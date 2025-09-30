PUMA - Aktie mit Kurssprung +4,48 % - 30.09.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Mit einer Performance von +4,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PUMA Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -5,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -53,99 % verloren.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,51 % 1 Monat -5,07 % 3 Monate -11,11 % 1 Jahr -47,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Puma-Aktie, die nach einer Korrektur wieder gestiegen ist. Analysten äußern gemischte Meinungen, wobei Übernahmeinteresse den Kurs auf 30 Euro treiben könnte. Bedenken bestehen hinsichtlich kurzfristiger Rückgänge, während die neue Unternehmensführung optimistisch für eine langfristige Erholung ist. Aktuelle Rabattaktionen könnten den Umsatz steigern, jedoch gibt es charttechnische Widerstände bei 25 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,21 Mrd. wert.

Nach ihrer jüngsten Kurskorrektur sind die Aktien von Puma am Dienstag mit fast 6 Prozent Plus auf 21,42 Euro wieder über ihre 100-Tage-Linie zurückgekehrt. Auf Monatssicht haben sie sich nach heftigen Ausschlägen in beide Richtungen per saldo kaum …

Angesichts des drohenden "Shutdowns" in den Vereinigten Staaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Der Leitindex Dax gab um 0,22 Prozent auf 23.692 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

PUMA Aktie jetzt kaufen?

Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.