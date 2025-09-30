auto motor und sport KONGRESS 2025 zur Mobilität der Zukunft / Meet the Future
Zwei Tage mit Visionen, Strategien, Talks und Präsentationen live und interaktiv erleben (FOTO)
Stuttgart (ots) - Wann kann der Verkehr in Deutschland frei von klimaschädlichen
Emissionen sein? Ist das Ziel 2045 zu ambitioniert oder wären substanzielle
Fortschritte sogar schon bis 2030 möglich? Diesen und vielen anderen Fragen zur
Mobilität und der Wirtschaft der Zukunft widmet sich der diesjährige auto motor
und sport KONGRESS unter dem Leitmotiv: "Strategie 2030: Vision Zero Emission -
Utopie oder Königsweg?"
In der einzigartigen Kulisse des Mercedes Benz-Museums in Stuttgart kommen vom
13. bis 14. Oktober 2025 internationale Top-Speaker aus Wirtschaft,
Start-up-Szene, Wissenschaft, Politik und Lifestyle zusammen, um Einblicke in
aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Mobilitätsbranche zu geben
und über Strategien, Innovationen und Trends zu diskutieren.
Parallel zu den Vorträgen auf der Hauptbühne wird am ersten Kongresstag im
Rahmen des "Meet the Future"-Multimedia-Space tiefer Einblick in die
journalistische Kompetenz der Redaktion gegeben: "Wir zeigen vor Ort, wie auto
motor und sport testet und wie das Social Media-Team Inhalte schnell und
kompetent aufarbeitet. Live und interaktiv finden zusätzlich Talkrunden,
Interviews und Podcast-Aufzeichnungen statt. Alles, um für die Kongress-Besucher
erlebbar zu machen, wie eine Redaktion Content produziert", sagt auto motor und
sport -Chefredakteurin Birgit Priemer. Die digitalen Formate der Marke auto
motor und sport erreichen zusammen mit der Printausgabe monatlich bis zu 10
Millionen Menschen. "Wir freuen uns auf eine bunte Themenpalette, die alle
Facetten der Mobilität zeigt, über die die Motor Presse Stuttgart als
Verlagshaus verfügt. Erstmals wird es auch Präsentationen und Talks rund um das
Zukunftsthema "Automotive Health" geben."
Im Rahmen der Veranstaltung werden am 13. Oktober 2025 zusätzlich die Sieger des
Tech Award sowie der diesjährigen Start-up-Challenge verkündet.
Alle Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung sind auf
https://www.ams-kongress.de/ zu finden.
Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden
Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und
Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,
MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die
Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann
Dietrich-Troeltsch.
Kontakt:
Franka Kreiter
Leiterin Unternehmenskommunikation
Motor Presse Stuttgart
Tel.: +49 711 182-1018
mailto:fkreiter@motorpresse.de
http://www.motorpresse.de
LinkedIn / Facebook
shop.motorpresse.de
