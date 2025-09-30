UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce vor einem Zwischenbericht von 1310 auf 1350 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte seinen Jahresausblick bestätigen, schrieb Ian Douglas-Pennant in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel trage der Aktualisierung seines Bewertungsmodells und der gestiegenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 13,66EUR auf Tradegate (30. September 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,5

Kursziel alt: 13,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

