaper "Nachhaltigkeit: Strategischer Kompass für eine
höhere Wettbewerbsfähigkeit" kann hier (https://www.lufthansa-industry-solutions
.com/de-de/newsroom-downloads/news/whitepaper-nachhaltigkeit-als-wettbewerbsvort
eil) kostenlos heruntergeladen werden: https://ots.de/ZXlO0g
Über Lufthansa Industry Solutions
Lufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung
und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der
digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl
Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300
Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in
Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in
Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.
