Handelszeiten fast normal
Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutsche Börsen bleiben geöffnet
Trotz des heutigen Feiertags wird an den wichtigsten deutschen Börsenplätzen weiter gehandelt. Die Handelseiten sind an den meisten deutschen Börsenplätzen normal, nur an einigen sind sie verkürzt. Die Übersicht.
Börsenfeiertage fallen nicht immer mit gesetzlichen Feiertagen, wie dem Tag der Deutschen Einheit, zusammen. Heute ist in Deutschland kein Börsenfeiertag, allerdings sind die Handelszeiten an einigen Börsen heute verkürzt. Hier die Übersicht:
- Xetra: 9:00 – 17:30 Uhr
- Börse Frankfurt: 8:00 – 17:30
- Tradegate: 7:30 – 20:00 Uhr (verkürzt)
- Börse Stuttgart: 7:30 – 22:00 Uhr
- Börse Hamburg: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
- LS Exchange: 07:30 – 23:00 Uhr
- Börse Hannover: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
- European Investor Exchange: 7:30 – 22:00 Uhr
- Börse Berlin: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
-
Börse Düsseldorf: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
Börse Quotrix: 7:30 – 20:00 Uhr (verkürzt)
- Börse München (Gettex & Spezialistenmodell): 8:00 – 22:00 Uhr
International:
- China: geschlossen (Nationalfeiertag)
- Südkorea: geschlossen (National Foundation Day)
- USA: normaler Handelstag
Fazit:
Während wichtige asiatische Märkte geschlossen sind, garantieren die deutschen Börsen am 3. Oktober 2025 durchgängige Handelsmöglichkeiten. Anleger können auf sämtlichen Handelsplätzen aktiv sein, allerdings ist mit geringeren Umsätzen zu rechnen.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion