Zaptec kooperiert mit ChargeHere für zukunftssichere, skalierbare Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien (FOTO)

München (ots) - Zaptec (https://www.zaptec.com/de) , Spezialist für

E-Auto-Ladestationen, geht eine strategische Partnerschaft mit der

100%-EnBW-Tochter ChargeHere ein. ChargeHere bietet Full-Service-Lösungen für

Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien und setzt dabei auf ein zweistufiges

Ausbaukonzept.



Im Rahmen der Kooperation wird die Ladestation Zaptec Pro

(https://www.zaptec.com/de/ladeloesungen/gewerbliches-laden/zaptec-pro) als

Standard-Hardware in die Lösung von ChargeHere integriert. Für

Projektentwickler, Hausverwaltungen und Immobilieneigentümer bedeutet das eine

technisch wie wirtschaftlich effiziente Komplettlösung: ChargeHere übernimmt

Planung, Installation, Betrieb, Wartung und Abrechnung - ergänzt durch eine

leistungsfähige, eichrechtskonforme Ladestation mit bis zu 22 kW Ladeleistung.





Zaptec Pro als Teil eines intelligenten 2-Stufen-KonzeptsDie Besonderheit des ChargeHere-Ansatzes liegt in der Trennung von Grund- undAusbauinstallation. In der ersten Stufe werden sämtliche Stellplätze mitRückplatten ausgestattet - einer vorgerüsteten technischen Anschlussfläche, dieStellflächen von Beginn an EV-ready macht. Sobald Ladebedarf entsteht, könnendie Stellplätze in der zweiten Stufe unkompliziert nachgerüstet werden: DieZaptec Pro wird per Plug-&-Play an die vorhandene Rückplatte montiert undautomatisch in das Backend eingebunden. Damit lassen sich Ladeinfrastrukturenohne erneute Bau- oder Elektroarbeiten bedarfsgerecht und kostengünstigskalieren.Die Zaptec Pro bietet mit ihrem robusten Gehäuse, bis zu 22 kW Ladeleistung,eichrechtskonformer Messung und RFID-Zugang alle für die Wohnungswirtschaftrelevanten Standards. Damit ergänzt sie das ChargeHere-System optimal - sowohlfür Neubauprojekte als auch für die sukzessive Elektrifizierung vonBestandsimmobilien.Gemeinsames Ziel: Nachhaltige Ladeinfrastruktur für die Wohnungswirtschaft"ChargeHere denkt Ladeinfrastruktur ganzheitlich - das passt hervorragend zuunserem Anspruch, mit intelligenter Hardware echten Mehrwert zu schaffen," sagtAlexander Schick, Key Account Manager bei Zaptec Deutschland, zum Start derKooperation. "Wir freuen uns, Teil dieses Konzepts für nachhaltigeLadeinfrastruktur in der Wohnungswirtschaft zu sein."Dr. Sylvie Römer, Managing Director bei ChargeHere (https://chargehere.de/) ,ergänzt: "Mit Zaptec haben wir einen Hardware-Partner gefunden, der unsereAnforderungen an Qualität, Zukunftsfähigkeit und Nutzerfreundlichkeit vollerfüllt. Die Zaptec Pro ergänzt unser skalierbares System perfekt - fürProjektentwickler, Immobilienportfoliohalter, Wohnungsunternehmen und natürlichfür die Bewohner."Über ZaptecZaptec steht für Qualität und Sicherheit: Die Ladelösungen des norwegischenHerstellers basieren auf modernster Technologie und werden aus hochwertigenEinzelkomponenten gefertigt. Das 2012 gegründete börsennotierte Unternehmensetzt auf Innovation, intuitive Bedienung und skandinavisch minimalistischesDesign, für das Zaptec 2022 mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde. AlleLadelösungen für Elektrofahrzeuge werden auf der Grundlage europäischerSicherheitsstandards entwickelt.Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmender EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigsteLadelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebrauchtwerden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netzeentwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orteneingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei derArbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung undsteigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmenund Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösungaus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eineLademöglichkeit.Pressekontakt:E-Mail: mailto:marketingde@zaptec.comTelefon: 089/62824021Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170762/6128262OTS: Zaptec Deutschland GmbH