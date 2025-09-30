KGV 6,3: Diese Crash-Aktie handelt jetzt zum Schleuderpreis!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder –

Charter Communications

Hinter den Anteilen des Kabelnetzbetreibers Charter Communications liegt in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt. Stark in 2025 gestartet crashte die Aktie im August und steht seither unter Druck. Einerseits zeigen die kostspieligen Ausbau- und Kundengewinnungsinitiativen noch nicht den gewünschten Erfolg, andererseits bedrohen aufstrebende Satellitennetzbetreiber wie AST SpaceMobile oder das Kuiper-Programm von Amazon das Kerngeschäft. Gleichzeitig senkte Altmeister Warren Buffett seinen Daumen und verkaufte seine Anteile am Unternehmen.

So steht in diesem für den Gesamtmarkt bislang erfolgreichen Börsenjahr ein Minus von 19,4 Prozent und damit eine gewaltige Underperformance zu Buche. Doch Anlegerinnen und Anleger tun gut daran, das Unternehmen und seine Aktie nicht zu früh abzuschreiben.

Erstens ist die Bewertung nach dem Kurseinbruch lächerlich niedrig und andererseits könnte das Unternehmen künftig vom KI-Boom profitieren. Wenngleich Internet-, Mobilfunk- und TV-Anwendungen künftig stärker über Satelliten abgewickelt werden dürften, bieten diese nicht die Bandbreite, um die gewaltigen Datenmengen, welche in Rechenzentren anfangen, angemessen zu übertragen. Hier bleiben Kabelnetze wie das von Charter Communications unverzichtbar. Damit bietet die Aktie jetzt eine antizyklische Einstiegschance.

Charter Communications Chartsignale

Prozyklisches Kaufsignal voraus: Charter Comms. steht vor dem Sprung über die 50-Tage-Linie, welcher ein erstes Kaufsignal bedeuten würde.

Technische Indikatoren stark erholt: Sowohl der RSI als auch der MACD haben sich in den vergangenen Wochen deutlich steigern können.

Großes Potenzial dank offener Kurslücke: Bei 380 US-Dollar ist noch eine Kurslücke zu schließen. Diese dürfte wie ein Magnet für die Entwicklung der Aktie dienen.

Charter Communications: Erst der Absturz, jetzt die steile Erholung?

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war die Aktie auf über 800 US-Dollar geklettert. Davon ist Charter Communications mit einem Schlusskurs von 276,12 US-Dollar am Montag weit entfernt. Das zeigt, dass die Anteile seit dem Herbst 2021 in einem mehrjährigen Abwärtstrend handeln. Mit einem 52-Wochen-Tief bei 251,80 US-Dollar hat die Aktie dabei nur knapp ein neues Mehrjahrestief verhindern können, was ein weiteres Verkaufssignal dargestellt hätte.

Verschärft hatte sich die im Frühling noch aussichtsreiche Lage, nachdem das Unternehmen Ende Juli mit seinen Geschäftszahlen die Gewinnerwartungen verfehlt und gleichzeitig ein langsameres Neukundenwachstum verzeichnet hatte als erhofft. Das riss eine große Kurslücke und führte auch danach zu anhaltenden Kursverlusten ehe in den zurückliegenden Wochen eine Bodenbildung im Bereich von 260 bis 270 US-Dollar gelang.

Bodenbildung abgeschlossen, Aktie vor doppeltem Kaufsignal

Diese Bodenbildung macht inzwischen einen vielversprechenden Eindruck. Erstens hat die Aktie zum Wochenauftakt Tuchfühlung mit der 50-Tage-Linie aufnehmen können. Gelingt der Sprung darüber, würde das ein erstes prozyklisches Kaufsignal darstellen. Und zweitens wird genau dieses Szenario durch die starke Erholung der technischen Indikatoren unterstützt.

Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD konnten sich ausgehend von stark überverkauften Niveaus erholen. Während sich der RSI in den Stärke-Bereich zurückgekämpft hat, steht der MACD unmittelbar vor dem Überwinden der Nulllinie. Gelingt das, würde das einen neuen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie anzeigen – das eine Kaufsignal könnte daher rasch ein zweites folgen lassen.

Starkes Aufwärtspotenzial bei begrenzten Abwärtsrisiken

Das Kurspotenzial ist aus technischer Perspektive beträchtlich. Ein Sprung über die 50-Tage-Linie könnte zunächst einen Anstieg bis zum Horizontalwiderstand bei 325 US-Dollar folgen lassen. Zwar liegt bei 350 US-Dollar die 200-Tage-Linie, deren Überwinden mit dem Widerstand der Bären einhergehen dürfte, doch deren Bemühungen könnten durch die bei rund 380 US-Dollar noch offene Kurslücke vereitelt werden. Gaps haben oft eine Magnetwirkung auf die Kursentwicklung, da hier noch unerfüllte Wertpapieraufträge liegen.

