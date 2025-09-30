Kleine und mittlere Unternehmen nicht ausreichend gegen Cyber-Angriffe versichert (FOTO)

München (ots) - 67 Prozent der hiesigen KMUs erlitten in den letzten 12 Monaten

mindestens einen Cyber-Angriff / 60 Prozent sind gar nicht oder nicht angemessen

gegen Cyber-Risiken abgesichert / 34 Prozent der Unternehmen planen,

Investitionen in Cyber-Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten signifikant zu

erhöhen / 77 Prozent der Unternehmen sehen KI als Chance für mehr

Cyber-Sicherheit - aber sind sich auch der neuen Risiken bewusst



Cyber-Angriffe gehören für deutsche Unternehmen inzwischen zum Geschäftsalltag.

Das zeigt der aktuelle Hiscox Cyber Readiness Report 2025, für den das

Marktforschungsinstitut Wakefield Research im Auftrag von Hiscox weltweit 5.750

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) befragt hat. Die Ergebnisse für

Deutschland machen deutlich: Trotz gestiegener Investitionen und wachsender

Sensibilität bleibt die Cyber-Resilienz vieler Unternehmen lückenhaft.









Bislang verfügen lediglich 40 Prozent der befragten Unternehmen über eine

eigenständige Cyber-Versicherung. 38 Prozent gaben an, dass sie Cyber-Risiken im

Rahmen einer anderen Police abgedeckt haben. Weitere 14 Prozent planen den

Abschluss einer Cyber-Police. Damit sind aktuell sechs von zehn KMUs in

Deutschland nicht oder nicht ausreichend gegen Cyber-Gefahren abgesichert.



"Es herrscht noch zu viel Unklarheit über den Leistungsumfang einer vollwertigen

Cyber-Versicherung, denn Ausschnittsdeckungen oder einfache

Deckungserweiterungen - wie z.B. im Rahmen einer Betriebshaftpflicht - werden

oft überschätzt. Bei der Cyber-Versicherung ist es aber wichtig, sich seine

Risiken vollumfänglich bewusst zu machen. Eine eigenständige Cyber-Police kann

auf die Bedürfnisse zugeschnitten werden und bietet so einen umfangreichen und

vollwertigen Schutz für den Ernstfall, zum Beispiel den Ausfall eines

Cloud-Anbieters oder den Verlust kritischer Daten. Bei einer hochwertigen

Cyber-Versicherung können Unternehmen im Fall eines Angriffs neben finanzieller

Unterstützung auch die zeitnahe Hilfe durch Experten, ob im Bereich

Cyber-Security, Datenschutz oder Krisenkommunikation, in Anspruch nehmen",

unterstreicht Roman Potyka, Head of Product & Underwriting von Hiscox

Deutschland.



Präventive Maßnahmen: Schulungen, Personal und Technologie



Die Dringlichkeit, sich besser zu schützen, ist zwar den meisten KMUs bewusst:

97 Prozent haben im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der

Cyber-Sicherheit ergriffen. Besonders im Fokus stehen neue

Mitarbeitendenschulungen (75 Prozent), die Einstellung von spezialisiertem

Personal (62 Prozent) und Investitionen in moderne Sicherheitssoftware (52 Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Nur vier von zehn KMUs haben eine vollwertige Cyber-Versicherung abgeschlossenBislang verfügen lediglich 40 Prozent der befragten Unternehmen über eineeigenständige Cyber-Versicherung. 38 Prozent gaben an, dass sie Cyber-Risiken imRahmen einer anderen Police abgedeckt haben. Weitere 14 Prozent planen denAbschluss einer Cyber-Police. Damit sind aktuell sechs von zehn KMUs inDeutschland nicht oder nicht ausreichend gegen Cyber-Gefahren abgesichert."Es herrscht noch zu viel Unklarheit über den Leistungsumfang einer vollwertigenCyber-Versicherung, denn Ausschnittsdeckungen oder einfacheDeckungserweiterungen - wie z.B. im Rahmen einer Betriebshaftpflicht - werdenoft überschätzt. Bei der Cyber-Versicherung ist es aber wichtig, sich seineRisiken vollumfänglich bewusst zu machen. Eine eigenständige Cyber-Police kannauf die Bedürfnisse zugeschnitten werden und bietet so einen umfangreichen undvollwertigen Schutz für den Ernstfall, zum Beispiel den Ausfall einesCloud-Anbieters oder den Verlust kritischer Daten. Bei einer hochwertigenCyber-Versicherung können Unternehmen im Fall eines Angriffs neben finanziellerUnterstützung auch die zeitnahe Hilfe durch Experten, ob im BereichCyber-Security, Datenschutz oder Krisenkommunikation, in Anspruch nehmen",unterstreicht Roman Potyka, Head of Product & Underwriting von HiscoxDeutschland.Präventive Maßnahmen: Schulungen, Personal und TechnologieDie Dringlichkeit, sich besser zu schützen, ist zwar den meisten KMUs bewusst:97 Prozent haben im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen zur Erhöhung derCyber-Sicherheit ergriffen. Besonders im Fokus stehen neueMitarbeitendenschulungen (75 Prozent), die Einstellung von spezialisiertemPersonal (62 Prozent) und Investitionen in moderne Sicherheitssoftware (52