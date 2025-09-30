40 Kryptowährungen
BISON baut Angebot weiter aus
Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der
Gruppe Börse Stuttgart, erweitert ihr Angebot um acht neue Kryptowährungen.
Nutzer können nun auch Tron (TRX), Hedera (HBAR), Flori (FLOKI), Gala (GALA),
Compound (COMP), Synthetix Network (SNX), Yearn Finance (YFI) und 0x Protocol
(ZRX) einfach und sicher im vollständig regulierten Umfeld handeln und
verwahren.
"Mit der Erweiterung unseres Angebots reagieren wir auf das wachsende Interesse
an Altcoins zur Portfoliodiversifizierung und ermöglichen unseren Nutzern einen
noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und verlässlichen Umfeld
der Gruppe Börse Stuttgart", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von
BISON.
Die acht neuen Kryptowährungen im Überblick
Von Payment- und Infrastrukturprojekten bis zu Metaverse-Lösungen verbindet
diese Coins das Ziel, zentrale Zukunftsbereiche wie Finanzen, Gaming und
digitale Inhalte durch innovative Blockchain-Anwendungen zu transformieren:
- Tron (TRX) ist eine führende Plattform für Stablecoin-Transfers, die durch
hohe Transaktionsgeschwindigkeit hervorsticht.
- Hedera (HBAR) nutzt ein innovatives Hashgraph-Verfahren und ist auf schnelle
und sichere Unternehmens-Anwendungen ausgelegt.
- Floki (FLOKI) ist ein Community-getriebener Multi-Chain-Token, der über seinen
Meme-Ursprung hinaus Anwendungsbereiche im Metaverse entwickelt.
- Gala (GALA) fokussiert sich auf den Einsatz in der Entertainment-Industrie und
will Spielern mehr Kontrolle über ihre digitalen Inhalte ermöglichen.
- Compound (COMP) ist ein DeFi-Protokoll, das die dezentrale Vergabe und
Aufnahme von Kryptowährungs-Krediten ermöglicht.
- Synthetix Network (SNX) ist ein DeFi-Protokoll, das den Handel mit sogenannten
'Synths' ermöglicht - tokenisierten Derivaten, die reale Vermögenswerte
abbilden.
- Yearn Finance (YFI) ist ein DeFi-Protokoll auf Ethereum, das automatisierte
Anlagestrategien bündelt und durch die Community via YFI-Token gesteuert wird.
- 0x Protocol (ZRX) stellt eine Open-Source-Infrastruktur für den dezentralen
Handel von Token auf Ethereum bereit.
40 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar
Alle neuen Kryptowährungen werden zu denselben Bedingungen gehandelt wie das
bisherige Portfolio: Es fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die
marktübliche, anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die
Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der
Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite
MiCAR-Lizenz erhalten hat.
Pressekontakt:
BISON
mailto:press@bisonapp.com
https://bisonapp.com/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6128307
OTS: Börse Stuttgart
