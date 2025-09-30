Großhandelspreis stabilisiert sich bei rund 8 Cent pro Kilowattstunde - Entlastungen für 2026 angekündigt (FOTO)

Hamburg, München, Berlin (ots) -



- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im September bei 8,35 Cent/kWh; im

Vormonat lag er bei 7,7 Cent/kWh

- 60 Stunden lang waren die Strompreise im September negativ



Im September 2025 lag der durchschnittliche Börsenstrompreis im Day-Ahead-Markt

bei 8,35 Cent/kWh und damit leicht über dem Wert des Vormonats August (7,7

Cent/kWh).





Trotz einer hohen Verfügbarkeit von günstigem Solar- und Windstrom sowie rund 60

Stunden mit negativen Strompreisen stieg der Stromhandelspreis damit leicht an.

Als Hauptgrund für diesen Anstieg nennt der Stromanbieter Rabot Energy die im

September gestiegenen CO2-Zertifikatspreise.



Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht erneut, wie wichtig Maßnahmen zur Senkung

der Stromkosten für Verbraucher, Unternehmen und Landwirte sind. Die

Bundesregierung reagiert mit umfassenden Entlastungen: Ab 2026 erhalten die

großen Stromnetzbetreiber in Deutschland einen Bundeszuschuss von 6,5 Milliarden

Euro, um die Netzentgelte und damit die Stromkosten deutlich zu senken.



Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh

bedeutet dies eine Entlastung von rund 100 Euro pro Jahr. Insgesamt sollen

Bürger, Unternehmen und Landwirte im kommenden Jahr um etwa 10 Milliarden Euro

entlastet werden - zusätzlich zur Abschaffung der Gasspeicherumlage. Besonders

profitieren Unternehmen des Mittelstands und des produzierenden Gewerbes durch

die dauerhafte Senkung der Stromsteuer.



"Die Kombination aus wachsender erneuerbarer Stromproduktion, staatlichen

Entlastungsmaßnahmen und dynamischer Tarifstruktur sorgt dafür, dass die

Stromkosten für Haushalte und Unternehmen langfristig tragbar bleiben", so Jan

Rabe, CEO von Rabot Energy.



Über Rabot Energy

(https://rabotenergy.slack.com/archives/D08B97E68KY/p1759216873123159)



Rabot Energy, eine Marke der RABOT Charge GmbH, ist ein 2021 gegründetes Smart

Energy Unternehmen aus Deutschland. Als moderner Energieversorger treibt das

Unternehmen die Energiewende in Privathaushalten und Unternehmen voran. Mit

seinen KI-basierten Optimierungen und seinem 100-Prozent-Ökostrom-Angebot setzt

das Unternehmen konsequent auf Technologie, Kosteneinsparungen und

Nachhaltigkeit. Durch intelligente Steuerung von Assets (bspw. E-Autos oder

Batteriespeichern) können die Kunden von Rabot Energy ihre Stromrechnung um bis

zu 40 Prozent reduzieren. Durch die Verlagerung des Stromverbrauchs in Zeiten

mit niedrigen Preisen und viel Ökostromerzeugung trägt Rabot Energy aktiv zu

einer kosteneffizienten Energiewende bei. Die proprietäre, technologische

Infrastruktur hilft auch Unternehmen, von kleinen Handwerksbetrieben bis hin zu

großen Industriebetrieben, dabei, Energie smarter zu verbrauchen und somit

Kosten zu reduzieren. Die Vision des Unternehmens ist es, smarte Energie für

alle zu ermöglichen - sowohl Privathaushalte als auch Unternehmen. Rabot Energy

hat bereits mehr als 100.000 Kunden im Privatkundensegment und beschäftigt an

seinen Standorten in Hamburg, Berlin und München über 130 Mitarbeitende. Weitere

Informationen auf http://www.rabot.energy



