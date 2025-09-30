DF Deutsche Forfait enthüllt Halbjahresbericht 2025!
Mit einem soliden Wachstum im Kerngeschäft und strategischen Diversifizierungsplänen blickt die DF Deutsche Forfait AG optimistisch in die Zukunft, trotz herausfordernder Ertragsaussichten.
Foto: adobe.stock.com
- DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025 mit positivem Kerngeschäft in der Handelsfinanzierung.
- Geschäftsvolumen stieg im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 118,1 Mio., ein Plus von rund 12 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Rohergebnis erhöhte sich um 23 % auf EUR 5,8 Mio., während das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf EUR 1,1 Mio. fiel, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Liquide Mittel beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt EUR 31,1 Mio. in Zahlungsmitteln und EUR 7,0 Mio. in anderen kurzfristigen Vermögenswerten.
- Vorstand erwartet für 2025 ein leicht steigendes Geschäftsvolumen von 5 % bis 10 %, jedoch einen Rückgang des EBT um rund 50 %.
- DF-Gruppe diversifiziert in die Bereiche Food & Beverage sowie Health & Pharma und plant, neue Ertragsquellen in wachstumsstarken Branchen zu entwickeln.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei DF Deutsche Forfait ist am 30.09.2025.
Der Kurs von DF Deutsche Forfait lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4700EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
