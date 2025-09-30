Zaptec kooperiert mit ChargeHere für zukunftssichere, skalierbare Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien (FOTO)
München (ots) - Zaptec (https://www.zaptec.com/de) , Spezialist für
E-Auto-Ladestationen, geht eine strategische Partnerschaft mit der
100%-EnBW-Tochter ChargeHere ein. ChargeHere bietet Full-Service-Lösungen für
Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien und setzt dabei auf ein zweistufiges
Ausbaukonzept.
Im Rahmen der Kooperation wird die Ladestation Zaptec Pro
(https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/gewerbliches-laden/zaptec-pro) als
Standard-Hardware in die Lösung von ChargeHere integriert. Für
Projektentwickler, Hausverwaltungen und Immobilieneigentümer bedeutet das eine
technisch wie wirtschaftlich effiziente Komplettlösung: ChargeHere übernimmt
Planung, Installation, Betrieb, Wartung und Abrechnung - ergänzt durch eine
leistungsfähige, eichrechtskonforme Ladestation mit bis zu 22 kW Ladeleistung.
Zaptec Pro als Teil eines intelligenten 2-Stufen-Konzepts
Die Besonderheit des ChargeHere-Ansatzes liegt in der Trennung von Grund- und
Ausbauinstallation. In der ersten Stufe werden sämtliche Stellplätze mit
Rückplatten ausgestattet - einer vorgerüsteten technischen Anschlussfläche, die
Stellflächen von Beginn an EV-ready macht. Sobald Ladebedarf entsteht, können
die Stellplätze in der zweiten Stufe unkompliziert nachgerüstet werden: Die
Zaptec Pro wird per Plug-&-Play an die vorhandene Rückplatte montiert und
automatisch in das Backend eingebunden. Damit lassen sich Ladeinfrastrukturen
ohne erneute Bau- oder Elektroarbeiten bedarfsgerecht und kostengünstig
skalieren.
Die Zaptec Pro bietet mit ihrem robusten Gehäuse, bis zu 22 kW Ladeleistung,
eichrechtskonformer Messung und RFID-Zugang alle für die Wohnungswirtschaft
relevanten Standards. Damit ergänzt sie das ChargeHere-System optimal - sowohl
für Neubauprojekte als auch für die sukzessive Elektrifizierung von
Bestandsimmobilien.
Gemeinsames Ziel: Nachhaltige Ladeinfrastruktur für die Wohnungswirtschaft
"ChargeHere denkt Ladeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zu
unserem Anspruch, mit intelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagt
Alexander Schick, Key Account Manager bei Zaptec Deutschland, zum Start der
Kooperation. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts für nachhaltige
Ladeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."
Dr. Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere (https://chargehere.de/) ,
ergänzt: "Mit Zaptec haben wir einen Hardware-Partner gefunden, der unsere
Anforderungen an Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit voll
erfüllt. Die Zaptec Pro ergänzt unser skalierbares System perfekt - für
Projektentwickler, Immobilienportfoliohalter, Wohnungsunternehmen und natürlich
für die Bewohner."
Über Zaptec
Zaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischen
Herstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigen
Einzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmen
setzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistisches
Design, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. Alle
Ladelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage europäischer
Sicherheitsstandards entwickelt.
Über ChargeHere
Als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen
der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste
Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht
werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze
entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten
eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der
Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und
steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen
und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung
aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine
Lademöglichkeit.
