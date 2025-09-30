aconnic startet Umstrukturierungsoffensive in der Schweiz
Die aconnic AG begegnet den Herausforderungen der Telekommunikationsbranche mit Restrukturierungen und zeigt sich optimistisch für die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Die aconnic AG hat Restrukturierungsmaßnahmen in der Schweiz eingeleitet und Anträge auf Insolvenz für zwei Tochtergesellschaften gestellt.
- Ziel der Maßnahmen ist die Anpassung der finanziellen und operativen Strukturen an die aktuellen Marktbedingungen der Telekommunikationsindustrie.
- Die laufenden Geschäftsaktivitäten, insbesondere die Belieferung mit Systemen und Dienstleistungen für Gigabit-Netze, sind von den Insolvenzverfahren nicht betroffen.
- Das Management arbeitet mit Insolvenzverwaltern und Stakeholdern zusammen, um die Geschäftstätigkeiten fortzuführen und strategische Optionen zu prüfen.
- Parallel wird eine Kapitalerhöhung und ein Fundraising-Projekt umgesetzt, um die Eigenkapitalbasis zu stärken und Fremdkapitalverbindlichkeiten zu refinanzieren.
- Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt sich das Unternehmen optimistisch hinsichtlich steigender Auftragseingänge im vierten Quartal 2025.
