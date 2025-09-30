ChargeHere und Zaptec kooperieren für zukunftssichere Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien / Skalierbare Ladeinfrastruktur trifft auf intelligente Wallbox-Technologie im Mehrfamilienhaus (FOTO)
Stuttgart (ots) - ChargeHere, Anbieter intelligenter Ladelösungen für
Wohnimmobilien, und Zaptec, norwegischer Hersteller von E-Auto-Ladetechnik,
haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit
wird die Wallbox "Zaptec Pro" als fester Bestandteil der
Ladeinfrastruktur-Lösung von ChargeHere eingesetzt.
ChargeHere verfolgt einen vorausschauenden Infrastrukturansatz: Bereits bei
Projektstart wird jeder Stellplatz mit einer Rückplatte ausgerüstet - einer
technisch vorbereiteten Anschlussfläche. Erst bei individuellem Ladebedarf wird
die Wallbox ergänzt. Diese flexible Nachrüstung ohne erneute bauliche Maßnahmen
reduziert Kosten, Aufwand und Projektkomplexität.
