    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes gehe davon aus, dass die Trends in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) denen im ersten Halbjahr 2025 gleichen würden. Im Hinblick auf den Second-Hand-Markt sei in den Filialen auf lange Wartezeiten verwiesen worden./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 09:48 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 2.076EUR auf Tradegate (30. September 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Luca Solca
    Analysiertes Unternehmen: Hermes
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2650
    Kursziel alt: 2650
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2650,00, was eine Steigerung von +25,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca berichtete am Dienstag von einem Vorab-Briefing mit dem Luxusgüterkonzern zu dessen drittem Quartal. Hermes …