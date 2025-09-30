US-Handel unter Druck: Schon wieder neue Zölle von Trump!

Trump erklärte, die Maßnahmen würden "Lieferketten stärken, industrielle Resilienz fördern, hochwertige Arbeitsplätze schaffen und die heimische Produktionskapazität für Holzprodukte erhöhen." Die Zölle basieren auf Abschnitt 232 des Trade Expansion Act, der dem Präsidenten erlaubt, Handelsabgaben aus Gründen der nationalen Sicherheit zu verhängen.

Präsident Donald Trump hat neue Einfuhrzölle auf Holzprodukte und Möbel angekündigt, um die heimische Industrie zu stärken. Ab dem 14. Oktober sollen zehn Prozent Zölle auf weiches Holz und Bauholz sowie 25 Prozent auf Küchenmöbel, Waschbeckenunterschränke und Polstermöbel erhoben werden. Einige Zölle steigen ab dem ersten Januar auf bis zu 50 Prozent, teilte das Weiße Haus am Montag mit.

Zuvor hatte Trump Pläne für 100-Prozent-Zölle auf Markenarzneimittel angekündigt und ab dem ersten Oktober Zölle von 25 Prozent auf unter anderem schwere Lastwagen durchgesetzt.

Widerstand aus der Bauwirtschaft

Homebuilder warnen vor negativen Folgen für Investitionen in Neubauten und Renovierungen. "Unsere Wohnungsnot ist eine größere Bedrohung für die nationale Sicherheit als importiertes Holz oder Bauholz", erklärte die National Association of Home Builders. Die Organisation verweist darauf, dass ein Großteil des Holzes von langjährigen Verbündeten wie Kanada, Deutschland, Schweden und Brasilien stammt und Holz als erneuerbare Ressource keinen strategischen Sicherheitsfaktor darstellt.

Kanada dürfte besonders stark betroffen sein. Das Land liefert rund ein Fünftel des US-Holzmarktes und ist bereits mit Zöllen von 35,2 Prozent belegt, um angebliche Subventionen und unfaire Preise auszugleichen. Einige kanadische Unternehmen haben bereits Produktionskürzungen angekündigt: So musste West Fraser Timber im Juni mehr als 1.000 Mitarbeiter, die Hälfte seiner Belegschaft, vorübergehend freistellen.

Möbelindustrie zwischen Hoffnung und Sorge

Für Möbelhersteller könnten die Zölle den Wettbewerbsvorteil der heimischen Produktion verbessern, doch viele Händler warnen vor Kostensteigerungen. Unternehmen wie Wayfair, Arhaus, Williams-Sonoma und RH sehen sich steigenden Preisen gegenüber, während Hersteller mit starken US-Lieferketten wie Ethan Allen und La-Z-Boy profitieren könnten. Edwin Underwood, Präsident von Marsh Furniture, betonte: "Die Möbelindustrie wurde durch unfaire ausländische Handelspraktiken zerstört. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Geschichte bei der heimischen Schrankproduktion wiederholt."

Branchenverbände wie die American Home Furnishings Alliance kritisieren, dass Zölle globale Produktionsstrukturen nicht umkehren könnten. "Zölle können keine Fabriken wieder eröffnen, die längst geschlossen wurden, keine tausenden Arbeitnehmer zurückholen und auch nicht die Interessen der jüngeren Generation ändern, die sich für besser bezahlte Berufe und die wachsende Tech-Branche entscheidet", heißt es in einer Stellungnahme.

Differenzierte Tarife für Handelspartner

Trump kündigte zugleich an, dass Länder mit separaten Handelsabkommen niedrigere Zölle erhalten. Holzprodukte aus Großbritannien sollen zehn Prozent Zölle nicht überschreiten, während die Europäische Union und Japan mit einem effektiven Satz von 15 Prozent rechnen können. Die Maßnahmen sind Teil einer breiten Strategie, die bereits Stahl, Aluminium, Solarmodule, Flugzeuge, Halbleiter und kritische Mineralien betrifft.

Mit diesem Schritt setzt Trump seine Linie fort, durch sektorale Zölle die heimische Produktion zu fördern, während die rechtliche Absicherung der Maßnahmen die Regierung gegen laufende Klagen zu den bisherigen, landesspezifischen Zöllen stärken soll.

Trump droht Hollywood mit Zöllen

Donald Trump kündigte außerdem an, auf alle Filme, die nicht in den Vereinigten Staaten produziert werden, einen Zoll von 100 Prozent zu erheben. Er begründete dies damit, dass die amerikanische Filmindustrie "von anderen Ländern gestohlen" worden sei und Kalifornien besonders stark betroffen sei. Branchenexperten warnen, dass die Zölle die Produktionskosten erhöhen, Investitionen hemmen und tausende Arbeitsplätze gefährden könnten. Unklar bleibt, wann die Abgabe in Kraft tritt und ob auch Streaming-Filme oder Kinoaufführungen betroffen sind. Analysten bezweifeln zudem, wie sich amerikanisch produzierte Filme überhaupt eindeutig definieren lassen, wenn internationale Schauspieler, Regisseure oder Finanzierungen beteiligt sind.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion