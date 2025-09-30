29 0 Kommentare Beaconsmind: Swissnet Group Halbjahreszahlen 2025 – Umsatz boomt!

Die Swissnet Group erlebt ein beeindruckendes Wachstum, das selbst erfahrene Marktbeobachter staunen lässt. Mit einem Umsatzsprung von 91 % und einer EBITDA-Steigerung von 69 % im ersten Halbjahr 2025 setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Neue internationale Aufträge in den VAE und Singapur untermauern die ambitionierte Expansionsstrategie.

