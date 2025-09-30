Strompreisreport September 2025
Großhandelspreis stabilisiert sich bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde - Entlastungen für 2026 angekündigt (FOTO)
-
- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im September bei 8,35 Cent/kWh; im
Vormonat lag er bei 7,7 Cent/kWh
- 60 Stunden lang waren die Strompreise im September negativ
Im September 2025 lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im Day-Ahead-Markt
bei 8,35 Cent/kWh und damit leicht über dem Wert des Vormonats August (7,7
Cent/kWh).
Trotz einer hohen Verfügbarkeit von günstigem Solar- und Windstrom sowie rund 60
Stunden mit negativen Strompreisen stieg der Stromhandelspreis damit leicht an.
Als Hauptgrund für diesen Anstieg nennt der Stromanbieter Rabot Energy die im
September gestiegenen CO2-Zertifikatspreise.
Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht erneut, wie wichtig Maßnahmen zur Senkung
der Stromkosten für Verbraucher, Unternehmen und Landwirte sind. Die
Bundesregierung reagiert mit umfassenden Entlastungen: Ab 2026 erhalten die
großen Stromnetzbetreiber in Deutschland einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden
Euro, um die Netzentgelte und damit die Stromkosten deutlich zu senken.
Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh
bedeutet dies eine Entlastung von rund 100 Euro pro Jahr. Insgesamt sollen
Bürger, Unternehmen und Landwirte im kommenden Jahr um etwa 10 Milliarden Euro
entlastet werden - zusätzlich zur Abschaffung der Gasspeicherumlage. Besonders
profitieren Unternehmen des Mittelstands und des produzierenden Gewerbes durch
die dauerhafte Senkung der Stromsteuer.
"Die Kombination aus wachsender erneuerbarer Stromproduktion, staatlichen
Entlastungsmaßnahmen und dynamischer Tarifstruktur sorgt dafür, dass die
Stromkosten für Haushalte und Unternehmen langfristig tragbar bleiben", so Jan
Rabe, CEO von Rabot Energy.
Über Rabot Energy
(https://rabotenergy.slack.com/archives/D08B97E68KY/p1759216873123159)
Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge GmbH, ist ein 2021 gegründetes Smart
Energy Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt das
Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit
seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt
das Unternehmen konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und
Nachhaltigkeit. Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder
Batteriespeichern) können die Kunden von Rabot Energy ihre Stromrechnung um bis
zu 40 Prozent reduzieren. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten
mit niedrigen Preisen und viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu
einer kosteneffizienten Energiewende bei. Die proprietäre, technologische
Infrastruktur hilft auch Unternehmen, von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu
großen Industriebetrieben, dabei, Energie smarter zu verbrauchen und somit
Kosten zu reduzieren. Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für
alle zu ermöglichen - sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen. Rabot Energy
hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und beschäftigt an
seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130 Mitarbeitende. Weitere
Informationen auf http://www.rabot.energy
Pressekontakt:
Rabot Charge GmbH, Hanna Berster, Hopfenmarkt 33, 20457 Hamburg,
mailto:h.berster@rabot-charge.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/6128286
OTS: Rabot Charge
