    MTU versuchen Chartausbruch - UBS schürt Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU-Aktien steigen um 3,4 % auf 386,50 Euro.
    • Quartalsbericht am 23. Oktober könnte überraschen.
    • UBS-Experte sieht Ebit-Prognose 15 % über Konsens.
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Aktien von MTU zeichnet sich am Dienstag ein Ausspruch aus dem seit dem Juli-Rekord intakten Korrekturtrend ab. Mit 3,4 Prozent Kursplus auf 386,50 Euro steuerten die Papiere des Triebwerkerstellers wieder auf ihren Höchststand bei fast 396 Euro zu.

    UBS-Experte Ian Douglas-Pennant machte den Anlegern in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. Oktober Hoffnung, dass MTU dann mit einer Aufstockung der selbst gesteckten Jahresziele überraschen wird. Er ist jedenfalls sehr überzeugt davon, am Markt werde dies aber noch nicht erwartet. Die Anleger seien zu fokussiert auf eine Normalisierung der Ersatzturbinen-Quote und verkannten die generelle Stärke im Sekundärmarkt.

    Douglas-Pennant liegt mit seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis des Quartals rund 15 Prozent über dem Konsens./ag/jha/

    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 384,7 auf Tradegate (30. September 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +3,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,78 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 485,00EUR was eine Bandbreite von -10,07 %/+24,61 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
