AI NATION stellt neue bundesweite Angebote für KI-Startups vor
München (ots) - Auf der diesjährigen Bits & Pretzels in München präsentiert AI
NATION erstmals seine erweiterten Produktangebote für KI-Startups in ganz
Deutschland. Die nationale Plattform baut auf den erfolgreichen Modellprojekten
AI+MUNICH und K.I.E.Z. (Berlin) auf und bündelt bundesweit Förder-, Coaching-
und Infrastrukturleistungen für KI-Gründungen.
Seit 2022 haben die Partner gemeinsam über 200 KI-Startups begleitet, mehr als
1.400 Arbeitsplätze geschaffen und 160 Mio. EUR an Finanzierungen aktiviert.
Künftig sollen KI-Startups aus ganz Deutschland von AI NATION profitieren.
Kernangebote:
- AI NATION GRANT: Förderung für Teams vor der Ausgründung einer KI-basierten
Idee mit bis zu 54.000 Euro pro Team, Zugang zu Coaches, Mentor:innen und
Expert:innen mit dem Ziel, Ideen zu validieren und Prototypen zu entwickeln.
Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den kommenden Batch des AI NATION GRANT:
https://www.ai-nation.de/ai-nation-grant-application
- AI NATION ACCELERATOR: Wachstumsprogramm für wissenschaftsnahe KI-Start-ups
nach der Gründung in Form von sechs Monaten intensiver Unterstützung bei
Marktstrategie, Produktentwicklung und Finanzierung. Neben Zugang zu
Investor:innen und Partner:innen gibt es zusätzlich bis zu 10.000 Euro
Finanzierung.
Zitat Frizzi Engler-Hamm (CEO Munich Innovation Ecosystem und AI NATION,
München): "AI NATION sucht Teams, die Verantwortung übernehmen, KI nachhaltig
einsetzen und mit wissenschaftlicher Tiefe echte Lösungen schaffen. Gemeinsam
bündeln wir die Kräfte der Regionen, damit aus Innovationen Wertschöpfung
entsteht - für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und den Wohlstand
unserer Gesellschaft."
Zitat Laura Möller (CEO UNITE und AI NATION, Berlin): "Mit AI NATION machen wir
den Schritt von regionalen Erfolgsgeschichten hin zu einer nationalen Plattform.
KI-Startups brauchen frühe Unterstützung und Zugang zu Ressourcen - genau das
bündeln wir jetzt für ganz Deutschland."
Weitere Informationen und Bewerbungen: https://www.ai-nation.de/
ÜBER AI NATION:
AI NATION ist die nationale Plattform für KI-Startups in Deutschland. Sie ist
aus der Zusammenarbeit von AI+MUNICH und des Künstliche Intelligenz
Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) in Berlin entstanden. AI NATION vernetzt die
regionalen Ökosysteme, fördert Gründungsvorhaben im KI-Bereich und unterstützt
KI-Startups bei der Skalierung.
AI NATION bietet Gründerinnen und Gründern Zugang zu Infrastruktur,
Finanzierung, Netzwerken und Expertise - und schafft so die Voraussetzungen
dafür, dass exzellente Ideen schneller Realität werden. Darüber hinaus stärkt
die Plattform die internationale Sichtbarkeit des Standorts Deutschland und
trägt dazu bei, das Land als führende KI-Nation zu positionieren.
AI NATION wird getragen von Munich Innovation Ecosystem und Science &
Startups-dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten und der
Charité-Universitätsmedizin - sowie von der Start2Group, dem Strascheg Center
for Entrepreneurship und TUM Venture Labs.
AI NATION wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und EXIST
gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.
Pressekontakt:
Anja Kunack
T: +49 176 41252348
E-Mail: mailto:anja.kunack@ai-nation.de
http://www.ai-nation.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176564/6128248
OTS: AI NATION
