    40 Kryptowährungen

    BISON baut Angebot weiter aus

    Stuttgart (ots) - BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der
    Gruppe Börse Stuttgart, erweitert ihr Angebot um acht neue Kryptowährungen.
    Nutzer können nun auch Tron (TRX), Hedera (HBAR), Flori (FLOKI), Gala (GALA),
    Compound (COMP), Synthetix Network (SNX), Yearn Finance (YFI) und 0x Protocol
    (ZRX) einfach und sicher im vollständig regulierten Umfeld handeln und
    verwahren.

    "Mit der Erweiterung unseres Angebots reagieren wir auf das wachsende Interesse
    an Altcoins zur Portfoliodiversifizierung und ermöglichen unseren Nutzern einen
    noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und verlässlichen Umfeld
    der Gruppe Börse Stuttgart", erklärt Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von
    BISON.

    Die acht neuen Kryptowährungen im Überblick

    Von Payment- und Infrastrukturprojekten bis zu Metaverse-Lösungen verbindet
    diese Coins das Ziel, zentrale Zukunftsbereiche wie Finanzen, Gaming und
    digitale Inhalte durch innovative Blockchain-Anwendungen zu transformieren:

    - Tron (TRX) ist eine führende Plattform für Stablecoin-Transfers, die durch
    hohe Transaktionsgeschwindigkeit hervorsticht.
    - Hedera (HBAR) nutzt ein innovatives Hashgraph-Verfahren und ist auf schnelle
    und sichere Unternehmens-Anwendungen ausgelegt.
    - Floki (FLOKI) ist ein Community-getriebener Multi-Chain-Token, der über seinen
    Meme-Ursprung hinaus Anwendungsbereiche im Metaverse entwickelt.
    - Gala (GALA) fokussiert sich auf den Einsatz in der Entertainment-Industrie und
    will Spielern mehr Kontrolle über ihre digitalen Inhalte ermöglichen.
    - Compound (COMP) ist ein DeFi-Protokoll, das die dezentrale Vergabe und
    Aufnahme von Kryptowährungs-Krediten ermöglicht.
    - Synthetix Network (SNX) ist ein DeFi-Protokoll, das den Handel mit sogenannten
    'Synths' ermöglicht - tokenisierten Derivaten, die reale Vermögenswerte
    abbilden.
    - Yearn Finance (YFI) ist ein DeFi-Protokoll auf Ethereum, das automatisierte
    Anlagestrategien bündelt und durch die Community via YFI-Token gesteuert wird.
    - 0x Protocol (ZRX) stellt eine Open-Source-Infrastruktur für den dezentralen
    Handel von Token auf Ethereum bereit.

    40 Kryptowährungen im regulierten Umfeld handelbar

    Alle neuen Kryptowährungen werden zu denselben Bedingungen gehandelt wie das
    bisherige Portfolio: Es fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die
    marktübliche, anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die
    Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der
    Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite
    MiCAR-Lizenz erhalten hat.

    Pressekontakt:

    BISON
    mailto:press@bisonapp.com
    https://bisonapp.com/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6128307
    OTS: Börse Stuttgart




    Verfasst von news aktuell
