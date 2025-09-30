    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZaptec AktievorwärtsNachrichten zu Zaptec
    ChargeHere und Zaptec kooperieren für zukunftssichere Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien / Skalierbare Ladeinfrastruktur trifft auf intelligente Wallbox-Technologie im Mehrfamilienhaus (FOTO)

    Stuttgart (ots) - ChargeHere, Anbieter intelligenter Ladelösungen für
    Wohnimmobilien, und Zaptec, norwegischer Hersteller von E-Auto-Ladetechnik,
    haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit
    wird die Wallbox "Zaptec Pro" als fester Bestandteil der
    Ladeinfrastruktur-Lösung von ChargeHere eingesetzt.

    ChargeHere verfolgt einen vorausschauenden Infrastrukturansatz: Bereits bei
    Projektstart wird jeder Stellplatz mit einer Rückplatte ausgerüstet - einer
    technisch vorbereiteten Anschlussfläche. Erst bei individuellem Ladebedarf wird
    die Wallbox ergänzt. Diese flexible Nachrüstung ohne erneute bauliche Maßnahmen
    reduziert Kosten, Aufwand und Projektkomplexität.

    Der kompakte, robuste und bis zu 22 kW starke Zaptec Pro Charger fügt sich ideal
    in das technische Gesamtkonzept von ChargeHere ein. Die einfache
    Plug-&-Play-Montage, die automatische Backend-Anbindung sowie die intuitive
    Nutzerführung ermöglichen eine schnelle und komfortable Aktivierung
    vorbereiteter Stellplätze in Mehrfamilienhäusern. Die Wallbox verfügt zudem über
    eichrechtskonforme Messung, RFID-Zugang sowie ein robustes Gehäuse für Innen-
    und Außeneinsatz.

    "Mit Zaptec haben wir einen Hardwarepartner gefunden, der unsere Anforderungen
    an Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit voll erfüllt," sagt Dr.
    Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere. "Die Zaptec Pro ergänzt unser
    skalierbares System perfekt - für Projektentwickler, Immobilienportfoliohalter,
    Wohnungsunternehmen und natürlich für die Bewohner."

    Auch Zaptec sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "ChargeHere denkt
    Ladeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zu unserem Anspruch, mit
    intelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagt Alexander Schick, Key
    Account Manager bei Zaptec. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts für
    nachhaltige Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."

    Mit dem Zusammenspiel aus stufenweisem Ausbau und leistungsfähiger Wallbox
    entsteht eine Lösung, die technisch wie wirtschaftlich überzeugt - heute schon
    vorbereitet auf die Mobilität von morgen.

    Über ChargeHere

    Als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere
    (https://chargehere.de/) - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe
    gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services,
    die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team
    aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen
    ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die
    Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes
    Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die
    Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren
    stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so
    Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.

    Über Zaptec

    Zaptec (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.za
    ptec.com%2Fde&data=05%7C02%7Ci.lemberger%40chargehere.de%7C9c20b8e22e2d41f897290
    8ddfaa3d0b0%7Cee920d5446e44e1eaa996d010a689325%7C0%7C0%7C638942303698634316%7CUn
    known%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIs
    IkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gl7uJwCLuHADMD%2Bu0tu25tsE6U
    D48geBUUvnObuOOc4%3D&reserved=0) steht für Qualität und Sicherheit: Die
    Ladelösungen des norwegischen Herstellers basieren auf modernster Technologie
    und werden aus hochwertigen Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete
    börsennotierte Unternehmen setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und
    skandinavisch minimalistisches Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award
    ausgezeichnet wurde. Alle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der
    Grundlage norwegischer und europäischer Sicherheitsstandards entwickelt.

    Pressekontakt:

    Teresa Raus, Managerin Marketing & Kommunikation, ChargeHere GmbH
    Birkenwaldstraße 34 70191 Stuttgart, mailto:t.raus@chargehere.de,
    http://www.chargehere.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169472/6128229
    OTS: ChargeHere GmbH


