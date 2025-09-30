Beaconsmind: Swissnet Group Halbjahreszahlen 2025 – Umsatz boomt!
Die Swissnet Group erlebt ein beeindruckendes Wachstum, das selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt. Mit einem Umsatzsprung von 91 % und einer EBITDA-Steigerung von 69 % im ersten Halbjahr 2025 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Neue internationale Aufträge in den VAE und Singapur untermauern die ambitionierte Expansionsstrategie.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Der Konzernumsatz der Swissnet Group stieg im 1. Halbjahr 2025 um 91 % auf CHF 11,3 Mio. im Vergleich zu CHF 5,9 Mio. im 1. Halbjahr 2024.
- Das EBITDA der Swissnet Group erhöhte sich im 1. Halbjahr 2025 auf CHF 2,3 Mio. gegenüber CHF 1,1 Mio. im 1. Halbjahr 2024, was ein starkes profitables Wachstum zeigt.
- Das organische Wachstum der Swissnet Group im 1. Halbjahr 2025 betrug 27 % beim Umsatz und 69 % beim EBITDA im Vergleich zu 2024.
- Die Bilanz der Swissnet Group zeigt ein Eigenkapital von CHF 15,5 Mio. und liquide Mittel von CHF 0,9 Mio. im 1. Halbjahr 2025.
- Die Swissnet Group hat neue internationale Aufträge gewonnen, darunter Kundenverträge in den VAE und Singapur, die zur Expansionsstrategie beitragen.
- Der Halbjahresbericht 2025 der Swissnet Group ist im Bereich „Investor Relations“ auf der Website verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresabschluss 1H 2025, bei beaconsmind ist am 31.10.2025.
Der Kurs von beaconsmind lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
