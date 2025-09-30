BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Harry Martin und sein Kollege Chad Dillard widmeten sich am Montag den Nachfragesignalen vom US-Markt. Die Lkw-Produktion verlaufe im Jahr 2025 bislang weiterhin schwach. Die Produktionsprognosen für Nutzfahrzeuge der Klasse 8 seien derweil relativ stabil./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:22 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 35,40EUR auf Tradegate (30. September 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



