GOLDMAN SACHS stuft AB Inbev auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Dienstag seine Schätzungen für den Brauereikonzern vor dem Quartalsbericht Ende Oktober. Er berücksichtigte dabei insbesondere aktuelle Währungsbewegungen. In den kommenden zwölf Monaten dürfte AB Inbev allerdings Rückenwind erhalten, glaubt der Experte und beließ die Papiere bleiben auf der "Conviction Buy"-Empfehlungsliste./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 04:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 50,42EUR auf Tradegate (30. September 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Olivier Nicolai
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
