Schweizer Bahn BLS setzt auf KI für Kundenservice
Frankfurt (ots) - Schweizer BLS AG macht vor, wie sich Kundenservice und
Wirtschaftlichkeit dank KI vereinen lassen
Während sich die Deutsche Bahn gerade unter neuer Führung wieder in der Balance
zwischen Kundenservice und Wirtschaftlichkeit versucht, zeigt die Schweiz, wie
es gut funktionieren kann. Hierzu hat die BLS AG - eine Schweizer
Normalspur-Bahngesellschaft - ein Auskunftssystem der ebenfalls in der Schweiz
ansässigen Spitch AG in Betrieb genommen, das mittels Künstlicher Intelligenz
(KI) eben diese Balance schafft. Die Implementierung erfolgte durch den
Schweizer IT-Dienstleister UMB.
Die BLS befördert jeden Tag rund 200.000 Bahnpassagiere. Dabei treten ständig
Fragen auf: Fahrplan, Abonnements, Fundsachen, Störungen, Reisen mit Haustieren,
Autoverladung am Lötschberg und am Simplon - die Liste der Kundenanfragen ist
lang. Doch oft wird immer das Gleiche gefragt. Das hat bisher im Contact Center
der BLS viele Ressourcen gebunden. Zudem war die telefonische Anfrage nur
während der Öffnungszeiten möglich.
Collaborative Agentic AI von Spitch für die Bahnpassagiere
Aufgrund dieser Herausforderungen hat die BLS ihren Kundenservice am Telefon
teilweise mit KI automatisiert, nachdem dies bei schriftlichen Interaktionen
schon länger der Fall ist. Die Collaborative Agentic AI-Plattform von Spitch
stellt eine modulare, mikroservice-basierte Plattform bereit, die es Unternehmen
ermöglicht, sämtliche Kontaktkanäle (Voice, Chat, E-Mail, Messenger u. a.) mit
KI-Lösungen zu orchestrieren.
In der Praxis funktioniert das wie folgt. Die Kunden können am Anfang des
Gespräches wählen, ob sie mit der KI verbunden werden wollen oder mit einem
Menschen. Bemerkenswert: Beinahe drei Viertel der Anrufer entscheiden sich für
die KI. In der Schweiz eine Selbstverständlichkeit: Die KI von Spitch versteht
schweizerdeutsche Dialekte. "Unser System versteht nach entsprechendem Training
ohne weiteres auch Bayrisch, Plattdütsch und jeden Dialekt dazwischen",
versichert Stephan Fehlmann mit Blick auf Anforderungen der Deutschen Bahn.
Fragen per Sprache, Antworten via SMS
Das bei BLS installierte KI-System von Spitch kann viele Fragen direkt
beantworten - allerdings (noch) nicht im Dialog, sondern die Antwort wird per
SMS gesendet. Versteht das System eine Frage nicht oder kann sie nicht
beantworten, werden die Anrufe während der Servicezeiten an Mitarbeitende im
Contact Center weitergeleitet. Dabei unterstützt die KI durch eine Vorselektion,
so dass die Anrufenden direkt mit einem für die Frage kompetenten Beschäftigten
