Hornbach Holding sacken nach Zahlen auf Dreimonatstief ab

Gleich zu Handelsbeginn rutschten die Aktien um bis zu 7,8 Prozent auf 95,10 Euro ab und markierten damit ein Dreimonatstief. Der Kurseinbruch ließ die Titel zudem unter mehrere charttechnische Durchschnittslinien für den kurz- bis mittelfristigen Trend abrutschen. Gegen Mittag dämmten sie ihr Minus auf 5,2 Prozent ein, blieben damit aber Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Für 2025 steht indes noch ein überdurchschnittliches Kursplus von rund 32 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hornbach Holding ist am Dienstag mit ihren Quartalszahlen auf wenig Begeisterung gestoßen. Der Umsatz und vor allem das bereinigte operative Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte ein Börsianer.

Während der Umsatz im wichtigen Baumarktgeschäft insbesondere außerhalb Deutschlands zulegte, ließen höhere Personalkosten den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sinken. Noch deutlicher ging das Nettoergebnis im vergangenen Quartal zurück. Derweil bestätigte die Konzern-Obergesellschaft für die operativ tätigen Gesellschaften Hornbach Baumarkt AG, Hornbach Immobilien AG und Hornbach Baustoff Union GmbH die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26.

Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler attestierte Hornbach eine weitgehend erwartungsgemäße Umsatzentwicklung, wogegen das bereinigte operative Ergebnis seine Prognose verfehlt habe. Die Marktanteilsgewinne von Hornbach Baumarkt in einem volatilen Geschäftsumfeld seien zwar ermutigend. Angesichts der 2025 bislang guten Kursentwicklung der Aktien, der weiter gedämpften Konsumneigung in Europa und des lediglich bestätigten Ausblicks hatte Dennl aber schon Gewinnmitnahmen befürchtet.

Das Ergebnisziel der Holdinggesellschaft erscheine vorsichtig und spiegele die aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten schwache Konsumbereitschaft wider, ergänzte Thilo Kleibauer vom Analysehaus Warburg Research. Er hob indes die Marktanteilsgewinne in wichtigen Regionen positiv hervor. Das Unternehmen bleibe gut positioniert für ein langfristiges Wachstum. Ähnlich wie Baader-Experte Volker Bosse verwies auch Kleibauer auf die attraktive Bewertung der Aktie./gl/nas/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 98,30 auf Tradegate (30. September 2025, 11:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -1,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,41 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,56 Mrd.. HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von -2,86 %/+20,65 % bedeutet.



