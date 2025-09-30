Aktienmärkte und die “Wall of Worry”

Seit den Tiefständen am 9. April hat der S&P 500 um über 30 Prozent zugelegt. Und einige Wall Street-Banken trauen dem US-Leitindex 7.000 Punkte bis Jahresende und bis 2026 sogar 9.000 zu.

Aktien laufen in diesem Jahr wie geschnitten Brot. Das ist erstaunlich, da in unserer (Finanz-)Welt nicht eitel Sonnenschein herrscht. An den Börsen haben wir es mit einer "Wall of Worry" zu tun: Aktionäre lassen schlechte Nachrichten und Risiken hinter sich, da für sie die Chancen überwiegen. Haben sie Recht?

Diese imposanten Prognosen, die die erklommenen Bewertungsberge nicht als zu hoch, sondern offensichtlich als neue Norm betrachten, dokumentieren einen festen Glauben in die unendlichen Weiten der Künstlichen Intelligenz. Dabei sind zunächst die Halbleitergiganten unersetzlich, die die Hardware-Grundlage für KI schaffen. Doch profitieren an der Börse ebenso Anbieter von Cloud Computing und KI-Infrastrukturen, Software- und Dienstleistungsunternehmen sowie Datenspeicheranbieter, denen die beispiellose Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten zugutekommt.

Bei den großen Tech-Konzernen ist zudem eine immer stärkere horizontale wie vertikale Ausweitung zu beobachten. So sorgt beispielsweise Nvidia mit seinen Beteiligungen an Intel und OpenAI für geringere Klumpenrisiken und breitere Teilhabe an der gesamten Nahrungskette von High-Tech.

Grundsätzlich darf KI nicht mit dem Internet-Boom der späten 1990er-Jahre gleichgesetzt werden. Wir erinnern uns: Diese Epoche war geprägt von zahllosen unrentablen Startups der sogenannten Dotcom-Ära, viel Schaum, wenig Bier. KI dagegen basiert heute auf substanzstarken und hochprofitablen Unternehmen.

Hilfreich ist dabei sicher ein wirtschaftsfreundliches Umfeld in den USA. U.a. können Unternehmen Ausgaben für Ausrüstung, Maschinen sowie Forschung und Entwicklung sofort abschreiben. Die Deregulierung kommt hinzu.

Ebenso fördert die US-Geldpolitik die High-Tech-Branche. Ein weiterer Lockerungszyklus der Fed verringert nicht nur die Kreditkosten der amerikanischen Volkswirtschaft, sondern befördert auch viel Kapital aus geldmarktnahen Anlageklassen in den High Tech-Sektor. Auch ein Anleihen unfreundliches Szenario, weil nach Inflation von den Renditen nicht mehr viel übrigbleibt, wenn überhaupt, ist Wasser auf die Tech-Mühlen.