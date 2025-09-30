Hiscox Cyber Readiness Report 2025
Kleine und mittlere Unternehmen nicht ausreichend gegen Cyber-Angriffe versichert (FOTO)
München (ots) - 67 Prozent der hiesigen KMUs erlitten in den letzten 12 Monaten
mindestens einen Cyber-Angriff / 60 Prozent sind gar nicht oder nicht angemessen
gegen Cyber-Risiken abgesichert / 34 Prozent der Unternehmen planen,
Investitionen in Cyber-Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten signifikant zu
erhöhen / 77 Prozent der Unternehmen sehen KI als Chance für mehr
Cyber-Sicherheit - aber sind sich auch der neuen Risiken bewusst
Cyber-Angriffe gehören für deutsche Unternehmen inzwischen zum Geschäftsalltag.
Das zeigt der aktuelle Hiscox Cyber Readiness Report 2025, für den das
Marktforschungsinstitut Wakefield Research im Auftrag von Hiscox weltweit 5.750
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) befragt hat. Die Ergebnisse für
Deutschland machen deutlich: Trotz gestiegener Investitionen und wachsender
Sensibilität bleibt die Cyber-Resilienz vieler Unternehmen lückenhaft.
Nur vier von zehn KMUs haben eine vollwertige Cyber-Versicherung abgeschlossen
Bislang verfügen lediglich 40 Prozent der befragten Unternehmen über eine
eigenständige Cyber-Versicherung. 38 Prozent gaben an, dass sie Cyber-Risiken im
Rahmen einer anderen Police abgedeckt haben. Weitere 14 Prozent planen den
Abschluss einer Cyber-Police. Damit sind aktuell sechs von zehn KMUs in
Deutschland nicht oder nicht ausreichend gegen Cyber-Gefahren abgesichert.
"Es herrscht noch zu viel Unklarheit über den Leistungsumfang einer vollwertigen
Cyber-Versicherung, denn Ausschnittsdeckungen oder einfache
Deckungserweiterungen - wie z.B. im Rahmen einer Betriebshaftpflicht - werden
oft überschätzt. Bei der Cyber-Versicherung ist es aber wichtig, sich seine
Risiken vollumfänglich bewusst zu machen. Eine eigenständige Cyber-Police kann
auf die Bedürfnisse zugeschnitten werden und bietet so einen umfangreichen und
vollwertigen Schutz für den Ernstfall, zum Beispiel den Ausfall eines
Cloud-Anbieters oder den Verlust kritischer Daten. Bei einer hochwertigen
Cyber-Versicherung können Unternehmen im Fall eines Angriffs neben finanzieller
Unterstützung auch die zeitnahe Hilfe durch Experten, ob im Bereich
Cyber-Security, Datenschutz oder Krisenkommunikation, in Anspruch nehmen",
unterstreicht Roman Potyka, Head of Product & Underwriting von Hiscox
Deutschland.
Präventive Maßnahmen: Schulungen, Personal und Technologie
Die Dringlichkeit, sich besser zu schützen, ist zwar den meisten KMUs bewusst:
97 Prozent haben im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der
Cyber-Sicherheit ergriffen. Besonders im Fokus stehen neue
Mitarbeitendenschulungen (75 Prozent), die Einstellung von spezialisiertem
Personal (62 Prozent) und Investitionen in moderne Sicherheitssoftware (52
