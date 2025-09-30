HYPOPORT - Aktie mit Kurssprung - 30.09.2025

Am heutigen Handelstag konnte die HYPOPORT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,83 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die HYPOPORT Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,11 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um -7,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,70 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,38 % 1 Monat -9,05 % 3 Monate -35,11 % 1 Jahr -56,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HYPOPORT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der HYPOPORT Aktie, die bei 585 Euro liegt. Nutzer äußern Bedenken, ob die Aktie wieder unter 500 Euro fallen könnte, und diskutieren die Möglichkeit einer Kapitalerhöhung, obwohl bis 2027 eine Verdreifachung des Gewinns erwartet wird. Die Volatilität der Aktie wird hervorgehoben, und einige sehen eine Trading-Chance unter 100 Euro. Zudem wird die Prognose einer Bank kritisiert, die HYPOPORT als Aktie des Jahres 2025 empfohlen hatte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HYPOPORT eingestellt.

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 934,61 Mio.EUR wert.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.