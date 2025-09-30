    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Italien

    Inflation steigt stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate in Italien steigt auf 1,8 Prozent.
    • August-Inflation lag bei 1,6 Prozent, Prognose übertroffen.
    • Italien bleibt unter EZB-Ziel von 2 Prozent Inflation.

    ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im September stärker als erwartet gestiegen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im August hatte die Rate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 1,7 Prozent erwartet.

    Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im August um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet.

    Die italienische Inflationsrate liegt aber weiter unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Die Zahlen für den gesamten Währungsraum werden am Mittwoch veröffentlicht./jsl/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

