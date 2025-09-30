Data4Life und EvidNet schließen strategische Partnerschaft zur Förderung globaler Forschung mit Real-World-Daten
Seoul, Südkorea & Potsdam, Deutschland (ots) - Data2Evidence trifft FeederNet:
Gemeinsam für eine skalierbare, standardisierte und verantwortungsvolle
Forschungsinfrastruktur
Die Digital-Health-Organisation Data4Life und EvidNet, Südkoreas führendes
Unternehmen für föderierte Forschung, geben heute eine strategische
Partnerschaft bekannt. Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer globale nutzbaren
Infrastruktur zur Erzeugung von Real-World Evidence (RWE) im föderierten Ansatz.
Die Kooperation vereint die technologischen Stärken und Forschungsnetzwerke
beider Partner, um qualitativ hochwertige, datenschutzkonforme und skalierbare
medizinische Forschung über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen.
Globale Gesundheitsforschung - lokal ermöglicht
Im Zentrum der Kooperation steht die Integration von EvidNets FeederNet-Netzwerk
- bestehend aus über 50 Krankenhäusern und rund 70 Millionen
Patientendatensätzen - mit der Open-Source-Forschungsplattform Data2Evidence von
Data4Life. Durch die Nutzung internationalen Standards wie OMOP und FHIR
eröffnen die Partner Forschenden weltweit den standardisierten Zugang zu
zweckmäßigen Real-World-Daten eröffnen, die für wissenschaftliche wie
regulatorische Zwecke genutzt werden können.
Ein gemeinsames Proof-of-Concept-Projekt wird im vierten Quartal 2025 starten,
um das Potenzial einer föderierten, datenschutzwahrenden Forschungsinfrastruktur
über nationale Grenzen hinweg demonstrieren.
"Mit EvidNet als Partner schaffen wir die technische und organisatorische Basis,
um Real-World Evidence auf globaler Ebene zu realisieren", sagt Dr. Ben
Illigens, Chief Executive Officer von Data4Life. "Durch die Verbindung unserer
innovativen Plattform Data2Evidence mit EvidNets etabliertem Netzwerk und
unserem klaren Einsatz für OMOP können wir Forschenden standardisierten Zugang
zu evidenzstarken Datensätzen bisher unerreichter Größe ermöglichen - und
zugleich den Datenschutz, die Datensouveränität und die wissenschaftliche
Integrität wahren."
Von Daten zu Evidenz - interoperabel, verantwortungsvoll, wirkungsorientiert
Beide Organisationen teilen das Ziel, wissenschaftlich fundierte und ethisch
verantwortungsvolle Forschung zu ermöglichen. Mit föderierten Analysen auf Basis
von Daten im OMOP Format sollen zentrale Herausforderungen in der globalen
Gesundheitsforschung gelöst werden - ohne physische Datenübertragung.
Forschungsinfrastruktur für die nächste Generation
Diese Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von Data4Lifes
Open-Source-Plattform Data2Evidence hin zu einem internationalen Standard für
die digitale Gesundheitsforschung. EvidNet bringt umfassende Expertise in der
Harmonisierung und Governance von Gesundheitsdaten ein und positioniert die
Partnerschaft damit zur Beantwortung der drängendsten Fragen der öffentlichen
Gesundheit und Forschung.
Über Data4Life
Die D4L data4life gGmbH ist eine gemeinnützige HealthTech-Organisation mit Sitz
in Potsdam. Sie wird durch die Hasso Plattner Foundation finanziert. Data4Life
verfolgt das Ziel, Gesundheitsdaten in den Bereichen Public Health und
Präzisionsmedizin nutzbar zu machen, um Prävention, Diagnose und Therapie
entscheidend zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 2017 kooperiert Data4Life
mit renommierten Forschungseinrichtungen weltweit zusammen, darunter dem Mount
Sinai Hospital in New York, dem Robert Koch-Institut und der Charité in Berlin.
Weitere Informationen: https://www.data4life.care
Pressekontakt:
Daniela Wilberg
mailto:media@data4life.care
Mobil: +49 162 2729163
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145666/6128232
OTS: D4L data4life gGmbH