Das bedeutet mittelfristig ein Anstiegspotenzial von 37,6 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montagabend. Aktiv dürfte dieses bullishe Setup für Kurse oberhalb von 260 US-Dollar bleiben. Ein Kurs darunter würde hingegen neue Verkaufssignale liefern. Wer sich hier engagiert, sollte entsprechend eine Stopp-Loss-Order platzieren.

Sagenhafte Cashflow-Rendite und auch darüber hinaus ein Schnäppchen

Dass Charter Communications noch einmal tiefer notiert, erscheint allerdings auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung als unwahrscheinlich. Die Aktie handelt aktuell zu einem Schnäppchenpreis. Für das laufende Geschäftsjahr ist der Konzern mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,5 bewertet. Für 2026 liegt das geschätzte KGV bei gerade mal 6,3 und damit um 64,4 Prozent unter dem Fünfjahresmittel von 17,7. Auch gegenüber dem Branchendurchschnitt von 14,4 handelt die Aktie mit einem gewaltigen Abschlag.

Dieser Trend setzt sich bei allen übrigen relevanten Kennziffern fort. Trotz des zuletzt unbefriedigenden Umsatzwachstums handelt Charter Communications mit einem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis von 0,77. Als günstig gilt in der Fundamentalanalyse ein Wert von 1. Ein echtes Highlight ist auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das rund 2,6 beträgt.

Das bedeutet eine sagenhafte Cashflow-Rendite von 38,9 Prozent. In den zurückliegenden 12 Monaten erzielte Charter Communications Mittelzuflüsse in Höhe von 6,9 Milliarden US-Dollar. Da das Unternehmen derzeit keine Dividende ausschüttet und sein Aktienrückkaufprogramm eingestellt hat, kommen diese Mittel einerseits dem Schuldenabbau und andererseits dem Netzausbau zugute.

Insgesamt handelt die Aktie gegenüber dem Branchendurchschnitt als auch der historischen Norm mit Abschlägen von 25 bis 55 Prozent, was auf eine strukturelle Unterbewertung hindeutet.

An der Wall Street wird die Chance auf +40 Prozent und mehr gesehen

Das niedrige Kursniveau hat in den vergangenen Monaten auch das Interesse von Wall-Street-Analystinnen und Analysten geweckt. Die Empfehlungen zum Kaufen haben zuletzt stetig zugenommen. Bei insgesamt 22 Ratings kommt die Aktie inzwischen 10 Mal auf "Kaufen". Dem stehen 8 Empfehlungen zum Halten gegenüber, während 4 Expertinnen und Experten entweder das Reduzieren oder sogar das Verkaufen von Positionen empfehlen.

Im Mittel entspricht der geschätzte Fair Value mit 387,60 US-Dollar der im Chart noch offenen Kurslücke. Die von der Wall Street geschätzte Upside beläuft sich somit auf 40,4 Prozent. Während die pessimistischste Einschätzung ein Kursziel von 223 US-Dollar verliehen hat, sieht ein Optimist die Aktie bei 500 US-Dollar fair bewertet. Das entspräche dem höchsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Charter Communications auf einen Blick

ISIN: US16119P1084

US16119P1084 Marktkapitalisierung: 41,9 Milliarden US-Dollar

41,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 6,3

6,3 Short Interest: 10,5 Prozent

10,5 Prozent Durchschnittliche Analystenempfehlung : Übergewichten

: Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 387,60 US-Dollar

387,60 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +40,4 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die günstige Bewertung, die bereits erfolgte Bodenbildung der Aktie und das unmittelbar vor ihr liegende Kaufsignal sprechen jetzt für einen Einstieg. Da das Unternehmen keine Dividende zahlt, können risikoaffine Anlegerinnen und Anleger anstatt auf die Aktie auch auf den Call-Optionsschein MM21FR setzen.

Dieser ist ausgestattet mit einem Basispreis von 250,00 US-Dollar einer Laufzeit bis zum 18. Juni 2026. Daraus ergibt sich ein effektiver Hebel (Omega) von 3,1 und die Chance auf hohe Kursgewinne, wie das folgende Auszahlungsprofil zeigt. Für das Schließen der noch offenen Kurslücke ist zum Laufzeitende sogar mehr als eine Verdopplung des Scheines zu erwarten:

Doch Vorsicht: Sollte Charter Communications zum Laufzeitende unter 250,00 US-Dollar notieren, verfällt MM21FR wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter ihre gegenwärtige Unterstützung gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion