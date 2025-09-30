    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsaconnic AktievorwärtsNachrichten zu aconnic
    aconnic startet Umstrukturierungsoffensive in der Schweiz

    Die aconnic AG begegnet den Herausforderungen der Telekommunikationsbranche mit Restrukturierungen und zeigt sich optimistisch für die Zukunft.

    Foto: adobe.stock.com
    • Die aconnic AG hat Restrukturierungsmaßnahmen in der Schweiz eingeleitet und Anträge auf Insolvenz für zwei Tochtergesellschaften gestellt.
    • Ziel der Maßnahmen ist die Anpassung der finanziellen und operativen Strukturen an die aktuellen Marktbedingungen der Telekommunikationsindustrie.
    • Die laufenden Geschäftsaktivitäten, insbesondere die Belieferung mit Systemen und Dienstleistungen für Gigabit-Netze, sind von den Insolvenzverfahren nicht betroffen.
    • Das Management arbeitet mit Insolvenzverwaltern und Stakeholdern zusammen, um die Geschäftstätigkeiten fortzuführen und strategische Optionen zu prüfen.
    • Parallel wird eine Kapitalerhöhung und ein Fundraising-Projekt umgesetzt, um die Eigenkapitalbasis zu stärken und Fremdkapitalverbindlichkeiten zu refinanzieren.
    • Trotz herausfordernder Marktbedingungen zeigt sich das Unternehmen optimistisch hinsichtlich steigender Auftragseingänge im vierten Quartal 2025.

    Der Kurs von aconnic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,38 % im Minus.


    aconnic

    -1,54 %
    0,00 %
    -4,38 %
    -24,71 %
    -32,47 %
    -61,24 %
    -61,24 %
    -4,38 %
    -91,17 %
    ISIN:DE000A0LBKW6WKN:A0LBKW





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
