Nebius Group Registered (A) - Aktie im Anlegerfokus - 30.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nebius Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -1,06 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nebius Group Registered (A) ist ein aufstrebendes Technologieunternehmen im Cloud-Computing-Markt, das durch innovative Sicherheitslösungen und eine flexible Infrastruktur überzeugt. Hauptkonkurrenten sind AWS, Azure und Google Cloud.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nebius Group Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +110,00 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +3,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +96,06 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,85 % 1 Monat +61,54 % 3 Monate +110,00 % 1 Jahr +498,10 %

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 326 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,35 Mrd. wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.