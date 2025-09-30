Auto1 nähern sich Jahreshoch - Neue Aufbereitungsstandorte

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 29,26 auf Tradegate (30. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -1,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,43 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,26 %/+19,45 % bedeutet.