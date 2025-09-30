    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTechnotrans AktievorwärtsNachrichten zu Technotrans

    Technotrans Aktie gut behauptet +3,06 % - 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Technotrans Aktie bisher um +3,06 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

    Technotrans Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Die Technotrans Aktie konnte bisher um +3,06 % auf 30,30 zulegen. Das sind +0,90  mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Technotrans über einen Zuwachs von +35,32 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Technotrans +55,67 % gewonnen.

    Technotrans Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,08 %
    1 Monat +12,60 %
    3 Monate +35,32 %
    1 Jahr +59,03 %

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,30 Mio. wert.

    Space communication: technotrans supplies high-end liquid cooling for satellite ground stations


    EQS-News: technotrans SE / Key word(s): Miscellaneous Space communication: technotrans supplies high-end liquid cooling for satellite ground stations 30.09.2025 / 10:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

    Weltraumkommunikation: technotrans liefert High-End-Flüssigkeitskühlung für Satellitenbodenstationen


    EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges Weltraumkommunikation: technotrans liefert High-End-Flüssigkeitskühlung für Satellitenbodenstationen 30.09.2025 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

    Technotrans Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    +3,06 %
    +2,08 %
    +12,60 %
    +35,32 %
    +59,03 %
    +18,71 %
    +52,85 %
    +109,22 %
    +9,70 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



