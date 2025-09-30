    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Schweizer Bahn BLS setzt auf KI für Kundenservice

    Frankfurt (ots) - Schweizer BLS AG macht vor, wie sich Kundenservice und
    Wirtschaftlichkeit dank KI vereinen lassen

    Während sich die Deutsche Bahn gerade unter neuer Führung wieder in der Balance
    zwischen Kundenservice und Wirtschaftlichkeit versucht, zeigt die Schweiz, wie
    es gut funktionieren kann. Hierzu hat die BLS AG - eine Schweizer
    Normalspur-Bahngesellschaft - ein Auskunftssystem der ebenfalls in der Schweiz
    ansässigen Spitch AG in Betrieb genommen, das mittels Künstlicher Intelligenz
    (KI) eben diese Balance schafft. Die Implementierung erfolgte durch den
    Schweizer IT-Dienstleister UMB.

    Die BLS befördert jeden Tag rund 200.000 Bahnpassagiere. Dabei treten ständig
    Fragen auf: Fahrplan, Abonnements, Fundsachen, Störungen, Reisen mit Haustieren,
    Autoverladung am Lötschberg und am Simplon - die Liste der Kundenanfragen ist
    lang. Doch oft wird immer das Gleiche gefragt. Das hat bisher im Contact Center
    der BLS viele Ressourcen gebunden. Zudem war die telefonische Anfrage nur
    während der Öffnungszeiten möglich.

    Collaborative Agentic AI von Spitch für die Bahnpassagiere

    Aufgrund dieser Herausforderungen hat die BLS ihren Kundenservice am Telefon
    teilweise mit KI automatisiert, nachdem dies bei schriftlichen Interaktionen
    schon länger der Fall ist. Die Collaborative Agentic AI-Plattform von Spitch
    stellt eine modulare, mikroservice-basierte Plattform bereit, die es Unternehmen
    ermöglicht, sämtliche Kontaktkanäle (Voice, Chat, E-Mail, Messenger u. a.) mit
    KI-Lösungen zu orchestrieren.

    In der Praxis funktioniert das wie folgt. Die Kunden können am Anfang des
    Gespräches wählen, ob sie mit der KI verbunden werden wollen oder mit einem
    Menschen. Bemerkenswert: Beinahe drei Viertel der Anrufer entscheiden sich für
    die KI. In der Schweiz eine Selbstverständlichkeit: Die KI von Spitch versteht
    schweizerdeutsche Dialekte. "Unser System versteht nach entsprechendem Training
    ohne weiteres auch Bayrisch, Plattdütsch und jeden Dialekt dazwischen",
    versichert Stephan Fehlmann mit Blick auf Anforderungen der Deutschen Bahn.

    Fragen per Sprache, Antworten via SMS

    Das bei BLS installierte KI-System von Spitch kann viele Fragen direkt
    beantworten - allerdings (noch) nicht im Dialog, sondern die Antwort wird per
    SMS gesendet. Versteht das System eine Frage nicht oder kann sie nicht
    beantworten, werden die Anrufe während der Servicezeiten an Mitarbeitende im
    Contact Center weitergeleitet. Dabei unterstützt die KI durch eine Vorselektion,
    so dass die Anrufenden direkt mit einem für die Frage kompetenten Beschäftigten
