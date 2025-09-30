MTU versuchen Chartausbruch - UBS schürt Hoffnung

Douglas-Pennant liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis des Quartals rund 15 Prozent über dem Konsens./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 384,7 auf Tradegate (30. September 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +3,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,78 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 485,00EUR was eine Bandbreite von -10,07 %/+24,61 % bedeutet.