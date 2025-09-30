AI NATION stellt neue bundesweite Angebote für KI-Startups vor

München (ots) - Auf der diesjährigen Bits & Pretzels in München präsentiert AI

NATION erstmals seine erweiterten Produktangebote für KI-Startups in ganz

Deutschland. Die nationale Plattform baut auf den erfolgreichen Modellprojekten

AI+MUNICH und K.I.E.Z. (Berlin) auf und bündelt bundesweit Förder-, Coaching-

und Infrastrukturleistungen für KI-Gründungen.



Seit 2022 haben die Partner gemeinsam über 200 KI-Startups begleitet, mehr als

1.400 Arbeitsplätze geschaffen und 160 Mio. EUR an Finanzierungen aktiviert.

Künftig sollen KI-Startups aus ganz Deutschland von AI NATION profitieren.





Kernangebote:



- AI NATION GRANT: Förderung für Teams vor der Ausgründung einer KI-basierten

Idee mit bis zu 54.000 Euro pro Team, Zugang zu Coaches, Mentor:innen und

Expert:innen mit dem Ziel, Ideen zu validieren und Prototypen zu entwickeln.



Aktuell läuft die Bewerbungsphase für den kommenden Batch des AI NATION GRANT:

https://www.ai-nation.de/ai-nation-grant-application



- AI NATION ACCELERATOR: Wachstumsprogramm für wissenschaftsnahe KI-Start-ups

nach der Gründung in Form von sechs Monaten intensiver Unterstützung bei

Marktstrategie, Produktentwicklung und Finanzierung. Neben Zugang zu

Investor:innen und Partner:innen gibt es zusätzlich bis zu 10.000 Euro

Finanzierung.



Zitat Frizzi Engler-Hamm (CEO Munich Innovation Ecosystem und AI NATION,

München): "AI NATION sucht Teams, die Verantwortung übernehmen, KI nachhaltig

einsetzen und mit wissenschaftlicher Tiefe echte Lösungen schaffen. Gemeinsam

bündeln wir die Kräfte der Regionen, damit aus Innovationen Wertschöpfung

entsteht - für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und den Wohlstand

unserer Gesellschaft."



Zitat Laura Möller (CEO UNITE und AI NATION, Berlin): "Mit AI NATION machen wir

den Schritt von regionalen Erfolgsgeschichten hin zu einer nationalen Plattform.

KI-Startups brauchen frühe Unterstützung und Zugang zu Ressourcen - genau das

bündeln wir jetzt für ganz Deutschland."



Weitere Informationen und Bewerbungen: https://www.ai-nation.de/



ÜBER AI NATION:



AI NATION ist die nationale Plattform für KI-Startups in Deutschland. Sie ist

aus der Zusammenarbeit von AI+MUNICH und des Künstliche Intelligenz

Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) in Berlin entstanden. AI NATION vernetzt die

regionalen Ökosysteme, fördert Gründungsvorhaben im KI-Bereich und unterstützt

KI-Startups bei der Skalierung.



AI NATION bietet Gründerinnen und Gründern Zugang zu Infrastruktur,

Finanzierung, Netzwerken und Expertise - und schafft so die Voraussetzungen

dafür, dass exzellente Ideen schneller Realität werden. Darüber hinaus stärkt

die Plattform die internationale Sichtbarkeit des Standorts Deutschland und

trägt dazu bei, das Land als führende KI-Nation zu positionieren.



AI NATION wird getragen von Munich Innovation Ecosystem und Science &

Startups-dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten und der

Charité-Universitätsmedizin - sowie von der Start2Group, dem Strascheg Center

for Entrepreneurship und TUM Venture Labs.



AI NATION wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und EXIST

gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.



