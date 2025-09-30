AUTO1 Group - Aktie steigt kräftig - 30.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von +3,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AUTO1 Group über einen Zuwachs von +12,44 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -1,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group +81,94 % gewonnen.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat -2,76 % 3 Monate +12,44 % 1 Jahr +196,53 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,47 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges AUTO1 Group erweitert Gebrauchtwagen-Produktionsnetzwerk in Europa: Mehr Kapazitäten für steigende Kundennachfrage 30.09.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / …

EQS-News: AUTO1 Group SE / Key word(s): Miscellaneous AUTO1 Group expands European used car production footprint to meet growing customer demand 30.09.2025 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. …

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.