    Zaptec kooperiert mit ChargeHere für zukunftssichere, skalierbare Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien (FOTO)

    München (ots) - Zaptec (https://www.zaptec.com/de) , Spezialist für
    E-Auto-Ladestationen, geht eine strategische Partnerschaft mit der
    100%-EnBW-Tochter ChargeHere ein. ChargeHere bietet Full-Service-Lösungen für
    Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien und setzt dabei auf ein zweistufiges
    Ausbaukonzept.

    Im Rahmen der Kooperation wird die Ladestation Zaptec Pro
    (https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/gewerbliches-laden/zaptec-pro) als
    Standard-Hardware in die Lösung von ChargeHere integriert. Für
    Projektentwickler, Hausverwaltungen und Immobilieneigentümer bedeutet das eine
    technisch wie wirtschaftlich effiziente Komplettlösung: ChargeHere übernimmt
    Planung, Installation, Betrieb, Wartung und Abrechnung - ergänzt durch eine
    leistungsfähige, eichrechtskonforme Ladestation mit bis zu 22 kW Ladeleistung.

    Zaptec Pro als Teil eines intelligenten 2-Stufen-Konzepts

    Die Besonderheit des ChargeHere-Ansatzes liegt in der Trennung von Grund- und
    Ausbauinstallation. In der ersten Stufe werden sämtliche Stellplätze mit
    Rückplatten ausgestattet - einer vorgerüsteten technischen Anschlussfläche, die
    Stellflächen von Beginn an EV-ready macht. Sobald Ladebedarf entsteht, können
    die Stellplätze in der zweiten Stufe unkompliziert nachgerüstet werden: Die
    Zaptec Pro wird per Plug-&-Play an die vorhandene Rückplatte montiert und
    automatisch in das Backend eingebunden. Damit lassen sich Ladeinfrastrukturen
    ohne erneute Bau- oder Elektroarbeiten bedarfsgerecht und kostengünstig
    skalieren.

    Die Zaptec Pro bietet mit ihrem robusten Gehäuse, bis zu 22 kW Ladeleistung,
    eichrechtskonformer Messung und RFID-Zugang alle für die Wohnungswirtschaft
    relevanten Standards. Damit ergänzt sie das ChargeHere-System optimal - sowohl
    für Neubauprojekte als auch für die sukzessive Elektrifizierung von
    Bestandsimmobilien.

    Gemeinsames Ziel: Nachhaltige Ladeinfrastruktur für die Wohnungswirtschaft

    "ChargeHere denkt Ladeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zu
    unserem Anspruch, mit intelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagt
    Alexander Schick, Key Account Manager bei Zaptec Deutschland, zum Start der
    Kooperation. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts für nachhaltige
    Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."

    Dr. Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere (https://chargehere.de/) ,
    ergänzt: "Mit Zaptec haben wir einen Hardware-Partner gefunden, der unsere
    Anforderungen an Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit voll
    erfüllt. Die Zaptec Pro ergänzt unser skalierbares System perfekt - für
    Projektentwickler, Immobilienportfoliohalter, Wohnungsunternehmen und natürlich
    für die Bewohner."

    Über Zaptec

    Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen
    Herstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigen
    Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmen
    setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistisches
    Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle
    Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage europäischer
    Sicherheitsstandards entwickelt.

    Über ChargeHere

    Als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen
    der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste
    Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht
    werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze
    entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten
    eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der
    Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und
    steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen
    und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung
    aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine
    Lademöglichkeit.

