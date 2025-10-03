    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Handelszeiten fast normal

    Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutsche Börsen bleiben geöffnet

    Trotz des heutigen Feiertags wird an den wichtigsten deutschen Börsenplätzen weiter gehandelt. Die Handelseiten sind an den meisten deutschen Börsenplätzen normal, nur an einigen sind sie verkürzt. Die Übersicht.

    Handelszeiten fast normal - Tag der Deutschen Einheit 2025: Deutsche Börsen bleiben geöffnet
    Foto: Bastian - Caro / Bastian

    Börsenfeiertage fallen nicht immer mit gesetzlichen Feiertagen, wie dem Tag der Deutschen Einheit, zusammen. Heute ist in Deutschland kein Börsenfeiertag, allerdings sind die Handelszeiten an einigen Börsen heute verkürzt. Hier die Übersicht:

    • Xetra:  9:00 – 17:30 Uhr
    • Börse Frankfurt: 8:00 – 17:30
    • Tradegate: 7:30 – 20:00 Uhr (verkürzt)
    • Börse Stuttgart: 7:30 – 22:00 Uhr
    • Börse Hamburg: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
    • LS Exchange: 07:30 – 23:00 Uhr
    • Börse Hannover: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
    • European Investor Exchange: 7:30 – 22:00 Uhr
    • Börse Berlin: 8:00 – 20:00 Uhr  (verkürzt)
    • Börse Düsseldorf: 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt)
      Börse Quotrix: 7:30 – 20:00 Uhr (verkürzt)
    • Börse München (Gettex & Spezialistenmodell): 8:00 – 22:00 Uhr

     

    International:

    • China: geschlossen (Nationalfeiertag)
    • Südkorea: geschlossen (National Foundation Day)
    • USA: normaler Handelstag

     

    Fazit:

    Während wichtige asiatische Märkte geschlossen sind, garantieren die deutschen Börsen am 3. Oktober 2025 durchgängige Handelsmöglichkeiten. Anleger können auf sämtlichen Handelsplätzen aktiv sein, allerdings ist mit geringeren Umsätzen zu rechnen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion




