EnviTec Biogas: Starkes H1 2025 trotz Markt-Herausforderungen!
EnviTec Biogas AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 eine durchwachsene Bilanz. Trotz eines Rückgangs der Gesamtleistung und Umsatzerlöse im Vergleich zu 2024, konnte der Eigenbetrieb zulegen. Erfolgreiche Projektabschlüsse und die Übernahme der LIQVIS GmbH stärken die Position im Verkehrssektor.
Foto: EnviTec Biogas AG
- EnviTec Biogas AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Gesamtleistung von 164,9 Mio. Euro, ein Rückgang im Vergleich zu 181,6 Mio. Euro im H1 2024.
- Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 148,4 Mio. Euro, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu 179,4 Mio. Euro im Vorjahr darstellt.
- Das EBITDA betrug 26,3 Mio. Euro (H1 2024: 39,6 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 10,2 Mio. Euro (H1 2024: 28,6 Mio. Euro).
- Der Eigenbetrieb, das größte Segment, zeigte eine robuste Entwicklung mit einem Segmentumsatz von 107,1 Mio. Euro (H1 2024: 90,1 Mio. Euro).
- EnviTec schloss erfolgreich den Aus- und Umbau von Projekten in Forst und Friedland ab und übernahm die LIQVIS GmbH, was die Wertschöpfungskette im Verkehrssektor erweitert.
- Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand eine Gesamtleistung zwischen 330 und 370 Mio. Euro sowie ein EBT von 25 bis 35 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei EnviTec Biogas ist am 30.09.2025.
Der Kurs von EnviTec Biogas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,95 % im
Minus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,250EUR das entspricht einem Plus von +0,55 % seit der Veröffentlichung.
-1,91 %
-3,11 %
0,00 %
-30,22 %
-42,28 %
-61,04 %
+2,19 %
+211,67 %
-64,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte