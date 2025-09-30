AKTIE IM FOKUS
Auto1 nähern sich Jahreshoch - Neue Aufbereitungsstandorte
- Auto1-Aktien erreichen 29,50 Euro, +4,7 Prozent.
- Charthürde bei 30 Euro, Jahreshoch in Sicht.
- Expansion in Italien, Österreich, Niederlande geplant.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Auto1 steuern am Dienstag wieder auf ihre Charthürde bei 30 Euro im Bereich ihres Jahreshochs zu. Zuletzt gewannen die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers 4,7 Prozent auf 29,50 Euro. Am Morgen meldeten die Berliner die Ausweitung ihrer Aufbereitungskapazitäten um drei Standorte in Italien, Österreich und den Niederlanden.
Für die Analystin Doyinsola Sanyaolu von der Citigroup passt dies zum Vorhaben, das Wachstum im Retail-Geschäft Autohero in nächster Zeit in Schwung zu bringen. Höhere Kosten dafür habe der Konzern bereits signalisiert. Die Expertin kann sich vorstellen, dass der mittelfristige Absatzkonsens anzieht./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 29,26 auf Tradegate (30. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -1,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,43 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -11,26 %/+19,45 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.