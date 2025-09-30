Investoren fliehen aus USA: Kanada wird zum neuen Hotspot für Anlagen

Der Anstieg spiegelt mehrere Faktoren wider: Zum einen locken günstigere Finanzierungskosten in Kanada. Während die US-Notenbank die Zinsen erst im September senkte, ging die Bank of Canada (BoC) deutlich aggressiver vor, was kanadische Staats- und Unternehmensanleihen attraktiver macht. Vor knapp zwei Wochen senkte die BoC die Leitzinsen auf 2,5 Prozent und deutete an, zu weiteren Schritten bereit zu sein. In den USA sind die Leitzinsen mit einer Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent hingegen deutlich höher. Niedrigere Zinsen machen es für die Emittenten jedoch günstiger, Anleihen zu platzieren.

Immer mehr internationale Anleger wenden sich von Staats- und Unternehmensanleihen aus den USA ab und strömen nach Kanada. Maple Bonds – kanadische Anleihen, die von ausländischen Emittenten ausgegeben werden – erleben 2025 einen regelrechten Boom: Bis Ende September wurden bereits 16,32 Milliarden US-Dollar (13,9 Milliarden Euro) platziert, mehr als im gesamten Vorjahr und jetzt schon über dem Rekord von 2023.

Zum anderen treiben geopolitische Unsicherheiten und die aggressive US-Handelspolitik die Nachfrage nach nicht-dollarbasierten Assets an. Anleger suchen nach stabileren Märkten, abseits der Volatilität des US-Dollars. Der kanadische Leitindex S&P/TSX Composite hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 20 Prozent zugelegt, die US-Benchmark S&P 500 trotz ihrer Rekordserie etwa 13,5 Prozent.

Die Nachfrage nach Maple Bonds wird durch die Aufnahme in die Index-Familie von FTSE Russell zusätzlich beflügelt, die im Januar 2025 erfolgte. Investoren profitieren so von breiterer Liquidität und leichter handelbaren Instrumenten. Marktteilnehmer sehen in diesen Bonds ein Vehikel, um Kapital aus den USA umzulenken.

Auch US-Unternehmen wie McDonald’s und NextEra Energy Capital Holdings greifen zu kanadischen Anleihen. Banken und Versicherer wie Citigroup, New York Life oder Pacific Life nutzen Maple Bonds, um von der stabileren Marktumgebung und attraktiven Renditen zu profitieren. Es gebe ein wachsendes Interesse an nicht-dollarbasierten Produkten, da die Folgen von Trumps Zöllen auf die US-Wirtschaft weiterhin unklar blieben, sagt Mike Goosay von Principal Asset Management. Investoren seien auf der Suche nach Produkten, die unabhängig vom US-Dollar sind, und Kanada biete genau das.

Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen ist auf ein 24-Jahres-Tief gefallen, während kanadische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Aktien Zuflüsse verzeichnen. Der Leitindex der Toronto Stock Exchange (TSX) übertrifft derzeit den S&P 500, was Kanadas Ruf als verlässlicher Markt weiter stärkt. Die Stabilität Kanadas ziehe globales Kapital an, bestätigt die kanadische Finanzgruppe Desjardins. Die Analysten erwarten, dass die Nachfrage nach kanadischen Anleihen weiter steigen wird, solange die Fiskalpolitik diszipliniert bleibt.

Kanadas Regierung plant, in diesem Fiskaljahr 612 Milliarden kanadische Dollar (375 Milliarden Euro) an kurz- und langfristigen Staatspapieren auszugeben – ein Rekordwert. Die Mittel sollen in Infrastruktur, Verteidigung und wirtschaftliche Anreize fließen.

Die Kombination aus stabiler Fiskalpolitik, wachsender Liquidität und günstigeren Zinsen macht Kanada im aktuellen Umfeld zu einem attraktiven Ziel für internationale Anleger. Maple Bonds und Aktien an der TSX locken Kapitalströme an, die einst in US-Märkte flossen, denn Kanada als stabiler Hafen bietet Investoren in turbulenten Zeiten die Chance auf Rendite und Diversifizierung abseits der volatilen US-Anlagen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion