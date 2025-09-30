ChargeHere und Zaptec kooperieren für zukunftssichere Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien / Skalierbare Ladeinfrastruktur trifft auf intelligente Wallbox-Technologie im Mehrfamilienhaus (FOTO)

Stuttgart (ots) - ChargeHere, Anbieter intelligenter Ladelösungen für

Wohnimmobilien, und Zaptec, norwegischer Hersteller von E-Auto-Ladetechnik,

haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit

wird die Wallbox "Zaptec Pro" als fester Bestandteil der

Ladeinfrastruktur-Lösung von ChargeHere eingesetzt.



ChargeHere verfolgt einen vorausschauenden Infrastrukturansatz: Bereits bei

Projektstart wird jeder Stellplatz mit einer Rückplatte ausgerüstet - einer

technisch vorbereiteten Anschlussfläche. Erst bei individuellem Ladebedarf wird

die Wallbox ergänzt. Diese flexible Nachrüstung ohne erneute bauliche Maßnahmen

reduziert Kosten, Aufwand und Projektkomplexität.





Der kompakte, robuste und bis zu 22 kW starke Zaptec Pro Charger fügt sich idealin das technische Gesamtkonzept von ChargeHere ein. Die einfachePlug-&-Play-Montage, die automatische Backend-Anbindung sowie die intuitiveNutzerführung ermöglichen eine schnelle und komfortable Aktivierungvorbereiteter Stellplätze in Mehrfamilienhäusern. Die Wallbox verfügt zudem übereichrechtskonforme Messung, RFID-Zugang sowie ein robustes Gehäuse für Innen-und Außeneinsatz."Mit Zaptec haben wir einen Hardwarepartner gefunden, der unsere Anforderungenan Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit voll erfüllt," sagt Dr.Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere. "Die Zaptec Pro ergänzt unserskalierbares System perfekt - für Projektentwickler, Immobilienportfoliohalter,Wohnungsunternehmen und natürlich für die Bewohner."Auch Zaptec sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "ChargeHere denktLadeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zu unserem Anspruch, mitintelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagt Alexander Schick, KeyAccount Manager bei Zaptec. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts fürnachhaltige Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."Mit dem Zusammenspiel aus stufenweisem Ausbau und leistungsfähiger Wallboxentsteht eine Lösung, die technisch wie wirtschaftlich überzeugt - heute schonvorbereitet auf die Mobilität von morgen.Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere(https://chargehere.de/) - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabegemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services,die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Teamaus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmenganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo dieZukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentesLaden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich dieEnergieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartierenstattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt soSchritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Über ZaptecZaptec (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zaptec.com%2Fde&data=05%7C02%7Ci.lemberger%40chargehere.de%7C9c20b8e22e2d41f8972908ddfaa3d0b0%7Cee920d5446e44e1eaa996d010a689325%7C0%7C0%7C638942303698634316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gl7uJwCLuHADMD%2Bu0tu25tsE6UD48geBUUvnObuOOc4%3D&reserved=0) steht für Qualität und Sicherheit: DieLadelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologieund werden aus hochwertigen Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründetebörsennotierte Unternehmen setzt auf Innovation, intuitive Bedienung undskandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Awardausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf derGrundlage norwegischer und europäischer Sicherheitsstandards entwickelt.Pressekontakt:Teresa Raus, Managerin Marketing & Kommunikation, ChargeHere GmbHBirkenwaldstraße 34 70191 Stuttgart, mailto:t.raus@chargehere.de,http://www.chargehere.de