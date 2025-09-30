    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Reolink Herbst-Sale startet

    Jetzt bis zu 43% Rabatt sichern

    Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Herbstanfang, drinnen wird es gemütlich und
    draußen wieder jeden Tag ein bisschen eher dunkel. Der perfekte Zeitpunkt, um
    die Sicherheit des eigenen Zuhauses zu verbessern. Reolink bietet ab sofort und
    bis zum 8. Oktober über die offizielle Reolink-Website (https://reolink.com/de/f
    lash-sale/?utm_source=pr-de&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=FPD2025) und bei
    Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/B6C5B6D2-FFED-4D35-833D-2555CE2AE371?m
    aas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDEB9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)
    attraktive Herbstangebote an, mit Rabatten von bis zu 43%. Eine optimale
    Gelegenheit, um sich die fortschrittlichsten Sicherheitskameras und -systeme von
    Reolink zu den besten Preisen der Saison zu sichern.

    Sicherheit durch 180°-Blickwinkel in 4K und helle Beleuchtung: Elite Floodlight
    WiFi (https://www.amazon.de/Reolink-WiFi-Panorama-Flutlichtkamera-Elite-Floodlig
    ht/dp/B0DX1T4898?maas=maas_adg_9B1398FC79A0614BBC68E544EFA7A28B_afap_abs&ref_=aa
    _maas&tag=maas) (für 183,99 EUR - 20% Ersparnis)

    Seit Juli auf dem Markt, bietet die Elite Floodlight WiFi ein extrem breites
    Sichtfeld von 180° und nimmt rund um die Uhr 4K-Bilder auf. Ihre
    leistungsstarken Flutlichter beleuchten den Überwachungsbereich bei Nacht und
    sorgen so für eine außergewöhnliche Sichtbarkeit. Mit der fortschrittlichen
    lokalen KI-Videosuche auf Basis von ReoNeura(TM) können Nutzer relevante
    Aufzeichnungen in Sekundenschnelle finden. Der ursprüngliche Preis von 229,99
    EUR ist jetzt um 20% auf 183,99 EUR reduziert.

    360° Rundumsicht in 4K-Auflösung: Argus PT Ultra mit Solarmodul (https://www.ama
    zon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Argus-Ultra-Farbnachtsicht/dp/B0BZD4P25M?
    maas=maas_adg_E6E05635C6075FFA7F335408C0B3561E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th
    =1) (für 113,99 EUR - 43% Ersparnis)

    Die kabellose Batteriekamera mit Schwenk- und Neigefunktion Argus PT Ultra
    bietet gestochen scharfe 4K-Aufnahmen mit 8 Megapixel. Durch Schwenken von bis
    zu 355° und bis zu 140° Neigen erreicht die Kamera eine Rundum-Abdeckung für
    nahtlose Sicherheit. In Kombination mit einem Solarmodul nutzt sie Sonnenlicht
    für einen kontinuierlichen, umweltfreundlichen und problemlosen Betrieb.
    Ursprünglich zum Preis von 199,99 EUR angeboten, ist sie im Preis jetzt um 43%
    gesenkt und für 113,99 EUR zu haben.

    Kristallklares Zoomen und intelligente Abdeckung: E1 Zoom (https://www.amazon.de
    /Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Zoom-Auto-Tracking-Schreierkennung/dp/B0F18235L
    4?maas=maas_adg_A13B69679CE681D9AEF358EC6297BF3F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&
    th=1) (für 69,99 EUR - 30% Ersparnis)

    Diese leistungsstarke 4K-PTZ-Kamera für den Innenbereich mit dreifachem
    optischen Zoom erfasst jedes Detail und bietet mit flexiblen Schwenk- und
    Neigefunktionen eine 360°-Abdeckung des gesamten Raums. Neben der Erkennung von
    Personen und Haustieren sendet sie auch Warnmeldungen, wenn beispielweise ein
    Baby weint, und ist damit ein intelligenter Wächter für Zuhause. Reduziert um
    30%, kostet sie jetzt nur noch 69,99 EUR.

    Branchenführende 180°-Panoramaansicht mit 16 Megapixel UHD-Auflösung: Duo 3V PoE
    (https://www.amazon.de/Spotlight-Vandal-Proof-Duo-3V-PoE/dp/B0D2XRL2CT?maas=maas
    _adg_C976780318334303A5403B627270FBBA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (für
    139,99 EUR - 30% gespart)

    Duo 3V PoE, eine Dual-Objektiv-Kamera mit IK10-Vandalismusschutz, liefert
    außergewöhnliche 180°-Bilder in 16 Megapixel Ultra-HD-Auflösung, die jedes
    Detail in einem großen Bereich erfassen. Die einzigartige Motion Track-Funktion
    fasst Bewegungen in einem Bild zusammen und bietet so auf einen Blick einen
    intuitiven Überblick. Der ursprüngliche Preis von 199,99 EUR wurde im Rahmen des
    Herbstverkaufs um 30% auf 139,99 EUR gesenkt.

    Der Vorabzugang zum Herbstverkauf von Reolink beginnt ab sofort und läuft bis
    zum 8. Oktober. Weitere Informationen zu den Reolink-Herbstangeboten finden Sie
    auf Reolink.com (https://reolink.com/de/flash-sale/?utm_source=pr-de&utm_medium=
    prnewswire&utm_campaign=FPD2025) und Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/B
    6C5B6D2-FFED-4D35-833D-2555CE2AE371?maas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDE
    B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) .

    Über Reolink

    Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und
    Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses
    Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit
    Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für
    innovative Sicherheitstechnologien aus.

    Foto -
    https://mma.prnewswire.com/media/2784585/Reolink_Fall_Sale_2025_Starts_Now.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/reolink-herbst-sale-startet-jetzt-bis-zu-43-rabatt-sichern-302569
    667.html

    Pressekontakt:

    pr@reolink.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172109/6128143
    OTS: Reolink Innovation Inc.


