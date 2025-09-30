Reolink Herbst-Sale startet
Jetzt bis zu 43% Rabatt sichern
Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Herbstanfang, drinnen wird es gemütlich und
draußen wieder jeden Tag ein bisschen eher dunkel. Der perfekte Zeitpunkt, um
die Sicherheit des eigenen Zuhauses zu verbessern. Reolink bietet ab sofort und
bis zum 8. Oktober über die offizielle Reolink-Website (https://reolink.com/de/f
lash-sale/?utm_source=pr-de&utm_medium=prnewswire&utm_campaign=FPD2025) und bei
Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/B6C5B6D2-FFED-4D35-833D-2555CE2AE371?m
aas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDEB9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)
attraktive Herbstangebote an, mit Rabatten von bis zu 43%. Eine optimale
Gelegenheit, um sich die fortschrittlichsten Sicherheitskameras und -systeme von
Reolink zu den besten Preisen der Saison zu sichern.
Sicherheit durch 180°-Blickwinkel in 4K und helle Beleuchtung: Elite Floodlight
WiFi (https://www.amazon.de/Reolink-WiFi-Panorama-Flutlichtkamera-Elite-Floodlig
ht/dp/B0DX1T4898?maas=maas_adg_9B1398FC79A0614BBC68E544EFA7A28B_afap_abs&ref_=aa
_maas&tag=maas) (für 183,99 EUR - 20% Ersparnis)
Seit Juli auf dem Markt, bietet die Elite Floodlight WiFi ein extrem breites
Sichtfeld von 180° und nimmt rund um die Uhr 4K-Bilder auf. Ihre
leistungsstarken Flutlichter beleuchten den Überwachungsbereich bei Nacht und
sorgen so für eine außergewöhnliche Sichtbarkeit. Mit der fortschrittlichen
lokalen KI-Videosuche auf Basis von ReoNeura(TM) können Nutzer relevante
Aufzeichnungen in Sekundenschnelle finden. Der ursprüngliche Preis von 229,99
EUR ist jetzt um 20% auf 183,99 EUR reduziert.
360° Rundumsicht in 4K-Auflösung: Argus PT Ultra mit Solarmodul (https://www.ama
zon.de/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Argus-Ultra-Farbnachtsicht/dp/B0BZD4P25M?
maas=maas_adg_E6E05635C6075FFA7F335408C0B3561E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&th
=1) (für 113,99 EUR - 43% Ersparnis)
Die kabellose Batteriekamera mit Schwenk- und Neigefunktion Argus PT Ultra
bietet gestochen scharfe 4K-Aufnahmen mit 8 Megapixel. Durch Schwenken von bis
zu 355° und bis zu 140° Neigen erreicht die Kamera eine Rundum-Abdeckung für
nahtlose Sicherheit. In Kombination mit einem Solarmodul nutzt sie Sonnenlicht
für einen kontinuierlichen, umweltfreundlichen und problemlosen Betrieb.
Ursprünglich zum Preis von 199,99 EUR angeboten, ist sie im Preis jetzt um 43%
gesenkt und für 113,99 EUR zu haben.
Kristallklares Zoomen und intelligente Abdeckung: E1 Zoom (https://www.amazon.de
/Reolink-%C3%9Cberwachungskamera-Zoom-Auto-Tracking-Schreierkennung/dp/B0F18235L
4?maas=maas_adg_A13B69679CE681D9AEF358EC6297BF3F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas&
th=1) (für 69,99 EUR - 30% Ersparnis)
Diese leistungsstarke 4K-PTZ-Kamera für den Innenbereich mit dreifachem
optischen Zoom erfasst jedes Detail und bietet mit flexiblen Schwenk- und
Neigefunktionen eine 360°-Abdeckung des gesamten Raums. Neben der Erkennung von
Personen und Haustieren sendet sie auch Warnmeldungen, wenn beispielweise ein
Baby weint, und ist damit ein intelligenter Wächter für Zuhause. Reduziert um
30%, kostet sie jetzt nur noch 69,99 EUR.
Branchenführende 180°-Panoramaansicht mit 16 Megapixel UHD-Auflösung: Duo 3V PoE
(https://www.amazon.de/Spotlight-Vandal-Proof-Duo-3V-PoE/dp/B0D2XRL2CT?maas=maas
_adg_C976780318334303A5403B627270FBBA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (für
139,99 EUR - 30% gespart)
Duo 3V PoE, eine Dual-Objektiv-Kamera mit IK10-Vandalismusschutz, liefert
außergewöhnliche 180°-Bilder in 16 Megapixel Ultra-HD-Auflösung, die jedes
Detail in einem großen Bereich erfassen. Die einzigartige Motion Track-Funktion
fasst Bewegungen in einem Bild zusammen und bietet so auf einen Blick einen
intuitiven Überblick. Der ursprüngliche Preis von 199,99 EUR wurde im Rahmen des
Herbstverkaufs um 30% auf 139,99 EUR gesenkt.
Der Vorabzugang zum Herbstverkauf von Reolink beginnt ab sofort und läuft bis
zum 8. Oktober. Weitere Informationen zu den Reolink-Herbstangeboten finden Sie
auf Reolink.com (https://reolink.com/de/flash-sale/?utm_source=pr-de&utm_medium=
prnewswire&utm_campaign=FPD2025) und Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/B
6C5B6D2-FFED-4D35-833D-2555CE2AE371?maas=maas_adg_583B701563BCEE9FB0BFF57F738DDE
B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) .
Über Reolink
Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und
Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses
Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit
Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für
innovative Sicherheitstechnologien aus.
Foto -
https://mma.prnewswire.com/media/2784585/Reolink_Fall_Sale_2025_Starts_Now.jpg
View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
semitteilungen/reolink-herbst-sale-startet-jetzt-bis-zu-43-rabatt-sichern-302569
667.html
Pressekontakt:
pr@reolink.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172109/6128143
OTS: Reolink Innovation Inc.
