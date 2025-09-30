    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Letzte Einigung in Tech-Klage

    YouTube zahlt 24,5 Millionen US-Dollar an Trump

    Die Alphabet-Tochter YouTube beendet den Trump-Streit über die Kontosperrung nach dem Kapitol-Sturm mit einem millionenschweren Vergleich.

    Foto: Fabian Sommer/dpa

    YouTube, die Videoplattform von Alphabet, hat sich bereit erklärt, 24,5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Klage von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2021 beizulegen. Der Rechtsstreit drehte sich um die Sperrung von Trumps YouTube-Konto nach den Ausschreitungen am US-Kapitol am 6. Januar 2021.

    Die Einigung macht YouTube zum letzten der drei großen Social-Media-Konzerne, die Trumps Klagen nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus beigelegt haben.

    Big Tech kauft sich frei – Meta, X und jetzt YouTube

    Bereits im Januar hatte Meta Platforms einer Zahlung von 25 Millionen US-Dollar zugestimmt, wovon der Großteil einem Fonds für Trumps geplante Präsidentschaftsbibliothek zufließt. X einigte sich im Februar auf 10 Millionen US-Dollar, von denen ein erheblicher Teil direkt an Trump ging.

    Insider zufolge war es Google-Führungskräften wichtig, die Vergleichssumme unter jener von Meta zu halten.

    Wohin das Geld fließt – Trump plant Ballsaal am Weißen Haus

    Von den 24,5 Millionen US-Dollar gehen 22 Millionen an die gemeinnützige Stiftung Trust for the National Mall. Mit dem Geld soll ein Ballsaal nach dem Vorbild von Trumps Anwesen Mar-a-Lago auf dem Gelände des Weißen Hauses entstehen. Die Baukosten werden auf rund 200 Millionen US-Dollar geschätzt und sollen laut offizieller Darstellung durch Spenden von Trump und "anderen patriotischen Geldgebern" gedeckt werden.

    Die übrigen 2,5 Millionen US-Dollar gehen an Mitkläger, darunter die American Conservative Union sowie die Autorin Naomi Wolf. Anwaltshonorare werden in den Vergleichsunterlagen nicht erwähnt.

    Seit seinem erneuten Wahlsieg im vergangenen Herbst hat Trump mehr als 80 Millionen US-Dollar aus Vergleichen mit Tech- und Medienunternehmen erhalten.

     

    Juristische Einschätzungen: Politik statt Recht

    Rechtsexperten sehen in den Vergleichen weniger juristische Notwendigkeit als politische Kalkulation. "Die aktuelle Rechtsprechung ist eindeutig: Private Unternehmen sind nicht verpflichtet, irgendjemandem Zugang zu ihren Plattformen zu gewähren", sagte Mark Graber, Professor an der University of Maryland. Für Konzerne wie Google oder Meta seien 25 Millionen US-Dollar jedoch "Lunch Money" – eine Summe, die es wert sei, den Konflikt rasch zu beenden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
