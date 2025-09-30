BISON baut Angebot weiter aus

Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der

Gruppe Börse Stuttgart, erweitert ihr Angebot um acht neue Kryptowährungen.

Nutzer können nun auch Tron (TRX), Hedera (HBAR), Flori (FLOKI), Gala (GALA),

Compound (COMP), Synthetix Network (SNX), Yearn Finance (YFI) und 0x Protocol

(ZRX) einfach und sicher im vollständig regulierten Umfeld handeln und

verwahren.



"Mit der Erweiterung unseres Angebots reagieren wir auf das wachsende Interesse

an Altcoins zur Portfoliodiversifizierung und ermöglichen unseren Nutzern einen

noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und verlässlichen Umfeld

der Gruppe Börse Stuttgart", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von

BISON.





Die acht neuen Kryptowährungen im Überblick



Von Payment- und Infrastrukturprojekten bis zu Metaverse-Lösungen verbindet

diese Coins das Ziel, zentrale Zukunftsbereiche wie Finanzen, Gaming und

digitale Inhalte durch innovative Blockchain-Anwendungen zu transformieren:



- Tron (TRX) ist eine führende Plattform für Stablecoin-Transfers, die durch

hohe Transaktionsgeschwindigkeit hervorsticht.

- Hedera (HBAR) nutzt ein innovatives Hashgraph-Verfahren und ist auf schnelle

und sichere Unternehmens-Anwendungen ausgelegt.

- Floki (FLOKI) ist ein Community-getriebener Multi-Chain-Token, der über seinen

Meme-Ursprung hinaus Anwendungsbereiche im Metaverse entwickelt.

- Gala (GALA) fokussiert sich auf den Einsatz in der Entertainment-Industrie und

will Spielern mehr Kontrolle über ihre digitalen Inhalte ermöglichen.

- Compound (COMP) ist ein DeFi-Protokoll, das die dezentrale Vergabe und

Aufnahme von Kryptowährungs-Krediten ermöglicht.

- Synthetix Network (SNX) ist ein DeFi-Protokoll, das den Handel mit sogenannten

'Synths' ermöglicht - tokenisierten Derivaten, die reale Vermögenswerte

abbilden.

- Yearn Finance (YFI) ist ein DeFi-Protokoll auf Ethereum, das automatisierte

Anlagestrategien bündelt und durch die Community via YFI-Token gesteuert wird.

- 0x Protocol (ZRX) stellt eine Open-Source-Infrastruktur für den dezentralen

Handel von Token auf Ethereum bereit.



40 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar



Alle neuen Kryptowährungen werden zu denselben Bedingungen gehandelt wie das

bisherige Portfolio: Es fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die

marktübliche, anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die

Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der

Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite

MiCAR-Lizenz erhalten hat.



Pressekontakt:



BISON

mailto:press@bisonapp.com

https://bisonapp.com/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6128307

OTS: Börse Stuttgart







