    30 Prozent Kursplus im September: Darum ist die ASML-Aktie nicht zu stoppen

    Die Aktie des niederländischen Chip-Champion ASML hat im abgelaufenen Monat kräftig Gas gegeben. Das liegt nicht nur an der Euphorie rund um Intel. Am Dienstag schraubt auch die Deutsche Bank ihr Kursziel für hoch.

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktie profitiert von Intel-Nvidia-Partnerschaft.
    • Deutsche Bank erhöht Kursziel auf 900 Euro.
    • Hohe Nachfrage nach High-NA-Technologie erwartet.
    30 Prozent Kursplus im September: Darum ist die ASML-Aktie nicht zu stoppen
    Foto: picture alliance / abaca | ABACA

    Die niederländische Halbleiterfirma ASML profitiert unmittelbar von der neuen Partnerschaft zwischen Nvidia und Intel. Laut Bank of America könnte der Deal die bisherige Kundenkonzentration bei ASML aufbrechen und den Ausblick auf Umsatz und Gewinn deutlich verbessern. Das Kursziel für die Aktie steigt daher von 724 auf 941 Euro, was einem Upside-Potenzial von rund 14 Prozent entspricht.

    Auch die Analysten der Deutschen Bank erhöhen ihr Kursziel am Dienstag von 700 auf 900 Euro. "Wir würden sagen, dass die Nachrichten rund um Intel für die langfristigen optimistischen Aussichten für ASML und die Geopolitik ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger waren" wie das starke Sentiment um die riesigen Rechenzentrums-Investitionen weltweit, meint DB-Analyst Robert Sanders. 

    Die Zusammenarbeit zwischen Nvidia und Intel umfasst eine 5-Milliarden-US-Dollar-Beteiligung. Zwar handelt es sich nicht um eine klassische Foundry-Vereinbarung, doch die Aussicht auf einen wettbewerbsfähigeren Intel in Rechenzentren und PCs sei ein positives Signal für ASML.

    Besonders die High-NA-Technologie von ASML erhält durch Intel und SK Hynix Rückenwind. Diese hochmoderne Lithografie soll auch in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage sichern, was die zuvor befürchtete Abnahme der Litho-Intensität entschärft.

    Nach ihrem Rekordhoch im Sommer 2024 bei über 1000 Euro waren die Papiere zwischenzeitlich stark eingebrochen. Doch seit mehreren Wochen befindet sich die ASML-Aktie wieder im Aufwind.

    ASML gilt als Marktführer bei Lithografie-Systemen und hält nahezu 90 Prozent Marktanteil im Bereich EUV-Technologie. Die Maschinen sind entscheidend für die Fertigung modernster Logik- und Speicherchips. Analysten sehen in der Kombination aus technologischer Vormachtstellung und wachsender Kundennachfrage weiterhin Potenzial für zweistelliges Umsatzwachstum und steigende Gewinne in den kommenden Jahren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
