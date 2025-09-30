Schweizer Bahn BLS setzt auf KI für Kundenservice

Frankfurt (ots) - Schweizer BLS AG macht vor, wie sich Kundenservice und

Wirtschaftlichkeit dank KI vereinen lassen



Während sich die Deutsche Bahn gerade unter neuer Führung wieder in der Balance

zwischen Kundenservice und Wirtschaftlichkeit versucht, zeigt die Schweiz, wie

es gut funktionieren kann. Hierzu hat die BLS AG - eine Schweizer

Normalspur-Bahngesellschaft - ein Auskunftssystem der ebenfalls in der Schweiz

ansässigen Spitch AG in Betrieb genommen, das mittels Künstlicher Intelligenz

(KI) eben diese Balance schafft. Die Implementierung erfolgte durch den

Schweizer IT-Dienstleister UMB.



Die BLS befördert jeden Tag rund 200.000 Bahnpassagiere. Dabei treten ständig

Fragen auf: Fahrplan, Abonnements, Fundsachen, Störungen, Reisen mit Haustieren,

Autoverladung am Lötschberg und am Simplon - die Liste der Kundenanfragen ist

lang. Doch oft wird immer das Gleiche gefragt. Das hat bisher im Contact Center

der BLS viele Ressourcen gebunden. Zudem war die telefonische Anfrage nur

während der Öffnungszeiten möglich.









Aufgrund dieser Herausforderungen hat die BLS ihren Kundenservice am Telefon

teilweise mit KI automatisiert, nachdem dies bei schriftlichen Interaktionen

schon länger der Fall ist. Die Collaborative Agentic AI-Plattform von Spitch

stellt eine modulare, mikroservice-basierte Plattform bereit, die es Unternehmen

ermöglicht, sämtliche Kontaktkanäle (Voice, Chat, E-Mail, Messenger u. a.) mit

KI-Lösungen zu orchestrieren.



In der Praxis funktioniert das wie folgt. Die Kunden können am Anfang des

Gespräches wählen, ob sie mit der KI verbunden werden wollen oder mit einem

Menschen. Bemerkenswert: Beinahe drei Viertel der Anrufer entscheiden sich für

die KI. In der Schweiz eine Selbstverständlichkeit: Die KI von Spitch versteht

schweizerdeutsche Dialekte. "Unser System versteht nach entsprechendem Training

ohne weiteres auch Bayrisch, Plattdütsch und jeden Dialekt dazwischen",

versichert Stephan Fehlmann mit Blick auf Anforderungen der Deutschen Bahn.



Fragen per Sprache, Antworten via SMS



Das bei BLS installierte KI-System von Spitch kann viele Fragen direkt

beantworten - allerdings (noch) nicht im Dialog, sondern die Antwort wird per

SMS gesendet. Versteht das System eine Frage nicht oder kann sie nicht

beantworten, werden die Anrufe während der Servicezeiten an Mitarbeitende im

Contact Center weitergeleitet. Dabei unterstützt die KI durch eine Vorselektion,

so dass die Anrufenden direkt mit einem für die Frage kompetenten Beschäftigten Seite 1 von 2 Seite 2 ►





