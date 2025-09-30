    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHiscox AktievorwärtsNachrichten zu Hiscox

    Hiscox Cyber Readiness Report 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kleine und mittlere Unternehmen nicht ausreichend gegen Cyber-Angriffe versichert (FOTO)

    München (ots) - 67 Prozent der hiesigen KMUs erlitten in den letzten 12 Monaten
    mindestens einen Cyber-Angriff / 60 Prozent sind gar nicht oder nicht angemessen
    gegen Cyber-Risiken abgesichert / 34 Prozent der Unternehmen planen,
    Investitionen in Cyber-Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten signifikant zu
    erhöhen / 77 Prozent der Unternehmen sehen KI als Chance für mehr
    Cyber-Sicherheit - aber sind sich auch der neuen Risiken bewusst

    Cyber-Angriffe gehören für deutsche Unternehmen inzwischen zum Geschäftsalltag.
    Das zeigt der aktuelle Hiscox Cyber Readiness Report 2025, für den das
    Marktforschungsinstitut Wakefield Research im Auftrag von Hiscox weltweit 5.750
    kleine und mittlere Unternehmen (KMU) befragt hat. Die Ergebnisse für
    Deutschland machen deutlich: Trotz gestiegener Investitionen und wachsender
    Sensibilität bleibt die Cyber-Resilienz vieler Unternehmen lückenhaft.

    Nur vier von zehn KMUs haben eine vollwertige Cyber-Versicherung abgeschlossen

    Bislang verfügen lediglich 40 Prozent der befragten Unternehmen über eine
    eigenständige Cyber-Versicherung. 38 Prozent gaben an, dass sie Cyber-Risiken im
    Rahmen einer anderen Police abgedeckt haben. Weitere 14 Prozent planen den
    Abschluss einer Cyber-Police. Damit sind aktuell sechs von zehn KMUs in
    Deutschland nicht oder nicht ausreichend gegen Cyber-Gefahren abgesichert.

    "Es herrscht noch zu viel Unklarheit über den Leistungsumfang einer vollwertigen
    Cyber-Versicherung, denn Ausschnittsdeckungen oder einfache
    Deckungserweiterungen - wie z.B. im Rahmen einer Betriebshaftpflicht - werden
    oft überschätzt. Bei der Cyber-Versicherung ist es aber wichtig, sich seine
    Risiken vollumfänglich bewusst zu machen. Eine eigenständige Cyber-Police kann
    auf die Bedürfnisse zugeschnitten werden und bietet so einen umfangreichen und
    vollwertigen Schutz für den Ernstfall, zum Beispiel den Ausfall eines
    Cloud-Anbieters oder den Verlust kritischer Daten. Bei einer hochwertigen
    Cyber-Versicherung können Unternehmen im Fall eines Angriffs neben finanzieller
    Unterstützung auch die zeitnahe Hilfe durch Experten, ob im Bereich
    Cyber-Security, Datenschutz oder Krisenkommunikation, in Anspruch nehmen",
    unterstreicht Roman Potyka, Head of Product & Underwriting von Hiscox
    Deutschland.

    Präventive Maßnahmen: Schulungen, Personal und Technologie

    Die Dringlichkeit, sich besser zu schützen, ist zwar den meisten KMUs bewusst:
    97 Prozent haben im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der
    Cyber-Sicherheit ergriffen. Besonders im Fokus stehen neue
    Mitarbeitendenschulungen (75 Prozent), die Einstellung von spezialisiertem
    Personal (62 Prozent) und Investitionen in moderne Sicherheitssoftware (52
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hiscox Cyber Readiness Report 2025 Kleine und mittlere Unternehmen nicht ausreichend gegen Cyber-Angriffe versichert (FOTO) 67 Prozent der hiesigen KMUs erlitten in den letzten 12 Monaten mindestens einen Cyber-Angriff / 60 Prozent sind gar nicht oder nicht angemessen gegen Cyber-Risiken abgesichert / 34 Prozent der Unternehmen planen, Investitionen in Cyber-Sicherheit …