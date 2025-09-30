    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectronic Arts AktievorwärtsNachrichten zu Electronic Arts

    Rekord-Deal

    Electronic Arts wird für 55 Milliarden US-Dollar verkauft

    Electronic Arts wird von Saudi-Arabiens Staatsfonds, Silver Lake und Jared Kushners Affinity Partners für 55 Milliarden US-Dollar übernommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • EA wird für 55 Mrd. USD von Konsortium übernommen.
    • Saudi-Arabien stärkt Gaming-Engagement zur Diversifizierung.
    • EA will Druck von Quartalszahlen durch Buyout vermeiden.
    Rekord-Deal - Electronic Arts wird für 55 Milliarden US-Dollar verkauft
    Foto: Darryl Dyck - The Canadian Press

    Der Videospielriese Electronic Arts Inc. (EA) hat einer Übernahme im Wert von 55 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Damit handelt es sich um den größten Leveraged Buyout (LBO) der Geschichte. Käufer ist ein Konsortium bestehend aus Saudi-Arabiens Staatsfonds (Public Investment Fund, PIF), der Private-Equity-Firma Silver Lake Management und Affinity Partners, dem Investmentvehikel von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump.

    Die Investoren zahlen 210 US-Dollar je Aktie in bar, ein Aufschlag von rund 25 Prozent auf den Kurs vor Bekanntwerden der Verhandlungen. JPMorgan Chase & Co. stellt dafür Kredite in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar bereit – die bislang größte Fremdfinanzierung eines Buyouts.

    Die Aktie von EA notierte zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 202,05 US-Dollar.

    Saudi-Arabien setzt Milliarden auf Gaming-Boom

    Mit dem Mega-Deal baut Saudi-Arabiens Staatsfonds sein Engagement im Videospielsektor massiv aus. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Öl zu verringern und sich stärker im globalen Unterhaltungs- und Sportmarkt zu positionieren.

    Der PIF hält bereits 9,9 Prozent an EA und bringt diesen Anteil in die Transaktion ein. Insgesamt fließen rund 36 Milliarden US-Dollar Eigenkapital in den Kauf. Der Deal sieht zudem eine Abbruchgebühr von einer Milliarde US-Dollar vor, sollte er scheitern.

    Saudi-Arabien hatte in den vergangenen Jahren bereits über die Tochter Savvy Games Group Milliarden in die Branche investiert. 2023 kaufte der Fonds den US-Spieleentwickler Scopely für 4,9 Milliarden US-Dollar.

    Branchenumbruch: Gaming zwischen Boom und Krise

    Die Übernahme erfolgt in einer Phase tiefgreifender Umbrüche in der 178-Milliarden-Dollar-Videospielindustrie. Während der Corona-Pandemie erlebte die Branche einen historischen Nachfrageboom, doch inzwischen kämpfen viele Studios mit Absatzproblemen.

    Spieler zeigen sich zunehmend zurückhaltend bei teuren Neuproduktionen und bleiben häufig bei etablierten Titeln. Das führte zu Umsatzrückgängen, Massenentlassungen und zahlreichen Studio-Schließungen.

    Electronic Arts, bekannt für "Battlefield", "The Sims" und seine dominanten Sportserien wie EA Sports FC und Madden NFL, gehört zu den größten Anbietern weltweit. Allein die Sporttitel belegten im Vorjahr vier der zehn meistverkauften Spiele in den USA.

     

    Private statt börsennotiert – neue Strategie für EA

    Mit dem Schritt an die Börse zurückzuziehen, will EA den Druck von Quartalszahlen und kurzfristigen Investorerwartungen vermeiden. Besonders die verlässlichen Einnahmen aus Sport-Lizenzen machen das Unternehmen für Private-Equity-Investoren attraktiv.

    "Unsere kreativen und leidenschaftlichen Teams haben über Jahrzehnte hinweg einige der bekanntesten Marken der Spielewelt geschaffen", erklärte EA-CEO Andrew Wilson. "Dieser Moment ist eine starke Anerkennung ihrer Arbeit und ihres Beitrags."

    Analysten sehen zusätzliches Potenzial im kommenden "Battlefield 6", das am 10. Oktober erscheint. Der Titel hat bereits für starke Vorbestellungen gesorgt und die EA-Aktie vor Bekanntwerden der Übernahme um 15 Prozent nach oben getrieben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Electronic Arts Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 171,6EUR auf Tradegate (30. September 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Pascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
