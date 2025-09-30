IDEMIA Secure Transactions steigt mit einer revolutionären, souveränen und energieeffizienten Lösung in den 1,2 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Hardware-Sicherheitsmodule ein

COURBEVOIE, Frankreich, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Da sich die digitale Landschaft immer weiter entwickelt, war es noch nie so wichtig wie heute, Daten und Dienste zu sichern. Organisationen in Finanzinstituten, im Gesundheitswesen, in der Cloud, im Einzelhandel, in der Fertigung und in unternehmenskritischen Organisationen stehen vor dieser beispiellosen Sicherheitsherausforderung und verlassen sich mehr denn je auf Hardware-Sicherheitsmodule oder HSMs. Durch die sichere Erstellung, Speicherung und Verwaltung kryptografischer Schlüssel bilden HSMs die Vertrauensgrundlage unserer digitalen Gesellschaft.

IDEMIA Secure Transactions (IST) geht mit der Einführung von IDEMIA Sphere HSM neue Wege in der Cybersicherheit. Mit dieser strategischen Erweiterung stößt IST in den boomenden HSM-Markt vor, um Unternehmen einen einzigartigen und flexiblen Schutz für ihre wichtigsten Ressourcen zu bieten.

Eine revolutionäre, kosteneffiziente und souveräne Lösung

IDEMIA Sphere HSM bietet einen disruptiven Ansatz in Sachen Sicherheit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Designs basiert es auf einer Matrix aus Secure Elements und ist damit die erste Architektur ihrer Art, die einen Prozessor überflüssig macht. Dieser Durchbruch macht sie zur vielseitigsten Lösung auf dem Markt, die auf modernster Kryptografie basiert und Ausfallsicherheit und Vertrauen gewährleistet.

IDEMIA Sphere HSM begrenzt den Energieverbrauch und die Infrastrukturkosten und verbraucht nur halb so viel Strom wie herkömmliche HSMs. Die verteilte Architektur ermöglicht es Unternehmen, die Anzahl der Secure Elements genau auf die benötigte Rechenleistung abzustimmen und so Leistung und Kosten zu optimieren, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Schlüssel behalten.

Entwickelt, konzipiert und vorkonfiguriert in Frankreich, gewährleistet diese Architektur den Kunden vollständige Souveränität und Transparenz für unternehmenskritische Systeme. Sie ist nativ mit den strengen europäischen Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien sowie erstklassigen Zertifizierungen abgestimmt. Um dem bevorstehenden Aufstieg des Quantencomputings zu begegnen, ist die Lösung „post-quantum ready by design", also von Grund auf Quantencomputing-kompatibel.

Eine strategische Markterweiterung für IST

IST expandiert strategisch in den HSM-Markt, um Unternehmen einen umfassenden und flexiblen Schutz für ihre wichtigsten Ressourcen zu bieten. IST verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Kryptographie und investiert viel in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen wird seinen umfangreichen Kundenstamm aus Finanzinstituten, Mobilfunknetzbetreibern und IoT-Unternehmen als Sprungbrett für die Skalierung nutzen.

„Der heutige Tag ist ein entscheidender Moment auf dem Weg von IST. Mit IDEMIA Sphere HSM revolutionieren wir die HSM-Landschaft und bauen auf unserer bewährten Expertise im Bereich der sicheren Berechtigungsnachweise auf – und zwar in Form einer bahnbrechenden Lösung, die kompromisslose Sicherheit und vollständige Souveränität bietet und gleichzeitig die Betriebskosten für unsere Kunden reduziert. Dieser Durchbruch repräsentiert alles, wofür wir stehen: unermüdliche Innovation zur Bereitstellung von Spitzentechnologien, die es Unternehmen ermöglichen, ihre sensiblen Daten effektiv und effizient zu schützen", sagte Philippe OLIVA, CEO von IST.

