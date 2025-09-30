    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Strompreisreport September 2025

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Großhandelspreis stabilisiert sich bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde - Entlastungen für 2026 angekündigt (FOTO)

    Hamburg, München, Berlin (ots) -

    - Durchschnittlicher Börsenstrompreis im September bei 8,35 Cent/kWh; im
    Vormonat lag er bei 7,7 Cent/kWh
    - 60 Stunden lang waren die Strompreise im September negativ

    Im September 2025 lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im Day-Ahead-Markt
    bei 8,35 Cent/kWh und damit leicht über dem Wert des Vormonats August (7,7
    Cent/kWh).

    Trotz einer hohen Verfügbarkeit von günstigem Solar- und Windstrom sowie rund 60
    Stunden mit negativen Strompreisen stieg der Stromhandelspreis damit leicht an.
    Als Hauptgrund für diesen Anstieg nennt der Stromanbieter Rabot Energy die im
    September gestiegenen CO2-Zertifikatspreise.

    Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht erneut, wie wichtig Maßnahmen zur Senkung
    der Stromkosten für Verbraucher, Unternehmen und Landwirte sind. Die
    Bundesregierung reagiert mit umfassenden Entlastungen: Ab 2026 erhalten die
    großen Stromnetzbetreiber in Deutschland einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden
    Euro, um die Netzentgelte und damit die Stromkosten deutlich zu senken.

    Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh
    bedeutet dies eine Entlastung von rund 100 Euro pro Jahr. Insgesamt sollen
    Bürger, Unternehmen und Landwirte im kommenden Jahr um etwa 10 Milliarden Euro
    entlastet werden - zusätzlich zur Abschaffung der Gasspeicherumlage. Besonders
    profitieren Unternehmen des Mittelstands und des produzierenden Gewerbes durch
    die dauerhafte Senkung der Stromsteuer.

    "Die Kombination aus wachsender erneuerbarer Stromproduktion, staatlichen
    Entlastungsmaßnahmen und dynamischer Tarifstruktur sorgt dafür, dass die
    Stromkosten für Haushalte und Unternehmen langfristig tragbar bleiben", so Jan
    Rabe, CEO von Rabot Energy.

    Über Rabot Energy
    (https://rabotenergy.slack.com/archives/D08B97E68KY/p1759216873123159)

    Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge GmbH, ist ein 2021 gegründetes Smart
    Energy Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt das
    Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit
    seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt
    das Unternehmen konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und
    Nachhaltigkeit. Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder
    Batteriespeichern) können die Kunden von Rabot Energy ihre Stromrechnung um bis
    zu 40 Prozent reduzieren. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten
    mit niedrigen Preisen und viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu
    einer kosteneffizienten Energiewende bei. Die proprietäre, technologische
    Infrastruktur hilft auch Unternehmen, von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu
    großen Industriebetrieben, dabei, Energie smarter zu verbrauchen und somit
    Kosten zu reduzieren. Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für
    alle zu ermöglichen - sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen. Rabot Energy
    hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und beschäftigt an
    seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130 Mitarbeitende. Weitere
    Informationen auf http://www.rabot.energy

    Pressekontakt:

    Rabot Charge GmbH, Hanna Berster, Hopfenmarkt 33, 20457 Hamburg,
    mailto:h.berster@rabot-charge.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168107/6128286
    OTS: Rabot Charge




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Strompreisreport September 2025 Großhandelspreis stabilisiert sich bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde - Entlastungen für 2026 angekündigt (FOTO) - Durchschnittlicher Börsenstrompreis im September bei 8,35 Cent/kWh; im Vormonat lag er bei 7,7 Cent/kWh - 60 Stunden lang waren die Strompreise im September negativ Im September 2025 lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im Day-Ahead-Markt …