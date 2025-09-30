IBEX 35 nahe Allzeithoch

Für den wirtschaftlichen Aufschwung in Spanien gibt es mehrere Gründe, als eine zentrale Ursache wird die Zuwanderung genannt. Ein zweites großes Standbein stellt daneben noch der Tourismus dar, dieses Jahr dürfte es eine neue Rekordzahl von Reisenden geben. Spanien ist außerdem der zweitgrößte Empfänger von EU-Fördermitteln aus dem Programm "Next Generation EU", die für Investitionen in Bereichen wie Infrastruktur, erneuerbare Energie und Digitalisierung verwendet werden. Im vergangenen Jahr stieg das Bruttoinlandsprodukt um 3,2 Prozent, für 2025 sagt die Regierung ein Plus von 2,8 Prozent voraus. Während die Ratings der alteingesessenen Wirtschaftsmächte in Europa fallen, steigt dagegen die Kreditwürdigkeit von Spanien und zieht vermehrt Investoren an.

Bis zum Allzeithoch aus 2007 bei 16.040 Punkten besitzt der IBEX 35 Index noch rund vier Prozent Aufwärtspotenzial, sofern es gelingt, das aktuelle Jahreshoch bei 15.443 Punkten nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden. Im Anschluss allerdings sollten sich Anleger auf eine ruhigere Gangart einstellen, die sogar in eine gesunde Konsolidierung zurück in den Bereich um 13.820 Punkten münden könnte. Ein erfolgreicher Ausbruch über das bisherige Rekordhoch könnte indes das Barometer in den nächsten Jahren auf 19.946 Punkte aufwärts katapultieren und würde sich für ein entsprechend längerfristiges Long-Engagement anbieten.

IBEX 35 Index (Monatschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Ein unmittelbares Long-Engagement in den spanischen Leitindex IBEX 35 birgt zwar noch eine gewisse Renditechance, im Anschluss allerdings ist mit erhöhter Volatilität und gewissen Abschlagsrisiken zu rechnen. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Hoch aus 2007 mit einem Ziel bei 19.946 Punkten würde eine entsprechend hohe Renditechance ermöglichen. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszubildenden Korrekturtief orientieren müssen, die derzeit noch unbekannt sind. Der Anlagehorizont sollte hierbei jedoch auf mindestens mehrere Monate bis Jahre ausgeweitet werden.

