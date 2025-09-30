    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    Data4Life und EvidNet schließen strategische Partnerschaft zur Förderung globaler Forschung mit Real-World-Daten

    Seoul, Südkorea & Potsdam, Deutschland (ots) - Data2Evidence trifft FeederNet:
    Gemeinsam für eine skalierbare, standardisierte und verantwortungsvolle
    Forschungsinfrastruktur

    Die Digital-Health-Organisation Data4Life und EvidNet, Südkoreas führendes
    Unternehmen für föderierte Forschung, geben heute eine strategische
    Partnerschaft bekannt. Ziel ist der gemeinsame Aufbau einer globale nutzbaren
    Infrastruktur zur Erzeugung von Real-World Evidence (RWE) im föderierten Ansatz.
    Die Kooperation vereint die technologischen Stärken und Forschungsnetzwerke
    beider Partner, um qualitativ hochwertige, datenschutzkonforme und skalierbare
    medizinische Forschung über Ländergrenzen hinweg zu ermöglichen.

    Globale Gesundheitsforschung - lokal ermöglicht

    Im Zentrum der Kooperation steht die Integration von EvidNets FeederNet-Netzwerk
    - bestehend aus über 50 Krankenhäusern und rund 70 Millionen
    Patientendatensätzen - mit der Open-Source-Forschungsplattform Data2Evidence von
    Data4Life. Durch die Nutzung internationalen Standards wie OMOP und FHIR
    eröffnen die Partner Forschenden weltweit den standardisierten Zugang zu
    zweckmäßigen Real-World-Daten eröffnen, die für wissenschaftliche wie
    regulatorische Zwecke genutzt werden können.

    Ein gemeinsames Proof-of-Concept-Projekt wird im vierten Quartal 2025 starten,
    um das Potenzial einer föderierten, datenschutzwahrenden Forschungsinfrastruktur
    über nationale Grenzen hinweg demonstrieren.

    "Mit EvidNet als Partner schaffen wir die technische und organisatorische Basis,
    um Real-World Evidence auf globaler Ebene zu realisieren", sagt Dr. Ben
    Illigens, Chief Executive Officer von Data4Life. "Durch die Verbindung unserer
    innovativen Plattform Data2Evidence mit EvidNets etabliertem Netzwerk und
    unserem klaren Einsatz für OMOP können wir Forschenden standardisierten Zugang
    zu evidenzstarken Datensätzen bisher unerreichter Größe ermöglichen - und
    zugleich den Datenschutz, die Datensouveränität und die wissenschaftliche
    Integrität wahren."

    Von Daten zu Evidenz - interoperabel, verantwortungsvoll, wirkungsorientiert

    Beide Organisationen teilen das Ziel, wissenschaftlich fundierte und ethisch
    verantwortungsvolle Forschung zu ermöglichen. Mit föderierten Analysen auf Basis
    von Daten im OMOP Format sollen zentrale Herausforderungen in der globalen
    Gesundheitsforschung gelöst werden - ohne physische Datenübertragung.

    Forschungsinfrastruktur für die nächste Generation

    Diese Zusammenarbeit ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von Data4Lifes
    Open-Source-Plattform Data2Evidence hin zu einem internationalen Standard für
    die digitale Gesundheitsforschung. EvidNet bringt umfassende Expertise in der
    Harmonisierung und Governance von Gesundheitsdaten ein und positioniert die
    Partnerschaft damit zur Beantwortung der drängendsten Fragen der öffentlichen
    Gesundheit und Forschung.

    Über Data4Life

    Die D4L data4life gGmbH ist eine gemeinnützige HealthTech-Organisation mit Sitz
    in Potsdam. Sie wird durch die Hasso Plattner Foundation finanziert. Data4Life
    verfolgt das Ziel, Gesundheitsdaten in den Bereichen Public Health und
    Präzisionsmedizin nutzbar zu machen, um Prävention, Diagnose und Therapie
    entscheidend zu verbessern. Seit der Gründung im Jahr 2017 kooperiert Data4Life
    mit renommierten Forschungseinrichtungen weltweit zusammen, darunter dem Mount
    Sinai Hospital in New York, dem Robert Koch-Institut und der Charité in Berlin.

    Weitere Informationen: https://www.data4life.care

    Pressekontakt:

    Daniela Wilberg
    mailto:media@data4life.care
    Mobil: +49 162 2729163

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/145666/6128232
    OTS: D4L data4life gGmbH


