BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 2.076EUR auf Tradegate (30. September 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2650

Kursziel alt: 2650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

