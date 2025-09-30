KI-Explosion: Diese Aktie läuft heiß!

Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Hoch von 46,22 US-Dollar, bevor sie den Handel bei 45,93 US-Dollar beendete. Damit setzt sich eine beeindruckende Rallye fort, die den Kurs in den vergangenen zwölf Monaten bereits um mehr als 370 Prozent nach oben katapultierte. Im bisherigen Jahr ist sie mit 265 Prozent im Plus.

Iris Energy sorgt an der Börse für Erfolgsmeldungen: Der ehemalige reine Krypto-Miner baut sein Geschäft konsequent in Richtung künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing aus – und wird dafür von Anlegern belohnt. Am Montag sprang der Aktienkurs um 9,7 Prozent nach oben, begleitet von einem ungewöhnlich hohen Handelsvolumen, das rund 70 Prozent über dem Durchschnitt lag.

Vor allem positive Einschätzungen großer Analysehäuser stärkten den jüngsten Kursschub. Macquarie erhöhte das Kursziel deutlich von 33 auf 55 US-Dollar und bekräftigte eine Kaufempfehlung. Auch Compass Point zeigte sich bullish und hob die Bewertung von 23 auf 50 US-Dollar an. Beide Institute verweisen auf die massive Expansion in den Bereich KI-Infrastruktur.

Dieser Wandel hin zum Betreiber von KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastrukturen erhöht damit den Marktaufschwung enorm, denn KI und Hochleistungsrechenzentren stehen derzeit im Fokus vieler Investoren.

Ein zentraler Hebel für die neue Strategie ist die Erweiterung der GPU-Flotte. Durch den Ausbau (u. a. durch NVIDIA- und AMD-Einheiten) schafft Iris Energy eine technische Basis für KI- und Cloud-Angebote.

Die deutlich angehobenen Kursziele und die Bestätigung von positiven Ratings von mehreren Analysehäusern signalisieren Vertrauen in die neue Ausrichtung und treibt zusätzlich Kapital in die Aktie.

Allerdings ist der Markt für Rechenzentren und KI-Infrastruktur, in dem sich Iris Energy befindet, hart umkämpft. Ein notwendiger Ausbau benötigt große Investitionen und birgt technologische Risiken. Zudem gibt es auch Analysten, die davor warnen, dass ein zu großer Teil des Potenzials bereits im Kurs eingepreist sein könnte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion