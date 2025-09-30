    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Auto1 nähern sich Jahreshoch - Neue Aufbereitungsstandorte

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien erreichen 29,50 Euro, +4,7 Prozent.
    • Charthürde bei 30 Euro, Jahreshoch in Sicht.
    • Expansion in Italien, Österreich, Niederlande geplant.
    Foto: Autohero

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Auto1 steuern am Dienstag wieder auf ihre Charthürde bei 30 Euro im Bereich ihres Jahreshochs zu. Zuletzt gewannen die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers 4,7 Prozent auf 29,50 Euro. Am Morgen meldeten die Berliner die Ausweitung ihrer Aufbereitungskapazitäten um drei Standorte in Italien, Österreich und den Niederlanden.

    Für die Analystin Doyinsola Sanyaolu von der Citigroup passt dies zum Vorhaben, das Wachstum im Retail-Geschäft Autohero in nächster Zeit in Schwung zu bringen. Höhere Kosten dafür habe der Konzern bereits signalisiert. Die Expertin kann sich vorstellen, dass der mittelfristige Absatzkonsens anzieht./ag/jha/

    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88

     

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 29,26 auf Tradegate (30. September 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

