    Besonders beachtet!

    MTU Aero Engines Aktie heute im Plus - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +2,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines Aktie heute im Plus - 30.09.2025
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

    MTU Aero Engines Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Die MTU Aero Engines Aktie konnte bisher um +2,94 % auf 385,20 zulegen. Das sind +11,00  mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von MTU Aero Engines in den letzten drei Monaten Verluste von -0,32 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um +3,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MTU Aero Engines auf +16,60 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,00 %
    1 Monat -2,13 %
    3 Monate -0,32 %
    1 Jahr +33,52 %

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,61 Mrd.EUR wert.

    MTU versuchen Chartausbruch - UBS schürt Hoffnung


    Bei Aktien von MTU zeichnet sich am Dienstag ein Ausspruch aus dem seit dem Juli-Rekord intakten Korrekturtrend ab. Mit 3,4 Prozent Kursplus auf 386,50 Euro steuerten die Papiere des Triebwerkerstellers wieder auf ihren Höchststand bei fast 396 …

    Dax bleibt am Mittag zurückhaltend - US-Shutdown im Blick


    Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter kaum verändert gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.750 Punkten berechnet, …

    UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag …

    MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +2,96 %
    +3,05 %
    -1,96 %
    -0,32 %
    +34,31 %
    +146,49 %
    +167,86 %
    +395,64 %
    +1.686,38 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT



    Verfasst von Markt Bote
