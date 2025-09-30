PSO: Einmalige Chance – Börsengang an der SIX am 20. Oktober 2025!
Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, um seine Marktpräsenz zu stärken und Investoren zu gewinnen. Mit einem soliden Portfolio und wachsender Rendite ist der PSO bestens aufgestellt.
- Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) plant die Kotierung an der SIX Swiss Exchange für den 20. Oktober 2025.
- Die FINMA hat die Anpassungen des Fondsvertrags genehmigt, der am 1. Oktober 2025 in Kraft tritt.
- Das Portfolio des PSO umfasst 17 Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz mit einem Marktwert von CHF 204.2 Mio. per 30. Juni 2025.
- Die Netto-Mietzinseinnahmen stiegen im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 3.8 Mio., und die Eigenkapitalrendite betrug 4.7%.
- Der strategische Fokus des PSO liegt auf der Entwicklung eines langfristigen Immobilienportfolios in aufstrebenden städtischen Regionen der Schweiz.
- CEO Flavio Lauener betont, dass die Börsenkotierung die Attraktivität und Sichtbarkeit des PSO für Anleger erhöhen wird.
