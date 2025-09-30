Jetzt bis zu 43% Rabatt sichern

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Herbstanfang, drinnen wird es gemütlich und

draußen wieder jeden Tag ein bisschen eher dunkel. Der perfekte Zeitpunkt, um

die Sicherheit des eigenen Zuhauses zu verbessern. Reolink bietet ab sofort und

bis zum 8. Oktober über die offizielle Reolink-Website

und bei

Amazon

aas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDEB9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)

attraktive Herbstangebote an, mit Rabatten von bis zu 43%. Eine optimale

Gelegenheit, um sich die fortschrittlichsten Sicherheitskameras und -systeme von

Reolink zu den besten Preisen der Saison zu sichern.



Sicherheit durch 180°-Blickwinkel in 4K und helle Beleuchtung: Elite Floodlight

WiFi

ht/dp/B0DX1T4898?maas=maas_adg_9B1398FC79A0614BBC68E544EFA7A28B_afap_abs&ref_=aa

(für 183,99 EUR - 20% Ersparnis)





Seit Juli auf dem Markt, bietet die Elite Floodlight WiFi ein extrem breitesSichtfeld von 180° und nimmt rund um die Uhr 4K-Bilder auf. Ihreleistungsstarken Flutlichter beleuchten den Überwachungsbereich bei Nacht undsorgen so für eine außergewöhnliche Sichtbarkeit. Mit der fortschrittlichenlokalen KI-Videosuche auf Basis von ReoNeura(TM) können Nutzer relevanteAufzeichnungen in Sekundenschnelle finden. Der ursprüngliche Preis von 229,99EUR ist jetzt um 20% auf 183,99 EUR reduziert.360° Rundumsicht in 4K-Auflösung: Argus PT Ultra mit Solarmodul (https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Argus-Ultra-Farbnachtsicht/dp/B0BZD4P25M?maas=maas_adg_E6E05635C6075FFA7F335408C0B3561E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) (für 113,99 EUR - 43% Ersparnis)Die kabellose Batteriekamera mit Schwenk- und Neigefunktion Argus PT Ultrabietet gestochen scharfe 4K-Aufnahmen mit 8 Megapixel. Durch Schwenken von biszu 355° und bis zu 140° Neigen erreicht die Kamera eine Rundum-Abdeckung fürnahtlose Sicherheit. In Kombination mit einem Solarmodul nutzt sie Sonnenlichtfür einen kontinuierlichen, umweltfreundlichen und problemlosen Betrieb.Ursprünglich zum Preis von 199,99 EUR angeboten, ist sie im Preis jetzt um 43%gesenkt und für 113,99 EUR zu haben.Kristallklares Zoomen und intelligente Abdeckung: E1 Zoom (https://www.amazon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Zoom-Auto-Tracking-Schreierkennung/dp/B0F18235L4?maas=maas_adg_A13B69679CE681D9AEF358EC6297BF3F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th=1) (für 69,99 EUR - 30% Ersparnis)Diese leistungsstarke 4K-PTZ-Kamera für den Innenbereich mit dreifachemoptischen Zoom erfasst jedes Detail und bietet mit flexiblen Schwenk- undNeigefunktionen eine 360°-Abdeckung des gesamten Raums. Neben der Erkennung vonPersonen und Haustieren sendet sie auch Warnmeldungen, wenn beispielweise einBaby weint, und ist damit ein intelligenter Wächter für Zuhause. Reduziert um30%, kostet sie jetzt nur noch 69,99 EUR.Branchenführende 180°-Panoramaansicht mit 16 Megapixel UHD-Auflösung: Duo 3V PoE(https://www.amazon.de/Spotlight-Vandal-Proof-Duo-3V-PoE/dp/B0D2XRL2CT?maas=maas_adg_C976780318334303A5403B627270FBBA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (für139,99 EUR - 30% gespart)Duo 3V PoE, eine Dual-Objektiv-Kamera mit IK10-Vandalismusschutz, liefertaußergewöhnliche 180°-Bilder in 16 Megapixel Ultra-HD-Auflösung, die jedesDetail in einem großen Bereich erfassen. Die einzigartige Motion Track-Funktionfasst Bewegungen in einem Bild zusammen und bietet so auf einen Blick einenintuitiven Überblick. Der ursprüngliche Preis von 199,99 EUR wurde im Rahmen desHerbstverkaufs um 30% auf 139,99 EUR gesenkt.Der Vorabzugang zum Herbstverkauf von Reolink beginnt ab sofort und läuft biszum 8. Oktober. Weitere Informationen zu den Reolink-Herbstangeboten finden Sieauf Reolink.com (https://reolink.com/de/flash-sale/?utm_source=pr-de&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=FPD2025) und Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/B6C5B6D2-FFED-4D35-833D-2555CE2AE371?maas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDEB9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) .Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte undUnternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtlosesSicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweitVideoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement fürinnovative Sicherheitstechnologien aus.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2784585/Reolink_Fall_Sale_2025_Starts_Now.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-herbst-sale-startet-jetzt-bis-zu-43-rabatt-sichern-302569667.htmlPressekontakt:pr@reolink.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172109/6128143OTS: Reolink Innovation Inc.