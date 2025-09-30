    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zwei Tage mit Visionen, Strategien, Talks und Präsentationen live und interaktiv erleben (FOTO)

    Stuttgart (ots) - Wann kann der Verkehr in Deutschland frei von klimaschädlichen
    Emissionen sein? Ist das Ziel 2045 zu ambitioniert oder wären substanzielle
    Fortschritte sogar schon bis 2030 möglich? Diesen und vielen anderen Fragen zur
    Mobilität und der Wirtschaft der Zukunft widmet sich der diesjährige auto motor
    und sport KONGRESS unter dem Leitmotiv: "Strategie 2030: Vision Zero Emission -
    Utopie oder Königsweg?"

    In der einzigartigen Kulisse des Mercedes Benz-Museums in Stuttgart kommen vom
    13. bis 14. Oktober 2025 internationale Top-Speaker aus Wirtschaft,
    Start-up-Szene, Wissenschaft, Politik und Lifestyle zusammen, um Einblicke in
    aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Mobilitätsbranche zu geben
    und über Strategien, Innovationen und Trends zu diskutieren.

    Parallel zu den Vorträgen auf der Hauptbühne wird am ersten Kongresstag im
    Rahmen des "Meet the Future"-Multimedia-Space tiefer Einblick in die
    journalistische Kompetenz der Redaktion gegeben: "Wir zeigen vor Ort, wie auto
    motor und sport testet und wie das Social Media-Team Inhalte schnell und
    kompetent aufarbeitet. Live und interaktiv finden zusätzlich Talkrunden,
    Interviews und Podcast-Aufzeichnungen statt. Alles, um für die Kongress-Besucher
    erlebbar zu machen, wie eine Redaktion Content produziert", sagt auto motor und
    sport -Chefredakteurin Birgit Priemer. Die digitalen Formate der Marke auto
    motor und sport erreichen zusammen mit der Printausgabe monatlich bis zu 10
    Millionen Menschen. "Wir freuen uns auf eine bunte Themenpalette, die alle
    Facetten der Mobilität zeigt, über die die Motor Presse Stuttgart als
    Verlagshaus verfügt. Erstmals wird es auch Präsentationen und Talks rund um das
    Zukunftsthema "Automotive Health" geben."

    Im Rahmen der Veranstaltung werden am 13. Oktober 2025 zusätzlich die Sieger des
    Tech Award sowie der diesjährigen Start-up-Challenge verkündet.

    Alle Informationen zum Programm sowie zur Anmeldung sind auf
    https://www.ams-kongress.de/ zu finden.

    Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden
    Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und
    Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe
    publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil,
    MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest
    Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle,
    Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die
    Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann
    Dietrich-Troeltsch.

    Kontakt:

    Franka Kreiter
    Leiterin Unternehmenskommunikation
    Motor Presse Stuttgart
    Tel.: +49 711 182-1018
    mailto:fkreiter@motorpresse.de
    http://www.motorpresse.de
    LinkedIn / Facebook
    shop.motorpresse.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133390/6128163
    OTS: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT




